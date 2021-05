Rinasci ogni giorno e inizia una nuova storia con il Bracciale dei Sogni di TROLLBEADS

V ivi i tuoi momenti unici e irripetibili indossando un gioiello che ti regalerà nuove storie e messaggi di positività. Da regalarti o da regalare a chi ami.

“Nascere non basta. È per rinascere che siamo nati. Ogni giorno”, ha scritto Pablo Neruda. L’obiettivo numero uno che dovrai raggiungere per essere felice? Vivere ogni tuo giorno in modo unico e irripetibile, lasciandoti ispirare proprio dalle magiche atmosfere della primavera che ci regala sempre forti emozioni. Proprio come TROLLBEADS, che ti conquisterà al primo sguardo con il nuovo ed esclusivo Bracciale dei Sogni.

Ogni giorno TROLLBEADS racconta storie e dona messaggi di positività, come quello rappresentato da questa creazione unica ispirata al concetto di rinascita che porta con sé un messaggio di speranza. Specialmente in questo periodo difficile causato dalla pandemia.

Così anche nelle giornate grigie, dipingi il tuo mondo a tinte delicate e vai avanti con ottimismo. In fondo “il meglio deve ancora arrivare”. Anzi, riparti proprio da te stessa, esprimendo la tua personalità con cura e amore per i dettagli, dedicandoti il tempo e le attenzioni che meriti. E se parliamo di dettagli, è impossibile non citare TROLLBEADS e i suoi gioielli realizzati a mano, e che con il suo Bracciale dei Sogni, ha creato una composizione in edizione limitata piena di speranza e vitalità.

Un gioiello composto da elementi esclusivi in argento e vetro con cui iniziare una nuova storia, da portare sempre con te e indossare tutti i giorni per muoverti liberamente nella giungla urbana (Ma con stile!), dandoti quel tocco in più proprio anche nelle occasioni più eleganti.

Una creazione unica come tutte quelle di TROLLBEADS che è stato il primo brand a elaborare il concetto di bracciale componibile. Attraverso giochi di colore, varietà di forme e infinite soluzioni cromatiche ha creato una forma di espressione divenuta un must per tutti. Così potrai comporre liberamente il tuo bracciale con i tuoi beads preferiti…

E non solo. I gioielli TROLLBEADS sono realizzati con i materiali più pregiati, sapientemente lavorati a mano e ricchi di dettagli partendo dalle migliori materie prime.

Ed è proprio l’argento ad essere il vero protagonista dei bracciali TROLLBEADS. Una storia che risale al 1976, quando un orafo danese di nome Svend Nielsen decide di avviare un’attività aprendo un negozio a Copenhagen. Svend inizia così a realizzare i primi beads in argento con una miscela di tecniche nuove e antiche. La maggior parte dei beads d'argento, infatti, sono modellati utilizzando una tecnica di 3000 anni, il cosiddetto metodo "cera persa". Facce, disegnato dal figlio di Svend, Søren Nielsen, è stato il primo beads della collezione in cui appaiono sei espressioni mimiche che rappresentano ogni stato d’animo.

Il vero successo di TROLLBEADS arriva nel 1987, quando Lise, figlia di Svend, modifica il concetto del bracciale e lo adatta ai gusti dei suoi clienti. Così sostituisce il laccio in cuoio con un bracciale d’argento e infila i beads, ideando poi un nuovo sistema di chiusura, a doppia apertura. La stessa che rende unico e particolare il bracciale. Anche perché è alla base dei gioielli componibili, la catena infatti è facilmente rimovibile senza l’ausilio di pinze o l’intervento di gioiellieri esperti.

E oggi sul Bracciale dei Sogni la chiusura ed il beads in argento raffigurano piccoli fiori di campo, a cui si aggiunge un beads in vetro che racchiude molteplici sfumature di verde, colore che evoca i prati baciati dal sole della primavera più intensa, in cui tutto prende vita. Anzi, è proprio questa “rinascita” ad essere il segreto delle tue giornate migliori e del tuo stile che si colora proprio come una tavolozza in cui dipingerai la tua personalità, il tuo modo di sentirti unica e speciale.

Racconta la tua storia insieme a TROLLBEADS indossando il Bracciale dei Sogni, sarà il tuo fedele compagno, da mattina a sera. Indossalo proprio come se fossi una principessa delle fiabe più belle in un mondo in cui tutto si rinnova continuamente.

Il Bracciale dei Sogni è perfetto da regalare a te stessa, ma anche a una persona cara, come la mamma, una sorella, un’amica per augurare un nuovo inizio. In fondo è un gioiello unico da portare sempre con sé per custodire nuove storie e importanti momenti di vita. Il bracciale sarà disponibile in edizione limitata e al prezzo speciale di 109 euro (anziché 180 euro) e potrai trovarlo in tutti i RIVENDITORI TROLLBEADS e su trollbeads.com dal 14 maggio.

Bracciale dei Sogni €109 Bangle in argento e oro da €145 Anello Rosa €115 Bracciale componibile in argento da €90 Collana Fantasia da €145 Bracciale componibile in argento da €90 Bracciale Fiori Del Mese da €145 Orecchini Gelsomino €55