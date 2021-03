G li intramontabili per antonomasia. Comodi, versatili e stilosissimi... eccone 10 modelli che dovrai indossare (e amare!) per la primavera estate 2021

Con un paio di jeans per la primavera estate 2021 fai l’upgrade di stile! Li sfoggi da mattina a sera con look eleganti e casual al tempo stesso… E non sbaglierai mai! Sì, perché questo è il segreto del loro successo: oltre ad essere pratici sono la soluzione furba per essere sempre al top.

Di jeans, insomma, non ne abbiamo mai abbastanza. Passano gli anni ma non deludono mai… Sono fra i capi più amati dalle influencer che trovano sempre la chiave giusta per abbinarli a qualsiasi tipo e modello di scarpe, borse e accessori…Anche per questo sono un vero e proprio evergreen: un capo furbo, insomma, che sta bene praticamente con tutto, con una blusa o camicia elegante o con una t-shirt, con un paio di décolleté o di stivali stivaletti e sneakers (per un look più “comfy”).

Per la primavera estate 2021 ci sono tanti modelli pronti a conquistare il tuo cuore. Non solo nei classici lavaggi, da quello scuro al chiaro, ma finanche nei colori strong come il fucsia… E poi bianchi, con gli strappi, toppe, ricamati ed effetto patchwork (un must have di stagione!).

Se anche tu sei una vera fan dei jeans dovrai avere assolutamente con te questi 10 modelli che ti svolteranno l’intero look dei prossimi mesi!

A vita alta

Tutte li indossano! I jeans primavera estate 2021 sono a vita alta, amatissimi proprio perché valorizzano qualsiasi tipologia di fisico. Ecco quindi spiegato il motivo del loro successo. Sono perfetti se hai un fisico slanciato (perché ti slancia ancora di più!), ma finanche se hai curve morbide perché il loro effetto è proprio quello di allungare ancora di più la figura e minimizzare i punti critici. Insomma, vita alta...A vita!

Low waist

Sono i classici jeans a vita bassa. Che - udite, udute! - stanno proprio per tornare. Dividono sempre, certo: c'è chi li ama e chi li odia. Di fatto però si impongono fra i modelli must have per la bella stagione. E per di più ti fanno tornare indietro nel tempo, precisamente nei primi anni Duemila. Vanno benissimo se sei slanciata e hai un fisico asciutto, potrai permetterti di indossarli come e quando vuoi...Con le scarpe da ginnastica o le décolleté.

Baggy

Comodissimi. Non ci sono dubbi. Per questo motivo si confermano tra i jeans primavera estate 2021 da avere subito. Anche perché si inseriscono appieno nella tendenza athflow. Sono ampi sia sui fianchi che sulla gamba e...Stanno bene a tutte! Perfetti se vuoi indossare un look comfy, ideali anche con un blazer e una blusa elegante. Con i jeans baggy, insomma, puoi fare l'upgrade: tutto dipende da quali accessori abbini, creando perciò look eleganti o casual.

Skinny

Sono molto aderenti, per questo motivo dovrai fare particolare attenzione a come indossarli. Vanno bene se hai un fisico slanciato, ma potrai indossarli anche se hai le curve. Come? È molto semplice: prediligi quelli a vita alta e non sono troppo lunghi (meglio quindi un paio che lasciano scoperte le caviglie). Anzi, quelli di tendenza per la bella stagione sono proprio a vita super alta con il corsetto che rimodella la figura. Non solo nei classici lavaggi declinati nel blu (o azzurro), ma finanche neri. Ci pensano poi le scarpe con il tacco a elevarti...Con stile!

Flare jeans

Non sono altro che i jeans svasati. Attenzione, però, perché sono lontani anni luce dai classici a zampa. Sì, perché i jeans flare (o flared) hanno una leggerissima svasatura solo alla fine della gamba. Un'altra particolarità? Il taglio poco sopra la caviglia. È un modello che sta bene a molte, specie se a vita alta.

Cropped flare

La loro particolarità? Sono a zampa, ma lasciano scoperte le caviglie. Meglio quelli a vita alta (stanno bene a tutte!) ed evita di indossare i modelli che arrivano poco sopra il polpaccio. Specie se sei di statura media o bassa. Sono perfetti con un paio di stivali o stivaletti con tacco e una felpa crop logata oppure sposa la tendenza che vede il ritorno del gilet anche per la bella stagione.

Jeans fucsia

Parola d'ordine? Energia. I jeans primavera estate 2021 ti aiutano ad affrontare le tue giornate con grinta (e stile, ovvio!). Partendo proprio dal tuo look. Perché non parti proprio dal look? Via libera quindi ai jeans dai colori strong come il fucsia (persino fluo!). Abbinarlo è facile: con una camicia bianca ad esempio, ma finanche con le bluse dai colori pastello. Fucsia is the new black!

Jeans bianchi

Non solo blu declinato nelle sue mille sfumature, ma anche altre tonalità. Un esempio? Il bianco, non-colore per eccellenza, è di tendenza nella stagione primavera estate 2021. La silhouette non è fondamentale, l'importante è che siano total white. I più glam sono a vita alta oppure decorati con piccole borchie e cristalli.

Jeans con strappi

Grintosi. I jeans strappati tornano alla ribalta per la bella stagione e si confermano il must have da indossare non solo per look casual ma finanche glam. Li abbini a un paio di sneakers per un look comfy. Aggiungi invece un paio di stivaletti con tacco per sfoggiare un outfit decisamente cool.

Ricami e patchwork

Un ritorno al passato...Con i jeans ricamati e patchwork! L'arte di saper accostare tessuti, colori e materiali è infatti una carta vincente della bella stagione. Per questo motivo se ami lo stile vintage dovrai averne assolutamente un paio. Avanti dunque ai fiori ricamati sulla tela che danno un twist romantico anche al più semplice dei modelli. E con quelli patchwork...Fai l'upgrade!

E adesso che sai proprio tutto sui modelli di jeans per la primavera estate 2021 non ti resta che sfogliare la gallery che abbiamo preparato per te! Sei pronta a scegliere il tuo preferito?

Jeans affusolati a vita alta (LEVI'S) Jeans extra baggy (ZARA) Jeans a gamba larga (BRUNELLO CUCINELLI) Jeans skinny a vita media (CLOSED) Jeans crop con effetto patchwork (DIESEL) Jeans bianchi modello skinny (DONDUP) Jeans con effetto patchwork (ERMANNO SCERVINO) Jeans dritti fucsia fluo (ETRO) Jeans a vita bassa con strappi (KARL LAGERFELD) Jeans modello slim (LIU JO) Jeans con effetto vissuto (MAISON MARGIELA) Jeans slim fucsia (HERON PRESTON X LEVI'S) Jeans modello cargo (MAX & CO.) Jeans modello palazzo (MOTIVI) Jeans con rouches (MSGM) Jeans bianchi con decorazione (PINKO) Jeans modello cropped (STRADIVARIUS) Jeans skinny con corsetto a vita alta (TALLY WEIJL) Jeans modello cropped (UNITED COLORS OF BENETTON) Jeans con effetto patchwork (VERSACE) Jeans affusolati con vita raccolta (WANDERING) Jeans a vita alta con strappi (ZARA)