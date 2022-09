P er l'autunno-inverno Igi&Co ha studiato modelli versatili per ogni momento della giornata e occasione: casual e sportivi per il giorno, più eleganti per la sera. Con due must: qualità dei materiali e ricerca tecnologica, valori che da sempre connotano il brand made in Italy

Con l'arrivo della stagione fredda è tempo di fare spazio nell’armadio e scoprire le nuove tendenze. Da indossare ai piedi, naturalmente, per affrontare un passo alla volta, con stile, ogni momento della giornata e condizione climatica. Qualsiasi sia l'occasione.

Igi&Co ha ideato diversi modelli di scarpe che combinano perfettamente un design raffinato e di tendenza a due valori da sempre cari al marchio di calzature made in Italy: la qualità dei materiali e la ricerca tecnologica.

Spazio dunque alle proposte casual e sportive per il giorno, ai modelli eleganti e raffinati per la sera e le occasioni più cool. L'altro must da tenere d'occhio? Il colore, altro elemento di cui Igi&Co fa un abile utilizzo.

La collezione ha letteralmente conquistato anche le esperte di moda di Donna Moderna, che con occhio attento e spirito critico hanno interpretato così le nuove proposte F/W 2022 di Igi&Co.

I consigli di stile di Donna Moderna

Per scegliere le scarpe Igi&Co, la nostra domanda è stata “quali sono le scarpe più giuste per la stagione invernale?”.

Da Cindarelle 2.0 ai piedi vogliamo calzature da poter indossare dalla mattina alla sera per camminare veloci in città e da portare nei weekend, per passeggiare tra i caleidoscopici foliage autunnali.

Ci siamo quindi dette che “quelle giuste” devono essere belle, comode, leggere e in tendenza moda.

È stato un attimo individuare nella collezione Igi&Co sneakers, boots, anfibi, mocassini e stringate, tutte scarpe da vivere e per la redazione moda perfette per raccontare le donne di oggi.

Così a partire dalle scarpe abbiamo creato diversi look volutamente di ispirazione street style e la strada è stata il nostro set.

Per la sneakers con dettaglio glitter oro, abbiamo scelto uno styling total bianco con cappotto cammello per mostrare una donna easy chic (nella foto sopra).

L’urban style delle influencer, con il denim vissuto e il trench, lo abbiamo mixato ad hoc allo stivaletto in crosta stile texano.

Il chiodo che quest’inverno è tornato un must con l’ankle boots da portare a gamba nuda o con le calze, per chi come noi ha un’anima da rock star non poteva mancare.

L’anfibio e le paillettes sono da usare giorno e sera per le donne libere che hanno fatto un must del mix&match (nella foto sopra).

Felpe e blazer over? Si, perché ci parlano della tendenza moda sempre più cool, quella genderless che con le sneakers va a nozze.

Un tocco di bon ton non guasta mai ma, è per noi da sdrammatizzare con un colore forte. Infatti il giacchino della mamma e i mocassini con il fucsia quasi fluo sono risultati stilosissimi (nella foto sotto).

Un twist giusto per un outfit total black? Lo abbiamo trovato nel kimono vintage abbinato alle sneaker animalier sostenibili e attualissime.

E avremmo potuto continuare all’infinito!

