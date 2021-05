C hi non ama i cappelli? Per la primavera estate 2021 via libera al berretto, lo indosserai sia con gli outfit sportivi che con quelli più eleganti!

Un cappello ti svolta un intero look. Attenzione, però, perché nonostante ce ne siano tanti dovrai sfoggiare quello di tendenza assoluta. Avanti, dunque, ai berretti primavera estate 2021. Chiamato anche “baseball cap”, sarà il tuo accessorio must have per la bella stagione e lo amerai proprio perché lo abbini facilmente a tutto. Nonostante sia un modello che arriva dal guardaroba sportivo, in realtà è diventato molto glam e ha l’incredibile capacità dare il giusto tocco casual anche al più elegante dei look.

I berretti primavera estate 2021 ti danno quel quid in più di personalità anche quando indossi un long dress, ad esempio, oppure il più versatile e meno impegnativo chemisier. Si sposa alla perfezione con i tuoi amati jeans, e rende più leggero un completo tailleur e pantaloni. Senza contare che lo stile athleisure è sempre una carta vincente, indossa quindi il berretto con un completo sportivo (o una tuta!) e rendilo elegante con un paio di décolleté.

Tantissime poi le tendenze in tema di berretti primavera estate 2021. Ce n'è per tutti i colori e per tutti i tessuti. Dal classico in cotone al denim, dal nero alle nuance pastello, e poi nell’intramontabile stampa a quadretti o nella sua versione vintage con la fantasia tie-dye che arriva dagli anni Settanta. Pronta a scoprire come indossarli per la primavera estate 2021?

Con blazer e jeans

Il berretto ha una linea sportiva. Per questo motivo lo abbinerai facilmente ai tuoi jeans jeans di tendenza. Per darti un tocco chic indossa un blazer, uno dalla fantasia a quadretti o Principe di Galles. Un paio di stivali alti in pelle e una maxi bag, o una borsa a valigia per portare tutto con te anche a lavoro completeranno il look in maniera impeccabile.

Con uno chemisier

Sportivo ma anche versatile. Fai un twist di glamour indossando il berretto con uno chemisier che per la primavera estate 2021 è un must. Anche perché l’abito a camicia è molto comodo e poi è fresco ed informale. Sarà la tua valida alternativa chic ai completi sportivi oppure ai soliti jeans. Completa con un paio di sandali e una borsa a tracolla.

Con leggings e giacca

Negli ultimi tempi la comodità è diventata sinonimo di glamour. Per questo motivo via libera a uno stile comfy, appunto, con un paio di leggings e una giacca che darà quel tocco in più. Aggiungi al tuo outfit le sneakers e una borsa a tracolla. Il tuo fashion trick? Ma il berretto, che domande!

In total white

La tendenza “layering”, letteralmente strato su strato, non passa mai di moda. Specialmente in primavera quando non fa ancora troppo caldo. Avanti, dunque a un paio di leggings bianchi che abbinerai a una giacca e a un trench. Il berretto non può mancare!

Con camicia e pantaloni

Come puoi sdrammatizzare un look formale? Con un berretto, ovvio! Per questo motivo aggiungilo a un paio di pantaloni a vita alta e a una camicia, un look ideale per l’ufficio ma lo indosserai anche per uscire. Specialmente se poi indossi un paio di sandali o mules e una borsa a tracolla.

Con vestito lungo e giacca biker

Anche il più elegante dei look diventa trendy se aggiungi i capi e gli accessori giusti. Ad esempio, porta il tuo long dress con un paio di stivaletti bianchi e aggiungi un giubbotto biker per dare quel tocco grintoso al tuo outfit. E l’immancabile berretto.

Con un completo sportivo

Via libera ai look più comodi per sentirti a tuo agio, sempre. Un esempio? Ben vengano le tute e i completi sportivi che ben si sposano con il berretto. E per darti quel tocco athleisure che incontra i gusti di un po’ tutte noi, sostituisci le sneakers con le più eleganti décolleté o i sandali.

E adesso che sai proprio tutto su come indossare i berretti, mettiti comoda e sfoglia la gallery che abbiamo preparato per te!

Berretto in denim con logo (BALENCIAGA) Berretto rosa e bianco con scritta ricamata (BERSHKA) Berretto a fantasia tartan (BURBERRY) Berretto fucsia con stampa (DQUARED2) Berretto rosa chiaro con logo ricamato (FILA) Berretto bianco con logo stampato (FIORUCCI) Berretto a fantasia logata (GUCCI) Berretto fantasia tartan sul rosa (KARL LAGERFELD) Berretto fantasia tie-dye sul celeste (MANGO) Berretto rosa pastello (MAX & CO.) Berretto fantasia tie-dye sul fucsia e viola (MSGM) Berretto nero con logo ricamato (OFF-WHITE) Berretto bianco con scritta ricamata (PINKO) Berretto rosso con logo stampato (VALENTINO) Berretto rosa con logo ricamato (VANS) Berretto rosa con logo (VERSACE JEANS COUTURE) Berretto a fantasia tie-dye sul beige (ZARA)