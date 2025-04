Moda, innovazione, design e tecnologia sono il cuore pulsante della nuova collaborazione esclusiva di glo. Il brand di punta di BAT Italia per stick da scaldare destinati a fumatori adulti (che rappresentano un’alternativa alla sigaretta tradizionale) ha unito la propria visione con quella di SUNS, il marchio che ha rivoluzionato l’abbigliamento tecnico sporty-chic. Il risultato si traduce in due versioni uniche dei dispositivi glo HYPER PRO, che fondono design e funzionalità, condividendo al tempo stesso valori cari a entrambi i brand: innovazione, self-expression, ottimismo e uno stile distintivo.

glo e SUNS: il design esclusivo dei nuovi dispostivi glo HYPER PRO

Due sono le versioni uniche dei dispostivi glo HYPER PRO protagonisti dell’esclusiva limited-edition. La prima si chiama Sea Breeze: le onde rielaborano un concetto di Japan Waves utilizzato da diversi importanti artisti nelle collaborazioni internazionali con brand della moda. La seconda proposta è invece Palm Vibes, che esplora un concetto Miami anni ‘80 in chiave contemporanea.

Intrisi di uno spirito pop, i due pattern prendono inoltre ispirazione dai tessuti di SUNS per la prossima primavera-estate. Il brand moda è d’altronde conosciuto per il suo approccio urban e per la fusione dei materiali innovativi con design sempre sofisticati.

glo e SUNS: la tecnologia dei dispositivi

I dispostivi glo HYPER PRO sono i primi della categoria a integrare la tecnologia di un elemento distintivo quale lo smart LED display, elemento hi-tech che rinforza il connubio tra innovazione e stile. Oltre ai due dispositivi, la collaborazione tra glo e SUNS include anche la realizzazione di accessori esclusivi ispirati alla limited-edition, disponibili sullo store online di glo.

Hyper Portal di Michela Picchi alla Milano Design Week

Disponibile in anteprima dal 7 aprile a Milano e attraverso i canali digitali glo, la distribuzione si estenderà a tutti gli altri canali nazionali subito a partire dalla settimana seguente. Prima, infatti, la collaborazione tra glo e SUNS ha fatto della Milano Design Week il suo palcoscenico di presentazione. In occasione dell’appuntamento milanese con il design, glo ha presentato Hyper Portal di Michela Picchi, nell’ambito del progetto “glo for art”: un’opera interattiva che ridefinisce i confini tra arte e tecnologia, invitando il pubblico a diventare co-creatore dell’installazione. Arte, design, creatività e tecnologia si incontrano così in una nuova straordinaria dimensione, intrecciandosi in un viaggio straordinario.

Nota per il suo approccio surrealista e pop, l’artista Michela Picchi ha realizzato Hyper Portal interpretando perfettamente Mondi Connessi, il tema del Fuorisalone 2025. Al tempo stesso, l’artista ha integrato la filosofia di glo, che promuove la positività attraverso la condivisione e la convivialità: “Un’esplosione di colori, linee sinuose e un’esperienza pop e surrealista insieme a tecnologia e design: Hyper Portal è un viaggio immersivo in cui lo spettatore, tocco dopo tocco, crea mondi interconnessi e diventa co-protagonista dell’opera attraverso la condivisione e la positività, perfettamente in sinergia con lo spirito di glo”, ha commentato Michela Picchi. Concepita come una sinfonia di luci, colori e forme che abbatte le barriere tra spettatore e arte, l’opera invita infatti il pubblico a partecipare attivamente.

“Con Hyper Portal e Michela Picchi, BAT Italia unisce arte, design e tecnologia per creare un’esperienza immersiva che va oltre l’intrattenimento, rendendo l’arte più accessibile e interattiva, in linea con il nostro progetto artistico itinerante glo for art – ha spiegato Fabio de Petris, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia.- Questo riflette il nostro impegno per un domani migliore, dove la nostra vision A Better Tomorrow™ si realizza attraverso la sinergia di sostenibilità, innovazione e accessibilità. Una promessa concreta che ci spinge a implementare costantemente le nostre pratiche aziendali, a investire in nuove tecnologie e a esplorare soluzioni che possano ridurre l’impatto ambientale. Essere pionieri nell’offrire un portafoglio completo di nuove categorie ci permette di anticipare le sfide future, contribuendo così a un cambiamento positivo e sostenibile per le generazioni a venire”.

Insieme ai nuovi dispostivi glo HYPER PRO realizzati in collaborazione esclusiva con SUNS, non resta che scoprire l’opera, che sarà il cuore pulsante del glo Creative Hub fino al 13 aprile in Palazzo Moscova 18, nel Brera District: uno degli spazi più iconici e frequentati del Fuorisalone.