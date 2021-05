I n denim, in pelle, in pizzo…E poi con rouches, volant, fiocchi, a fantasia. Lasciati ispirare dalle tendenze più hot e interpretale seguendo la tua personalità.

Sono veri e propri jolly. E ti svoltano il look per ogni occasione. Dai modelli raffinati ed eleganti, perfetti quindi con un tailleur, alle più casual, romantiche o essenziali: oggi ti sveliamo quali sono le 10 camicie primavera estate 2021 che non potranno mancare nel tuo guardaroba dei prossimi mesi.

Le sfoggerai in molte occasioni abbinandole ad altrettanti capi e accessori. Ma non solo. Se da un lato ci sono quelle monocromatiche, dall’altro anche tante fantasie. Specialmente i fiori che ti danno subito quel tocco romantico anche con un paio di jeans.

Per la bella stagione avanti a una tavolozza che spazia dal blu denim al verde acqua ai colori pastello come il rosa e il giallo chiaro, l’azzurro cielo e poi le nuance passe-partout ovvero il bianco e il nero. Tra le stampe non possono mancare anche le classiche righe, paisley – dallo stile boho-chic – e tie dye che abbracciano gli anni Settanta. Le amerai, dunque, se ti piace lo stile vintage ma potrai mixarle anche con gli accessori più moderni. Le camicie, insomma, non sono mai abbastanza. Ecco a te le 10 da non lasciarsi scappare per la primavera estate 2021.

Camicia in denim

È senza dubbio il capo passe-partout che dovrai avere sempre con te. E per di più arriva in tuo aiuto quando non sai proprio che cosa indossare. Ti salva da quei momenti di indecisione davanti allo specchio. Ma non solo. Per dare un twist vintage ai tuoi outfit, sia per la mattina sia per la sera. Noi la preferiamo nella sua classica versione, magari abbinandola a un paio di jeans in total look.

Camicia in pelle

In pelle o in tessuti tecnici così comodi che non avrai bisogno di stirarla. È il pezzo chiave dei look grintosi che sembrano appena usciti dagli anni 80. Per questo motivo indossala con altri capi in linea con questo stile. Una gonna midi, un paio di scarpe fluo proprio come gli accessori...E il gioco è fatto.

Camicia in pizzo sangallo

Delicatissimo e romantico, il pizzo sangallo trionfa per la bella stagione sulle camicie primavera estate 2021. Hanno come fil rouge lo stile retrò con i maxi colletti che sono il sinonimo di un look bon ton e molto femminile. Per il tuo outfit in chiave classy abbina una camicia bianca con i pantaloni dalla stampa vintage, i pois ad esempio, e completa con le décolleté e una tote bag.

Camicia modello maschile

Arriva direttamente dall'armadio del tuo lui e ti conquista per la sua versatilità. La camicia bianca maschile è una vera e propria icona fashion che ben si sposa con tutti i look. Ma tu puoi interpretarla come più desideri, per elevare il tuo fisico all'ennesima potenza. Non solo nella sua versione "manlike", dunque, abbinandola ai pantaloni, ma finanche con le gonne per dare un tocco di femminilità.

Camicia con maniche a tre quarti

Stampe ricercate e uno stile casual perfetto anche per il look da ufficio. Le camicie primavera estate 2021 hanno le maniche a tre quarti e sono la soluzione furba per essere sempre di tendenza. Ci sono tanti colori e stampe che ti renderanno unica. Prediligi le nuance pastello come il rosa o il verde menta. Abbinala a un paio di pantaloni a vita alta.

Camicia con maniche a palloncino

Sono il must have per eccellenza della primavera estate 2021. Le maniche a palloncino (o a sbuffo!) donano quel tocco retrò al tuo abbigliamento. Via libera quindi alle camicie, molto romantiche e raffinate. Per la bella stagione prediligi i colori vivaci, di certo sono molto indicati con un paio di pantaloni bianchi, le scarpe con il tacco e una mini bag...

Camicia con rouches e volant

Rouches e volant impreziosiscono qualsiasi capo di abbigliamento. E persino le camicie diventano subito più romantiche e dall'allure bon ton. E noi le amiamo proprio per questo. Le tonalità chiare sono di certo le migliori per esprimere tutta la tua femminilità, specie per la bella stagione e magari con un pantalone in tinta. Ci penseranno gli accessori colorati a svoltarti l'intero outfit.

Camicia lunga

La camicia lunga è il tuo capo passe-partout specie nei colori classici come il bianco o l'azzurro. Potrai trasformarlo in un vero e proprio (mini) abito, aggiungendo una maxi cintura, oppure indossarla sui jeans o gli shorts. Non potranno mancare gli stivali, anche i modelli cuissards ovvero alti fin sopra le ginocchia.

Camicia con fiocco

Maxi maxi maxi...Non solo come i colletti (da indossare se sei una vera fashionista!) ma finanche i fiocchi che decorano le camicie e ti danno subito quell'allure sofisticata e bon ton. Specialmente se indossi una a quadretti nella tradizionale stampa vichy. Per completare il tuo outfit indossala con un paio di shorts in similpelle. Un cappello a tesa larga e un paio di slingback per fare l'upgrade.

Camicia a fantasia

Amate, amatissime fantasie...Sulle camicie, ovvio! Le stampe saranno il dettaglio inconfondibile dei tuoi look estivi. A righe, a quadretti, a fiori...Ce ne sono così tante che potrai indossarle seguendo la tua personalità. Per la primavera estate 2021 avanti anche alle stampe che arrivano direttamente dagli anni Settanta proprio come quelle tie dye.

E adesso che sai proprio tutto sui modelli che dovrai avere per la primavera estate 2021...Mettiti comoda e sfoglia la gallery che abbiamo preparato per te!

Camicia dalla fantasia tie dye (BERSHKA) Camicia rosa pastello con fiocco (BOUTIQUE MOSCHINO) Camicia crop a fantasia (ELISABETTA FRANCHI) Camicia azzurra con le maniche a palloncino (FEDERICA TOSI) Camicia bianca con rouches (GANNI) Camicia con la stampa paisley (ISABEL MARANT ETOILE) Camicia lunga bianca (KARL LAGERFELD) Camicia a fantasia floreale (MANGO) Camicia in tulle stampa fiorata (MAX & CO.) Camicia rosa con fiocco (MOTIVI) Camicia crop con rouches (MSGM) Camicia in denim con rouches (PHILOLSOPHY DI LORENZO SERAFINI) Camicia in seta verde (PINKO) Camicia a righe gialle (POLO RALPH LAUREN) Camicia a fiori con collo alla coreana (SEE BY CHLOE) Camicia con spalle scoperte (SEMICOUTURE) Camicia in denim (TALLY WEIJL) Camicia bianca dalle linee semplici (UNITED COLORS OF BENETTON) Camicia beige con rouches (ZARA)