1 di 21 2 di 21 - Queste sneakers di ispirazione tennis non passano inosservate grazie al particolare abbinamento dei materiali. Hanno una morbida fodera in tessuto tecnico ed una suola piatta leggera e resistente che isola bene dalle asperità del terreno e garantisce comodità. 3 di 21 4 di 21 - Gli stivaletti donna alla caviglia non devono mancare nel guardaroba invernale perché sono perfetti in abbinamento a qualsiasi look. Questi hanno un tacco largo ed un plateau anteriore che li rende portabili per molte ore senza accorgersene. Sono realizzati in pelle scamosciata ed hanno pannelli elastici da entrambi i lati per indossarli come una slip on. 5 di 21 6 di 21 - Gli stivaletti beatles con suola chunky si riconfermano tra i bestseller di stagione. Completano al meglio sia outfit iperfemminili che casual. La caratteristica più apprezzata di queste scarpe è quella di essere comode e resistenti. Quando hanno anche una suola leggerissima come questa, possono restare ai piedi da mattina a sera senza stancare. 7 di 21 8 di 21 - Gli stivaletti chelsea che siano sia femminili che comodi hanno un tacco alto e non troppo sottile. La suola di queste calzature ha anche un plateau anteriore dotato di profonde scanalature antiscivolo. La tomaia è realizzata in morbida pelle di qualità ed è totalmente in pelle anche il rivestimento interno. 9 di 21 10 di 21 - Stivali donna con lacci che si possono adattare a qualsiasi gamba. Internamente hanno una pratica zip che evita di doverli slacciare ogni volta che si indossano. Aggiungono un tocco grintoso ad ogni outfit invernale. La suola a carrarmato ammortizza le asperità del terreno e mantiene elevate caratteristiche di leggerezza garantendo la massima flessibilità. 11 di 21 12 di 21 - Sneakers dall'animo contemporaneo e prettamente casual. La sua tomaia stratificata assicura solidità e mantiene i piedi al caldo anche nelle giornate più fredde. La suola a zeppa di notevole spessore contribuisce ad aumentare l'isolamento termico mentre assicura la massima comodità. 13 di 21 14 di 21 - I mocassini da donna sono tra le calzature che non passano mai di moda e che risolvono molti problemi di outfit. Questo modello dona anche diversi centimetri in più e garantisce massima comodità grazie al tacco largo e alla particolare leggerezza della suola. Il morsetto in metallo è un dettaglio di stile espressivo ed estremamente elegante che aggiunge fascino. 15 di 21 16 di 21 - Stivaletti bealtes di stile avanguardistico perfetti per le donne che osano di più. I pannelli elastici laterali si adattano alla gamba vestendola come un guanto e proteggendola dal freddo. La suola è laggermente rialzata dietro per sostenere al meglio e accompagnare il passo. 17 di 21 18 di 21 - Sneakers basse da donna della linea IGI&CO Green che utilizzano materiali riciclati certificati o a basso impatto ambientale. Scarpe dedicate alle più attente alla sostenibilità. Donne che amano vestire con stile e non vogliono rinunciare a qualità e comfort. La comoda suola a scatola è caratterizzata da particolari doti di leggerezza e flessibilità. 19 di 21 - Queste scarpe stringate da donna regalano un'immagine ricercata ee elegante ad ogni look. Sia la tomaia che la fodera sono in pelle. La suola è resistente ed ha un tacco largo e ben basato, per una camminata comoda. Anche il sottopiede è in pelle. 20 di 21 21 di 21 - Delle sneakers per una donna che in inverno sceglie la sobrietà senza mancare di stile. Queste scarpe in pelle sono un prodotto trasversale che completa facilmente sia outfit formali che disinvolti. Dotate di una leggerissima suola a zeppa, regalano centimetri in più senza stancare il piede e possono essere indossate anche per molte ore.

Dentro la collezione F/W 22 di Igi&Co: spirito dark modern

Blu, marrone, ma soprattutto nero: Igi&Co riparte da questa palette invernale per i modelli di ispirazione Dark Modern.

Stringate di taglio classico in pelle.

Include sneakers versatili, ma anche stivali al ginocchio. Tutti i modelli della nuova stagione sono adatti per ogni occasione e abbinamento.

Spazio a street style ed eleganza

Praticità e design sono i geni nel DNA della proposta Street & Sport di Igi&Co. Stile da città, ma adatto anche per passeggiate fuori porta, i modelli coniugano toni caldi come il cammello, fango e cioccolato a suole realizzate in materiali leggeri, che portano al centro della scena pellami morbidi e pregiati come nappe e camoscio.

A dare lustro e glam ad alcuni modelli, ci pensano glitter e stampe animalier che aggiungono un tocco di stile alle sneakers da donna.

Modello Chelsea con tacco largo

E poi, in scena la femminilità

Per chi si sente condannata al vecchio adagio «i tacchi devono far male», Igi&Co risponde con una collezione pronta a ribaltare questa teoria.

Tacchi & Glamour è il giusto mix tra comfort, semplicità e quotidianità, ma senza perdere di vista lo stile e l’estro di chi vuole essere trendy.

Tacchi & Glamour: perché no?

Altezze comode e ampie incontrano linee armoniose, pellami morbidi e dettagli che rendono il look ricercato. La leggerezza e l'eleganza di queste scarpe accompagnano la vita frenetica di tutte le donne.

Igi&Co pensa anche lui

Igi&Co ha creato anche una linea da uomo, capace di unire stile, comfort ed eleganza. Lo stile Derby Shoes si adatta a ogni situazione, andando a completare un outfit dinamico e moderno, che strizza l'occhio anche agli amanti del classico.

Il dettaglio glamour: la sostenibilità

Scegliere le calzature Igi&Co significa anche avere a cuore il destino del pianeta. La linea Igi&Co Green, in particolare, utilizza materiali ecosostenibili certificati, riciclati o a basso impatto ambientale. Inoltre, impiega tecnologie produttive all’avanguardia.

Le suole sono realizzate con materiale PU, prodotto utilizzando esclusivamente risorse rinnovabili. La fodera è in tessuto riciclato certificato. Il sottopiede è realizzato in sughero naturale e l'imbottitura nasce da materiali riciclati. Gli accessori metallici sono nickel free e i lacci provengono da materiale riciclato o naturale.

Sostenibilità e glamour nelle creazioni Igi&Co

Igi&Co rinnova la sua partnership con Gore–Tex, marchio leader nella produzione di membrane impermeabili e traspiranti con i suoi brevetti hi-tech.

A questo, si aggiunge una cosa più importante: le Igi&Co sono italiane e sono belle, da indossare!