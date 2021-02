I l trend di stagione è qualcosa che incuriosisce e che ogni fashion victim attende con ansia sperando di avere il physique du rôle per poterlo indossare.

Cosa avrà in serbo la Primavera Estate 2021? In testa ai must have della stagione, ci sono i maxi colletti retrò con la tendenza di questa stagione.

L'abbiamo già visto nei look delle principali influencer sbucare da sotto i cappotti o fare capolino dai cardigan. Sulle passerelle è già dallo scorso inverno che gli stilisti lo hanno lanciato come un trend e tra poco sarà in tutti gli assortimenti dei principali negozi e quindi, presto, nel tuo armadio.

Il retrò-trend di colletti maxi sembra una contraddizione e invece è una tendenza indiscussa, molto attuale.

Perché, si sa, è connaturato con l’essere un'appassionata del settore: sei amante della moda se vai pazza per la ricerca di pezzi vintage da reinterpretare in modo contemporaneo. Tutto origina da una irrefrenabile e quasi compulsiva voglia di avere un pezzo speciale, unico, introvabile che ti faccia sentire davvero cool. Così quando vai in giro per la città, senti il desiderio travolgente di cercare un mercatino dell'usato e inizia una ricerca ossessiva di un capo di valore tra mille vestiti impolverati.

Per non parlare delle scuse più disparate che tu, ragazza giovane e alla moda, devi inventare per risultare credibile quando entri in una vecchia boutique considerata ormai démodé (dicendo che sei li per dare un’occhiata per tua zia) o ancora di quando ti apparti alle cene di famiglia e cerchi di dileguarti in soffitta per frugare nel baule della nonna, che è ormai diventata la tua personal shopper di fiducia.

Ti riconosci in questo profilo? Allora, cara cool hunter, questa è la tua stagione!

Back to school: il Preppy Style

Che si tratti di un abito o di un cappotto l’importante è che, per questa Primavera Estate, abbia i colletti retrò così maxi da stregare anche il più distratto dei passanti. Il dettaglio del colletto rimanda immediatamente al mondo collegiale del Preppy Style.

Il preppy origina da pre-school e nasce dalle divise delle scuole private americane dei ragazzi di famiglie facoltose degli anni '20 - '50 che si dilettavano a passare il tempo tra una partita di tennis, un party e un brunch. Il mondo preppy evoca mondi informali e di lusso. Richiama uscite in barca a vela, maglioncini di cashmere, camice con colletti ricamati, borsoni in canvas con le iniziali di famiglia e uno stile di vita elitario.

Il preppy è, da sempre, sinonimo di esclusività. Un tipico outfit preppy si compone di pochi pezzi essenziali. Una camicia dal colletto Peter Pan, un cardigan dai toni pastello e un blazer blu navy abbinato ad una gonna a pieghe e rigorosamente ad un mocassino in pelle scamosciata per non rovinare il legno delle barche.

Tra gli stilisti della prossima stagione il preppy style è di grande tendenza perché fonde lo stile casual con il bon-ton e ne troviamo la conferma anche tra i look delle it- girl più famose del mondo.

Sei pronta per questa Primavera Estate ad avere un perfetto stile "School Girl"? Allora non dimenticare di fare un buon mix & match tra pezzi retrò e attuali con l'aggiunta di un tocco sportivo negli accessori, usando l'ironia per condire il tutto.

Il concetto di ironia nello stile preppy è fondamentale. Sei una vera preppy girl contemporanea se ami i bermuda, indossi la camicia classica con colletto in una taglia over o anche crop e soprattutto se scegli i colori dei tuoi outfit con ironia, sdrammatizzando un look rigoroso da educanda con colori vivaci o fluo.

Puoi seguire un total-look preppy da manuale solo se sei una teen, altrimenti il rischio è di essere una caricatura a dir poco ridicola. Lo stile preppy va dosato e reinterpretato con equilibrio.

Non perdere i nostri consigli di shopping per essere anche tu una brava ragazza allo stesso tempo ironica e irriverente!

Ecco un outfit Preppy per eccellenza visto nel film "Clueless" del 1995.

I maxi colletti retrò delle It girls

Dalla strada emergono i primi trend dei maxi colletti retrò che sono già stati avvistati in alcuni look della passata stagione. Passiamo in rassegna gli outfit di quattro bellissime influencers di cui ritroveremo traccia nelle tendenze della Primavera Estate 2021.

Urban Romantic

Sei una di quelle ragazze dallo stile parisienne, ti piacciono i colori e il retrò è nel tuo mood? Très bien! Allora dovresti già avere un armadio pieno di camicie ricamate, vestitini colorati e gonne con stampe a fiori. Scommetto, che troverai anche tanti colletti.

