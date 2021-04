I capi in jeans, il tessuto più intramontabile di sempre, si confermano in testa ai must have della primavera estate 2021. E noi, in occasione dei Denim Days, con Land of Fashion ti proponiamo una selezione di capi “everblue” da avere subito

Amato, amatissimo denim. Comodo, cool e intramontabile, anche per la primavera estate 2021 si conferma il principale protagonista degli outfit. Un jolly che potrai giocarti in qualsiasi occasione. Il segreto? Nulla di più semplice: basta abbinarlo e accessoriarlo nel modo giusto. Ma quali sono i capi su cui puntare? Lo abbiamo chiesto a Land of Fashion che in occasione dei Denim Days, dal 26 al 29 aprile, colora di blu le cinque shopping destination. E ci propone una selezione di capi disponibili in store, da non farsi scappare.

Land of Fashion - che vanta cinque Village tra Franciacorta, Valdichiana, Mantova, Palmanova e Puglia Village con oltre 600 boutique a prezzi ridotti fino al 70% di sconto tutto l’anno - con i Denim Days vuole lanciare un messaggio di positività e di rinascita partendo proprio dalla moda. Anche perché, in questo periodo di pandemia, tutte noi abbiamo l’esigenza di evadere un po’ dalla realtà e immergerci in lunghe sessioni di shopping terapeutico.

E cosa di meglio di un “everblue” che è sempre pronto a stupirti per la sua incredibile versatilità? Anzi, è difficile immaginarti senza un capo in denim nell’armadio da indossare alla prima occasione. Qualunque sia il tuo stile. Per questo motivo è considerato il protagonista indiscusso “cross season”.

Per la primavera estate 2021, dunque, non potranno mancare le giacche di jeans dal gusto sportivo da abbinare a un paio pantaloni in denim, per un look in total denim che è tra i trend più forti del momento, o ad un abitino romantico a fiori, per un gioco di contrasti che non guasta mai.

Indispensabile anche una ​salopette in denim, che da tuta di lavoro è entrata a tutti gli effetti, già da un po' di stagioni, tra i must indiscussi dei guardaroba più cool. La indosserai non solo con le classiche sneakers, ma finanche con un paio di décolleté e per i giorni più caldi dell’anno con gli amati sandali.

I capi in denim potranno essere acquistati anche attraverso il servizio di Smart Shopping che ti permette un’esperienza di shopping a distanza. Come? È molto semplice. Visualizzando o chiedendo consigli su un prodotto tramite WhatsApp, telefono o e-mail.

E tu sei pronta a lasciarti conquistare dalla Land of Fashion con i Denim Days? Ecco i capi in denim da non lasciarsi scappare.

Salopette in denim (CALVIN KLEIN) Giubotto in denim + jeans (GAS) Blazer in denim (PINKO) Giubbotto in denim (TOMMY HILFIGER)