Slim fit e regular fit, skinny e slim straight e ancora boot cut e bell bottom. E non solo. I pantaloni in denim non sono tutti uguali. Sai davvero riconoscerli tutti?

Certi amori non finiscono mai. Come quelli per i jeans, of course! Gli intramontabili pantaloni in denim possono essere bootcut, regual e straight. E se poi sono a vita alta, tanto meglio. Non tutti i jeans sono uguali certo e, cosa ben più importante, non hanno gli stessi nomi. Quanti modelli di jeans conoscete?

Ad esempio i pantaloni in denim skinny non sono esattamente la stessa cosa degli slim straight, e ancora gli slim fit sono l’opposto dei regular fit. Per non parlare poi dei modelli boot cut e bel bottom, i boyfriend e i girlfriend, i cropped e i jeans culotte. Tanti nomi per un’infinità di modelli.

E allora ecco a te come riconoscerli e adattarli con disinvoltura al tuo fisico, seguendo le tendenze più hot della primavera estate 2021. Sei pronta a lasciarti ispirare dal capo di abbigliamento più democratico di tutti?

High waisted - Low waisted

Lunga vita ai jeans high waisted. Sono i classici pantaloni in denim a vita alta. La risposta se desideri un capo di abbigliamento comodo e che calzi alla perfezione: stanno bene a tutte. Il motivo? Sono strategici se sei formosa perché hanno l’incredibile capacità di slanciare la tua silhouette. Senza contare che si adattano a qualsiasi look, dal comfy-chic con le sneakers all'elegante con un paio di décolleté o di sling-back. Li portava finanche Marilyn Monroe. Dall’altro lato, però, ci sono i low waisted: i pantaloni in denim con la vita bassa. Sono particolarmente indicati alle più giovani.

Slim fit - Regular fit

Ci sono jeans e jeans, dunque, come gli slim fit e i regular fit. Anche in questo caso la differenza è sostanziale e bisogna capirla bene per adattarla al tuo fisico. Gli slim sono aderenti, certo, ma non quanto gli skinny. Hanno un taglio asciutto e una linea più dritta, perfetta per chi è slanciata. Sono versatili e si adattano a tutti i tuoi look, per infiniti mix & match di stile (e di eleganza). I regular fit, invece, scendono dritti sulla gamba e hanno una vestibilità meno aderente. Sono un grande classico, li porterai con un paio di stivali.

Skinny - Slim Straight

Sembra ieri quando Kate Moss ha calcato le passerelle, indossando un paio di jeans skinny. Stretti, a volte fin troppo e di certo non il massimo della comodità. Oggi tornano alla ribalta dopo un periodo in cui li hai lasciati nell'armadio. Anzi, sono il must have per eccellenza della primavera estate 2021. Ciononostante non tutte li amano. Il motivo? I jeans skinny sono come una seconda pelle e delineano la silhouette. Se sei alta e magra, e non vuoi comunque rinunciare a indossarli, puoi indossarli con disinvoltura. Gli slim straight, invece, non sono esattamente la stessa cosa. Sono i classici jeans a sigaretta. Dal taglio dritto, si adattano con più facilità ai vari tipi di fisico.

Boot cut - Bell bottom

La formula stile vintage = comodità assoluta è la vincente. Per questo motivo è necessario che tu sappia scegliere il modello di jeans che fa per te. Dopotutto ce ne sono tanti che è semplice adattare alle caratteristiche del tuo fisico e al tuo gusto personale. Gli anni Settanta sono tornati in auge, più forti di prima. Un esempio? I jeans boot cut - of course! - che sono leggermente più larghi sotto e sposano alla perfezione gli stivali e gli stivaletti di tendenza. I bell bottom, invece, sono i super famosi jeans a zampa di elefante. Esagerati. Sceglili se sei alta e magra, al contrario il rischio è di vederti accorciare ancora di più la silhouette. Lunga vita ai Seventies.

Boyfriend - Girlfriend - Mom

Anche se le tendenze attuali non li vedono esattamente i protagonisti della stagione primavera estate 2021, questi modelli sono comunque amati da molte perché facili da indossare (e abbinare!). E poi sono davvero comodi. I boyfriend jeans, come suggerisce il nome, sono i denim pants rubati dall’armadio del proprio lui. Il punto vita tende a scendere e hanno il cavallo basso, la gamba invece è dritta e larga. I girfriend jeans non sono poi così diversi dai boyfriend. Sono solo una versione più “slim”. Hanno il cavallo non troppo basso e sembrano più dei jeans a sigaretta. I mom infine sono a vita alta, più svasati lungo le gambe, più stretti sulle caviglie.

Cropped - Capri

Parola d’ordine, comodità e per farlo bisogna indossare un paio di jeans e abbinarlo alle sneakers più cool. Via libera, dunque, ai modelli cropped. Questi pantaloni in denim non sono altro che il modello letteralmente tagliato alla caviglia e hanno una vestibilità ampia. Per questo motivo sono confortevoli, ma senza rinunciare al tuo stile. I capri lasciano sempre la caviglia scoperta. E allora qual è la differenza? Hanno una vestibilità slim – l’opposto dunque dei jeans cropped – e si sfoggiano con un paio di décolleté.

