P ronta ad una primavera a colori? Ti sveliamo come abbinare le tinte tra loro per un look che porta una ventata di allegria

La bella stagione ormai è arrivata e c'è tanta voglia di colore, di mix freschi, leggeri e luminosi! Ecco qui qualche idea su come abbinare i colori per la primavera estate 2021.

Rosa e rosso

Il mix rosa e rosso in tutte le sue varianti è azzeccatissimo per questo periodo dell'anno: mette subito di buon umore! Puoi declinarlo in tutte le varianti che preferisci, raffreddando o riscaldando le sfumature, a seconda del tuo sottotono e dell'intensità dei tuoi colori.

Giallo e verde

Entrambi colori carichi e super luminosi, fanno per te se non ami passare inosservata. Ci sono tanti modi per abbinali con gusto: puoi prendere spunto da una guru dello stile come Giovanna Battaglia, che indossa un completo giallo con un top nei toni del verde.

Verde e rosa

Se hai un animo romantico, ma ti piace indossare dei look che abbiano carattere e stile, prova con il mix verde e rosa. Il rosa parlerà della te romantica, mentre il verde sarà la scelta grintosa: hai presente il detto "chi di verde si veste, di sua beltà si fida?". Ecco l'applicazione pratica!

Lilla e verde menta

Se preferisci i toni più freddi, ma ami i colori brillanti, il verde menta è il colore che fa per te. Abbinalo al lilla e non sbaglierai. Per completare il look, resta su accessori neutri, in modo che i colori risaltino al massimo.

Giallo e turchese

Per indossare il colore in modo audace, ma elegante, puoi optare anche per la scelta di fantasie declinate in mix colori dai toni strong: ad esempio, il giallo e il turchese sono una combinazione formidabile. Provali magari spezzando con un bianco, in modo dal alleggerire un pochino l'insieme.

