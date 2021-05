C hic, elegante e utile: i foulard è un accessorio dalle mille personalità ed è arrivato il momento di inserirlo nel tuo guardaroba

Le dive di un tempo non avrebbero mai rinunciato a un foulard: elegante, utile per ripararsi dal vento e un tocco colorato per rendere unico e inimitabile qualsiasi look. Proprio per questo motivo, iniziare a usare il foulard e aggiungerlo nel tuo guardaroba (anche più di uno) è un’ottima idea per dare una svolta ai tuoi oufit.

Ma indossare un foulard non vuole metterlo in un solo e unico modo: le texture, i colori, il tessuto (solitamente in seta) lo rendono un accessorio davvero versatile e che potrà essere usato non solo in modo utile ma anche cool.

Come? La risposta è più facile di quel che credi ma prima di tutto bisogna iniziare a capire quale foulard acquistare e, se non sai come destreggiarti in questo mondo dedicato a filati e tessuti, eBay è il luogo giusto.

Il marketplace, che mette in contatto le aziende con 183 milioni di acquirenti nel mondo, è il posto perfetto dove trovare modelli, stili, colori e prezzi per tutti i gusti e tutte le età.

Qui, infatti, le piccole e medie prese italiane hanno la possibilità di entrare in contatto con clienti sparsi ovunque. Una possibilità che eBay ha deciso di sostenere per permettere alle realtà simbolo del Made in Italy di riprendersi dalle enormi conseguenze economiche causate dell’emergenza da Coronavirus.

Un piccolo vantaggio per te, che acquisterai solo con un click e dovrai attendere il corriere, e le piccole e medie imprese che potranno così allargare il loro bacino di utenza.

Nessun rischio con alla Garanzia Cliente eBay che permette di ottenere subito un rimborso nel caso in cui l’oggetto ordinato non venga recapitato o se questo non corrisponde alla descrizione.

Se ti abbiamo incuriosito sul mondo dei foulard, qui abbiamo selezionato i più cool e imperdibili da trovare sulla piattaforma e, nel mentre, ti spieghiamo anche come indossarli per essere sempre al top.

Legato a una borsa

Probabilmente ti aspettavi di trovare i classici consigli, ma qui sta il bello. I foulard ti permettono di spaziare con la fantasia e, in questo caso, puoi usare una variante super colorata per arricchire una borsa total black. Legalo all’estremità di uno dei manici e arrotolalo con calma intorno alla tracolla per aggiungere colore.

Come cintura

Ami il vintage e le stampe più tradizionali? Questo foulard in cotone è perfetto e, per cambiare le regole dei giochi, usalo al posto della cintura. Sia con un paio di jeans che con un paio di pantaloni ampi in lino, in vista della bella stagione, ti basterà ripiegarlo su sé stesso più volte fino all’altezza desiderata e farlo poi passare nei passanti. Concludi con un nodo e il look cambierà totalmente.

Come bandana

Le bandane sono un’ottima soluzione per la stagione più calda, ma i foulard sono una scelta decisamente più elegante e di tendenza. In questo caso potrai indossarlo in svariati modi: come una fascia annodata per un mood anni ’60 oppure in stile anni ’90 coprendo tutta la testa. Da provare.

A sciarpa

Semplice, mai mani banale. Indossare un foulard come una sciarpa è sempre un’ottima scelta: sopra un blazer lasciala aperta e appoggiata sul collo e sulle spalle, mentre nelle stagioni più fredde scegli di portarla con una classica sciarpa annodata intorno al collo. Il nostro consiglio, poi, è quello di scegliere un colore a tinta unita e facile da abbinare.