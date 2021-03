C hi ha detto che la cintura si porta soltanto per la sua praticità? Quest’anno gli stilisti si sono sbizzarriti nella proposta di cinture di ogni tipo. Pronte a scoprire come indossarla in primavera?

I tempi non sono dei migliori ma la Primavera Estate 2021 è in arrivo con i nuovi trends e le sue manie. Tra i must della stagione non mancano le amatissime cinture. In tanti credono che siano solo un accessorio, spesso non diamo loro tanta attenzione, invece sono un pezzo irrinunciabile del nostro outfit. E per te, la più stylish, abbiamo raccolto 7 modi di indossare la cintura. Ma prima ti raccontiamo alcune curiosità su questo accessorio, uno dei più hot della stagione.

Storia della cintura

Ogni capo e accessorio ha la loro storia, anche quando alcuni trend sembrano emergere fuori da nulla, come quello dei maxi colletti retrò. Altri, come le cinture, ci seguono da secoli, la storia della cintura è antica quanto l’uomo stesso.

Accessorio per eccellenza del guardaroba maschile, la cintura nasce nel mondo antico, ci sono prove della sua esistenza dalla Grecia all’Asia fino agli antichi ebrei ed è spesso legata ad un’ idea utilitaristica.

Anche tu credi che l'utilizzo della cintura fosse solo per la funzione pratica? Allora, cara fashion girl, ti sbagli!

Proprio loro, le cinture, venivano usate fin dal principio come un elemento distintivo della classe sociale di appartenenza. Chi non indossava una cintura ero solo lo schiavo.

Con l'arrivo del Rinascimento, la cintura inizia a fare parte anche del guardaroba femminile. L’influenza delle donne porta ad una cintura più morbida, raffinata ed elegante. A seguire arriva la fibbia, un dettaglio abbastanza semplice che doveva solo assicurare una migliore stabilità. E invece no, è proprio lei, la famigerata fibbia, ad influenzare tanti fashion trends nei secoli seguenti.

La cinta può essere fatta di un materiale più o meno flessibile, può essere realizzata di corda, pelle, tessuto, cuoio o metallo. Al suo posto puoi sempre usare qualsiasi cosa delle sue misure (sciarpa, foulard, fettuccia, pezzo di lana) e chiamarla cintura.

Lo so, stai andando a cercare qualcosa da usare come nuova handmade belt, giusto?

Ancora oggi la cintura resta l’accessorio più ricercato e indossato più che qualsiasi altro item. Viene realizzata in mille forme e colori seguendo le tendenze del momento per essere sempre alla moda. Ma se cerchi una cintura dal sapore retrò che possa rendere più stilosi i tuoi vestiti oversized o i tuoi vecchi cappotti dirigiti nei negozi vintage o nei mercatini dell’usato dove di cinture ne troverai sempre un’infinità.

Le cinture must della primavera 2021 (e come indossarle)

Chain belt

Bling bling! Questa cintura è decisamente la più decorativa di tutte. Lascia a casa le tue collane e shine bright like a diamond con un accessorio gioiello da portare però sui tuoi fianchi.

Maxi belt

Se ami essere la più stylish di tutte nel tuo guardaroba non può mancare una ricca collezione di cinture maxi. La puoi mettere su tutto! Abbinala con una gonna midi, un vestito classy, un maglione over o sopra il tuo cappotto preferito. Non aver paura dei colori appariscenti o dei loghi grandi, è proprio la sua misura maxi che ti renderà minimal e chic.

Corsetto come cintura

Non ti bastano le cinture maxi? Allora vai con il trend del corsetto che renderà il tuo punto vita sexy ed elegante. Puoi combinarlo con un vestito trasparente per un effetto vedo-non-vedo, un pantalone cammello o sopra il dad blazer che è uno dei trend più forti della Primavera Estate 2021.

Fancy foulard

Ormai i foulard non si portano solo intorno al collo o nei capelli ma anche in modo più pratico come una cintura ma più femminile. Quindi vai subito in uno dei mercatini più in voga del momento o nei vintage stores e cerca la tua fantasia del cuore e i tuoi colori preferiti.

Utility belt

È cool, è stylish, è pratica! Ispirata alle cinture cargo o come meglio conosciute, porta utensili arriva la cintura con pochette annessa. Per molte sarà il primo acquisto post lockdown come segno di ritrovata libertà. Perfetta per girare le tue città preferite, per tenere le braccia sempre libere e per andare in discoteca ballando tutta la notte con le mani in alto. Allora push your hands up e keep the shine on you.

Old good classic

Sicuramente avrai a casa una piccola collezione di cinture old style, ormai è un accessorio immancabile in ogni armadio. Le ultime collezioni dei designer offrono una scelta infinita di modelli con fibbie, colori e materiali dalla pelle al tessuto, quindi non aver paura di sperimentare per regalare alla tua belt collection qualcosa di nuovo.

Knot belt

Ti sei annoiata della chiusura classica delle cinture? È troppo lunga e non sai che fare per renderla accattivante e attuale? Ecco per te, cara style hunter, una ispirazione su come rendere il tuo outfit più interessante in ogni dettaglio. Cerca su internet qualche DIY su knot belt e prova tutti i modi possibili ed immaginabili, a te la scelta di quale utilizzare per essere una vera cool girl!

Harness

Può essere realizzato non solo di pelle, ma anche di tessuto o catene... È un accessorio che origina dal bondage e ce ne è per tutti i gusti! Dal mondo sadomaso del BDSM alla fashion week, lo ha presentato anche Gucci alla FW 2020. Eleganza extravaganza, è proprio questo che impone lo stile. Non dimenticare di aggiungere un rossetto scuro o di un colore forte ed avrai tutta l'attenzione che tu, harness lover, desideri (e meriti!).

Shopping guide delle cinture

E tu che cintura sei? Scoprilo con la nostra guida agli acquisti, dal fast fashion ai brand del prêt-à-porter seguendo i 7 modi di indossare la cintura. Buono shopping!

