Ogni stagione regala una nuova energia e, con l’evento Riflessi, la nuova collezione Mara Venier per Luisa Viola moltiplica la luce, trasformando ogni look in un prisma che cambia forma e colore. La collezione è un viaggio nel guardaroba della donna contemporanea che ama rinnovarsi restando sempre fedele a sé stessa e alla propria autenticità. Una donna che sceglie capi capaci di valorizzarla in ogni momento, donandole sofisticatezza, modernità, eleganza.

Mara Venier e Luisa Viola: la moda che parla di autenticità

Con la sua inconfondibile spontaneità e la sua innata capacità di entrare empaticamente in sintonia con le altre donne, Mara Venier firma una collezione Luisa Viola che racconta uno stile vero, accessibile e sofisticato.

Il punto di partenza è d’altronde proprio la vita reale: abiti pensati per accompagnare le giornate di ognuna, con la leggerezza e la disinvoltura che rendono tutto più speciale. È una moda che non ha bisogno di eccessi, ma trova forza nella semplicità e nella libertà di essere. Ogni creazione diventa un invito a sentirsi a proprio agio in ogni contesto, senza rinunciare mai a un accento di eleganza personale.

Courtesy Luisa Viola

Courtesy Luisa Viola

Tessuti preziosi e dettagli che fanno la differenza

Gli abiti proposti in collezione si susseguono con passo lieve e danzante. Gonne e pantaloni ampi scivolano con grazia, mentre i tailleur satinati catturano la luce e trasformano ogni look in una dichiarazione di stile. Le giacche in paillettes illuminano le mise da sera, ma si indossano con naturalezza anche di giorno, accanto a maglie avvolgenti, cardigan soffici e cappotti dalla silhouette cocoon che comunicano accoglienza e femminilità.

Courtesy Luisa Viola

Courtesy Luisa Viola

Il mix di materiali – dal raso al tricot, dai tessuti maschili alle lavorazioni più delicate – crea un equilibrio perfetto tra determinazione e dolcezza. Ogni capo è studiato nei minimi particolari per riflettere una bellezza che nasce da armonie e contrasti, proprio come la luce che durante la giornata si modifica.

Courtesy Luisa Viola

Courtesy Luisa Viola

Una palette calda e raffinata, con tocchi vibranti

La nuova collezione Mara Venier per Luisa Viola ci porta anche alla scoperta dei colori di tendenza questa stagione. Il bianco avorio, colore iconico per Mara Venier, si scalda di nuove sfumature. Ma ci sono anche le più avvolgenti tonalità di burgundy, moro e porpora ad aggiungere intensità e fascino. Il rosa cipria dona morbidezza alle linee, il fucsia accende improvvise scintille di vitalità. Il nero, simbolo di eleganza assoluta, tesse il filo conduttore della collezione, esaltando le texture e le lavorazioni. Le stampe psichedeliche ispirate agli anni Sessanta, con onde e spirali dai richiami artistici, portano un tocco di ironia e libertà, restituendo alla moda un mood gioioso.

Courtesy Luisa Viola

Courtesy Luisa Viola

Da scoprire online e negli store Luisa Viola

La collezione autunno-inverno 2025 firmata da Mara Venier per Luisa Viola è disponibile sul sito ufficiale e nelle boutique del brand. In store, la collaborazione prende vita attraverso eventi esclusivi e momenti dedicati, pensati per far vivere da vicino l’universo creativo di Mara Venier. Un’occasione unica per scoprire capi che parlano di femminilità, luce e libertà – da provare, indossare e amare ogni giorno.

Courtesy Luisa Viola

Courtesy Luisa Viola

Scopri il calendario sfilate e trova il negozio più vicino a te

Mara Venier ha presentato la nuova collezione Mara Venier per Luisa Viola in occasione del Fashion Show RIFLESSI il 9 ottobre. La Collezione è disponibile in Limited Edition per un periodo limitato nei negozi Luisa Viola e verrà presentata con delle esclusive sfilate in store. Scopri il Calendario