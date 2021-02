Guida astrologica per cuori infranti arriva su Netflix: cast, trama e quando lo vedremo

Guida astrologica per cuori infranti è la nuovissima serie Netflix, tutta made in Italy, che si prepara a conquistare il pubblico femminile (e non solo). Le riprese sono già iniziate, intanto gustiamoci qualche curiosità

Romantica e surreale, così potremmo definire Guida astrologica per cuori infranti, la nuova serie di Netflix che si prepara a conquistare il pubblico femminile (e non solo). Le riprese sono appena iniziate ma già non si parla d'altro. Del resto si tratta di una produzione totalmente made in Italy e le aspettative sono altissime.

La nuova serie originale di Netflix nasce da un'idea di Bindu de Stoppani, regista insieme a Michela Andreozzi, ed è prodotta da Italian International Film - Gruppo Lucisano. Le riprese si svolgeranno a Torino con il contributo del Piemonte Film TV Fund e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. La sceneggiatura, scritta a quattro mani da Bindu de Stoppani e Fabrizio Cestaro, si ispira al romanzo Guida astrologica per cuori infranti di Silvia Zucca. Una storia che ha fatto sognare, riflettere ma soprattutto divertire tantissime lettrici e che si prepara al grande successo anche sulla piattaforma Netflix.

Guida astrologica per cuori infranti: la trama

Protagonista della nuova serie tv Netflix Guida astrologica per cuori infranti è Alice Bassi, una giovane donna poco più che trentenne che non sta vivendo esattamente il suo periodo d'oro. Si ritrova single (non per sua scelta) e lavora come assistente di produzione in un piccolo network televisivo che sembra proprio non darle alcuna possibilità di carriera. Alice è brava nel suo lavoro e sa di non meritare il trattamento decisamente poco carino e professionale che le viene riservato dai colleghi.

A peggiorare la situazione e accrescere il suo senso di frustrazione ci si mette anche il suo ex Carlo, che nel frattempo sta andando avanti con la sua vita e si prepara a convolare a nozze con la nuova compagna, dalla quale aspetta già un figlio. In ultimo al team di lavoro si aggiunge il direttore creativo Davide, un uomo alquanto misterioso (ma soprattutto affascinante) che destabilizza ulteriormente il già precario equilibrio della povera Alice.

Come sempre, però, il destino ha in serbo sorprese che non ci aspetteremmo mai e la vita della protagonista subisce una svolta. Alice incontra Tio, star della soap opera prodotta dal network per cui lavora, che si scopre essere un sedicente guru dell'astrologia. Alice stringe un'amicizia speciale con Tio che, in breve tempo, diventa la sua personalissima Guida astrologica per cuori infranti pronta a darle dritte e consigli per realizzare i suoi sogni e avere successo nel lavoro, ma soprattutto in amore.

Il libro a cui si ispira la serie tv Netflix

Guida astrologica per cuori infranti è tratta dall'omonimo romanzo di Silvia Zucca, il primo dell'autrice, un vero e proprio caso editoriale che ha conquistato i cuori di tantissime lettrici in tutto il mondo. Un successo inaspettato ma certamente meritato. Basti pensare che i diritti di traduzione del romanzo sono stati venduti in ben 15 Paesi ancor prima che venisse pubblicato in Italia.

Questioni di cuore, incontri surreali e situazioni che metterebbero alla prova chiunque. La trentenne protagonista del romanzo ha molto in comune con l'autrice che, proprio come Alice, ha lavorato per diverso tempo in una piccola rete televisiva milanese. Non sappiamo quanto le due abbiano in comune, dove finisca la realtà e inizi il romanzo, ma di certo le pagine del libro sono ricche di emozioni con le quali qualsiasi giovane donna può facilmente identificarsi.

A tutte piacerebbe avere una Guida astrologica per cuori infranti personale, anche se in fondo le aspettative di Alice, la protagonista del romanzo, non sono proprio soddisfatte. La donna inizia ad uscire con uomini compatibili con il suo segno zodiacale, scovati grazie ai "calcoli astrali" di Tio. Uomini che sono tutto, fuorché perfetti per lei. Anzi, spesso a dir poco imbarazzanti.

Guida astrologica per cuori infranti: il cast

La nuova serie Netflix Guida astrologica per cuori infranti sarà girata interamente a Torino. Ma andiamo al sodo: chi sono gli attori che daranno vita ai personaggi protagonisti?

Il ruolo della protagonista Alice è affidato all'attrice siciliana Claudia Gusmano. Nata a Marsala 35 anni fa, l'abbiamo vista di recente nella seconda e terza stagione de L'Allieva. A 19 anni ha partecipato alla quarta edizione di Amici di Maria De Filippi, senza però conquistare il serale. Per i successivi dieci anni si è dedicata al teatro. Ha lavorato al fianco della regista Emanuela Giordano e di attori del calibro di Paolo Calabresi e Lella Costa. Non sono mancate le produzioni tv, Claudia ha recitato in fiction di successo come Distretto di Polizia, Don Matteo, Squadra Antimafia e La mafia uccide solo d’estate - capitolo secondo.

L'attore Lorenzo Adorni interpreta il bizzarro astrologo Tio. Emiliano ma di origini siciliane (da parte della madre), anche Lorenzo si è avvicinato al mondo della recitazione sin da giovanissimo. Il suo primo film di successo è stato Maria per Roma del 2016, diretto da Karen Di Porto. Ma a consacrarlo come uno degli attori più amati dal grande pubblico è stata la serie Il Cacciatore, in cui ha interpretato il ruolo del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro.

L'affascinante e magnetico Davide, il direttore creativo che fa perdere la testa ad Alice, è interpretato da Michele Rosiello. Classe 1989, l'attore napoletano ha un curriculum davvero ricco. Nel 2013 è stato scelto da Ettore Scola per il suo ultimo film Che strano chiamarsi Federico mentre due anni dopo ha recitato nella seconda stagione di Gomorra. L'attore è anche tra i protagonisti de L'Isola di Pietro e La Compagnia del Cigno.

Quando uscirà la serie su Netflix

Le riprese di Guida astrologica per cuori infranti sono appena iniziate, perciò non c'è attualmente una data di uscita certa per la serie Netflix. In genere la piattaforma streaming non fa trascorrere più di un anno dall'annuncio di una nuova serie al suo lancio. Nell'attesa possiamo goderci qualche serie Netflix di ultima uscita e - perché no - recuperare la lettura del romanzo.