Non sono decorati come quello che indossa la bellissima Emili Sindlev durante la scorsa fashion week milanese? Non ti preoccupare perché non è mai troppo tardi per fare un po' di DIY (do it yourself) a casa e ricamarlo da sola. Allora prendi ago e filo, apri il tutorial e... et voilà. È bellissimo dare una nuova vita a vecchi capi, che ne dici?

Se invece sei nella fase di shopping compulsivo, non farti intimidire dai prezzi e acquista immediatamente una camicia over dal maxi colletto retrò. L'ideale è mixarlo con nonchalance con un pezzo del tuo armadio: non aver paura di combinare vintage e modernità. Il risultato sarà sorprendente: c’est magnifique!

So urban, so romantic.

Emili Sindlev

All black, chic & classy

Se non sei una fan delle paillettes e dei brillantini non ti preoccupare, anche per te abbiamo una inspo su cui potrai sperimentare. Per tutte le amanti dello stile “all-black” ti proponiamo un outfit con cui essere sempre chic & classy nelle giornate di inizio Primavera.

Preparati per i giorni ancora incerti di inizio stagione, indossa un trench-coat fluido e rimedia immediatamente una camicia dal colletto maxi che fuoriesca dal capospalla.

Se invece sei pronta per essere davvero sotto i riflettori, non esitare e punta su un collo ancora più maxi e pieno di romantiche ruches. Ispirati alla regina Elisabetta I, quando nel XVI - XVII secolo il collo "Elizabethan ruff collar" era utilizzato come un accessorio unisex e lasciava poco spazio ai dubbi su chi avesse il potere della seduzione e della scena.

Perché non aggiungere ad un cappotto maxi un colletto maxi? Con un assaggio vintage ma anche semplicità new age la musa francese, Chloè Harrouche, detta le regole in fatto di stile e attualità a Parigi.

Big but Minimal

Chloé Harrouche

Cool Moon

Chi non ha mia sognato di fare un viaggio nello spazio? Per te, grande sognatrice, ecco l'outfit giusto.

Tutte conosciamo l'icona Kate Moss, che ha rivoluzionato il mondo della moda tra trasgressioni e nuove rotture di schemi negli anni ’90. Sappi che sua figlia Lila non è da meno ed è una very cool girl della Gen Z. Lila Grace Moss, da poco sulla passerella, è già una star in fatto di stile con i suoi abiti dal maxi colletto retro.

Indossa anche tu un abito dallo spalla importante che ti proietta immediatamente nella disco degli anni '80 - '90 e abbinalo a sandali color argento per un vero moonshine outfit. Basta aggiungere un “cat eye” beauty e sarai la più cool di tutte, parola di trend setter!

Lila Grace Moss

Fusion d'époque

Non ti sei ancora ritrovata in nessuno degli stili presentati? Allora ecco quello giusto per te. Se non mi sbaglio, il tuo cuore batte per il vintage ma la tua anima vive per il futuristic minimal.

Ti piace rimanere femminile e, allo stesso tempo, mostrare il tuo woman power, giusto? Se la risposta è sì, ti puoi ispirare senza dubbio a Mademoiselle Yulia, DJ giapponese che, con questa mise, ha conquistato tutti i fotografi alla Paris Fashion Week.

Basta indossare una giacca gessata con un maxi colletto modello Van Dyke, da abbinare ad un cappello di paglia à la boater e a guanti di pizzo e sarai catapultata immediatamente in un'altra epoca. E mentre sei certa di essere nel diciannovesimo secolo ecco il match con una borsa a tracolla dall’aria futuristica e un beauty molto asian style. Eh si, sorprende perché il contrasto resta l’antidoto alla noia preferito dagli stylist.

Sei stata conquistata da questo stile oscuro, sexy e minimalistico? Allora ti consiglio di guardare la serie “Le terrificanti avventure di Sabrina”, nella quale vedrai Prudence, la regina dei maxi colletti.

Mademoiselle Yulia

I 4 tipi di maxi colletti retrò MUST HAVE

Mai come in questa stagione corri il rischio di perderti tra gli innumerevoli colletti proposti.

Da un lato sei avvolta da un’atmosfera dal fascino di altri tempi, con colletti bon ton e abiti eleganti e dall’altro sei nel cuore dei valori del Made in Italy come l’ artigianalità. L’Italia, in fatto di stile, conserva un primato indiscusso in tutto il mondo e anche sulle tendenze non è da meno.

Colletti dal cotone naturale come il popeline e il lino grezzo , colletti romantici a gorgiera con pizzi e passamanerie e ancora colletti stondati in mussole o più moderni e appuntiti, come quelli anni '70, in materiali sintetici con stampe. Non stupirti quindi perché ne vedrai delle belle.

