Il verde è uno dei colori più vivaci del guardaroba e abbinarlo nel modo giusto può essere più facile di quello che sembra. Basta individuare le combinazioni esatte che facciano risaltare al meglio il tuo look.

Le tonalità più brillanti del verde

Le tonalità di verdi più brillanti, come lo smeraldo e il verde prato, stanno molto bene con nuance più scure, a partire dal classico nero. Sotto a un tailleur total black, ad esempio, prova a indossare una camicetta in seta di un verde vivace, anche in fantasia, se le tinte unite non fanno per te. Con un tubino grigio antracite puoi giocare con degli accessori verde mela, come un paio di decolleté o di sandali e una tracollina en pendant.

Il blu, come il verde, è un colore freddo e per questo stanno davvero bene assieme. Con un paio di pantaloni blu notte, quindi, scegli delle t-shirt o dei top verde chiaro, giocando con i contrasti. Se sei un'amante degli accostamenti decisi, invece, devi assolutamente accoppiare il blu elettrico a un verde brillante, completando il tuo outfit con altre tinte frizzanti che puoi scegliere per i dettagli o i bijou. Per le fan dell'azzurro c'è a disposizione il verde scuro, che per l'appunto sta davvero bene con le nuance pastello.

Come abbinare il verde chiaro

Il verde chiaro, color acquarello, e tutte le sue sfumature vanno benissimo con il grigio e possono sdrammatizzare facilmente un look austero. Con un pantalone grigio perla o fumo di Londra ci sta bene una camicetta verde pastello, che puoi eventualmente ravvivare con una collana in contrasto. Anche per il verde acido valgono le stesse regole ed è quindi il colore giusto per dare una sferzata anche alla giacca più cupa.

Il verde si abbina perfettamente al denim

Un altro grande alleato del verde è il denim. Tutte le sfumature del jeans ci stanno bene per creare degli accostamenti casual, perfetti per il tempo libero. Stai attenta invece al marrone e alle sue sfumature, che potrebbero incupire il tuo aspetto.