Ogni bellezza nasconde qualche piccolo difetto che la rende unica e diversa dalle altre. Proprio come Venere che di difetti ne aveva ben sette: scopri quali sono e come valorizzarli

Si dice che la bellezza ia soggettiva, ma quando si parla di Venere, la dea Afrodite, tutti non possono che trovarsi d’accordo davanti a una bellezza perfetta e, al primo sguardo, senza errori. Eppure, leggenda narra, che sono ben sette i difetti di Venere che hanno reso questa bellezza così unica e distinguibile tra tutte.

7 difetti che rendevano Venere perfetta e desiderata da tutti gli uomini, mortali e non, e invidiata da tutte le donne.

Il piede alla greca

Chiamarlo difetto sembra quasi assurdo visto che questo tipo di piede viene anche definito ‘piede da modella’. Il piede alla greca, infatti, grazie all'alluce leggermente più corto del secondo dito, è decisamente affusolato ed elegante.

Per valorizzalo al meglio scegli sandali aperti e con fibbie sottili in modo da mettere in mostra questa caratteristica unica.

Lo strabismo di Venere

È il momento di dire addio alla perfezione e, con lei, anche alla simmetria. Oggi sono i piccoli difetti a far diventare uniche e famose tantissime celebrità.

Tra i vari difetti che ormai hanno sempre più successo c’è anche lo strabismo di venere, una leggera tendenza dell’occhio a deviare verso l’esterno rispetto al suo asse visivo.

In questo caso, l’eyeliner potrebbe tornati utile per dare potere al tuo sguardo. Se invece sei obbligata a tenere gli occhiali, scegli una montatura di carattere e non dimenticare di truccarti nel modo giusto.

Le fossette di Venere

Due piccoli buchi posti sul fondo della schiena che, a quanto pare, riescono a stregare qualsiasi uomo trasformandosi da difetti a caratteristica ammaliante.

Non sarebbe neanche corretto chiamarlo difetto visto che tutte le donne sono dotate di queste fossette, ma non sono visibili a tutte.

Se le hai non nasconderle, anzi! Approfitta e mettile in mostra con abiti scollati sulla schiena!

Linee addominali oblique

C’è chi passa le ore in palestra tra pesi, squat e corsi per cercare di avere un corpo tonico e in forma e c’è chi li ha di natura (o almeno così sembra).

Come nel caso delle linee addominali oblique che definiscono ancor meglio le forme di una donna. Se sei tra le fortunate che le hanno, ricordati di mettere in risalto utilizzando crop top e abiti che lasciano scoperta la pancia: successo assicurato.

Capelli biondi con attaccatura più scuri

Chi l’avrebbe mai detto che lo shatush naturale potesse essere un difetto? Già, perché i capelli di Venere erano caratterizzati da un colore più scuro alla radice. In questo caso, l’unico modo per dare ancor più importanza a questo difetto trasformandolo in un tuo pregio, è non toccare assolutamente il tuo colore naturale.

Tratta i tuoi capelli con amore e non dimenticare un tocco di olio prima di asciugarli e di metterli in piega.

Il dito medio della mano più lungo del palmo

Le mani, da sempre, sono considerate uno degli elementi più sensuali e seducenti sia per l’uomo che per la donna. Questo piccolo difetto, nonostante possa sembrare piuttosto fastidioso, rende le mani ancor più affusolate ed eleganti.

Un anello appariscente, magari con una maxi pietra colorata, indossato proprio sul dito medio ti permetterà di trasformare questo piccolo difetto in un tuo punto di forza. Non dimenticare, inoltre, di avere le mani sempre ben curate e, in questo caso scegli una manicure corta e con uno smalto nude o sui toni del sabbia: super chic!

Le rughe a circonferenza sul collo

Tutte le donne hanno un rapporto decisamente conflittuale con le rughe: passiamo anni a combatterle con creme e trattamenti, ma non ci rendiamo conto che dovremmo solo accettare il passare del tempo trovando ciò che di buono può darci.

In questo caso, però, le rughe possono presentarsi a qualsiasi età e, l’unica cosa da fare è accettarsi ed essere felici.