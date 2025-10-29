C’è un ritorno silenzioso — ma potentissimo — nella moda autunno-inverno 2025-2026: quello all’essenzialità. Dopo stagioni di eccessi, loghi e volumi estremi, lo stile si fa più misurato, autentico, centrato su ciò che davvero conta. Ed è proprio su questa idea che si fonda la nuova collezione Carla Ferroni, un invito a riscoprire il fascino del “meno, ma meglio”: capi versatili, dalle linee pulite e dai colori caldi e accoglienti, capaci di raccontare una nuova forma di lusso. Quello discreto, che emerge dalla cura dei dettagli.

Il cappotto oversize, l’uniforme dell’inverno in città

Imponente ma morbido, deciso ma accogliente: il cappotto oversize di Carla Ferroni è il capo chiave di stagione. Con le sue linee maschili e la spalla leggermente strutturata, comunica comfort e morbidezza. Si indossa con tutto — dai jeans a una gonna midi — e regala a ogni look un’aria sofisticata ma rilassata. La palette è calda e naturale: moro, cioccolato, kashà, nuance che parlano di comfort e modernità.

Courtesy Carla Ferroni

La maglieria ricamata: comfort e carattere

Altra protagonista della moda autunno-inverno 2025-2026 firmata Carla Ferroni è la maglieria preziosa, che combina praticità ed eleganza. Filati soffici, lavorazioni jacquard, ricami, applicazioni in pizzo definiscono i nuovi codici della raffinatezza femminile, con un pizzico di glamour. I pullover e i cardigan oversize si arricchiscono di paillettes, pizzo e piccoli cabochon, dettagli che trasformano un capo quotidiano in un must-have alleato di stile. Il risultato finale? Un look femminile, sofisticato e chic in ogni occasione d’uso.

Courtesy Carla Ferroni

Courtesy Carla Ferroni

I pantaloni sartoriali: minimalismo alla massima espressione

Essenziali, impeccabili, moderni. I pantaloni della collezione Carla Ferroni si ispirano al guardaroba maschile e lo reinterpretano con un tocco fluido e contemporaneo. Tagli ampi, pieghe impeccabili, linee dritte: un equilibrio ideale tra rigore e movimento. Perfetti con una camicia morbida o con un pullover di maglia fine, sono il simbolo del nuovo power dressing: elegante, ma mai rigido.

Courtesy Carla Ferroni

La gonna midi, per essere sofisticata e chic

Altro must-have che racchiude la filosofia della nuova collezione Carla Ferroni è la gonna midi: femminile, raffinata, versatile di giorno come di sera. La gonna in ecopelle con bottoni dorati è il nuovo passepartout dell’inverno: si abbina facilmente a camicie stampate, maglioni leggeri o bluse fluide, per creare look sempre diversi ma coerenti nello stile. Nota non plus ultra, la tonalità calda del bordeaux: aggiunge profondità e carattere.