Gli stilisti si sono sbizzarriti ad usarli quasi tutti, abbinandoli sia ad abiti sia a camicie ma anche a trench e giacche come vedrai nelle proposte della Primavera Estate. E tu che maxi colletto sei? Scegli il colletto che fa per te.

Ecco le forme di colletto più cool per la prossima stagione.

Colletto Peter Pan

È un colletto piatto e arrotondato, che prende il nome dal costume indossato nel 1905 dall'attrice Maude Adams nel suo ruolo di Peter Pan. È il collo tipico delle divise scolastiche del primo novecento. So che non avrai resistito e avrai sbirciato tra le foto di famiglia cercando le foto di scuola di tua nonna… ebbene, quello del suo grembiule è proprio un collo Peter Pan!

Amato dagli stilisti per la sua allure retrò da educanda, viene spesso reinterpretato in modo ironico e abbinato a bermuda e a modelli di camicia over o stravolto, in materiali contemporanei , come la pelle sintetica, il pelo o il PVC.

Sempre più presente negli outfit delle icone di stile, è tornato in auge con il guardaroba di Kate Middleton e con le serie Netflix “La regina degli scacchi” e ovviamente è già nella tua hot-list per la Primavera Estate.

Colletto Puritan

Un colletto Puritano è un ampio colletto che si estende fino alle spalle con angoli squadrati al centro davanti e ai bordi e fu usato molto nel XVI secolo. Oggi viene avvistato tra i look delle influencers fuori dalle sfilate lanciando il trend del “Big Bib collar” (la grande pettorina) che spopola anche tra le tik-tokers giapponesi ma presto sarà parte integrante del tuo vestiario.

Non credi sia possibile cosi tanta opulenza? Aspetta di vedere le proposte per la Primavera Estate.

Colletto Ruff

Il collo a gorgiera deriva dal termine “gorge”, che in francese significa “gola”. Indica un collo pieghettato molto vistoso usato inizialmente nel 1700 alla corte di Maria Antonietta. Da lì in poi rappresenta un dettaglio di stile per tutti gli abiti usati a corte, dai debutti in società alle occasioni di grande rappresentanza.

Non poteva infatti passare inosservata la serie di Netflix “Bridgertone”, ambientata nell’ 1800 nel Regno Unito che coniuga con malizia gli intrighi di corte con abiti da sogno, ruoli e status, società e costume. Poteva mai la moda perdere un appuntamento con il fascino e la seduzione?

Così nella Primavera Estate 2021 spuntano maxi colletti retrò non solo nelle camicie e sugli abiti ma anche sui cappotti che vengono proposti con baveri e gorgiere, portandoci nelle atmosfere aristocratiche di corte. Vuoi scommettere che una volta indossato non potrai più farne a meno?

Colletto Chelsea

È un colletto da donna per uno scollo a V basso, formato da punte quadrate lunghe sul davanti. Fu popolare negli anni '60 e ’70 rendendo femminile la classica camicia bianca di cotone o di seta.

Beth Harmon, “La regina degli scacchi” ne ha un armadio pieno. Tu non sai come abbinarlo? Non demordere, un cardigan o un maxi pull a V non manca mai nel guardaroba di una donna. Direi che è perfetto da abbinare ad una camicia dal colletto chelsea e sneakers bianche per un twist sportivo che non passa mai di moda.

Il trend del macro dettaglio

Stai cercando un’ inspirazione forte e stai divorando tutti gli scatti delle sfilate alla ricerca del famoso dettaglio-che-fa-la-differenza? Allora non c’è dubbio che i “maxi colletti retrò” siano la risposta che cercavi.

Nelle ultime stagioni i designer hanno giocato con le proporzioni, invertendo la dimensione ordinaria degli accessori o dei dettagli a cui siamo abituati. Sembra anche a te che le zip siano diventante improvvisamente enormi o che le borse siano così piccole da non contenere neanche il tuo smartphone?

È il trend del macro dettaglio e consiste nel rendere macro le cose piccole come i polsi, le finiture, i ricami, i bottoni e si, anche le zip e i colli. Le maison più creative del fashion-system si sono divertite a passare con disinvoltura da volumi mini a maxi. Hanno trasformato borse storiche in micro bag e hanno proposto una nuova versione di camicia, che da bon ton è passata a camicia cool dal maxi collo, creando cosi dei veri e propri “oggetti del desiderio”.

Moda e società sono da sempre due facce della stessa medaglia: attraverso la lente dell'abbigliamento si possono leggere i lifestyles e i trends economici-sociali di un'epoca, i cambiamenti dei ruoli e le conquiste.

La necessità di esagerare dei dettagli, di accentuare una forma o di esaltare un colore è per uno stilista la risposta ai periodi storici di difficoltà. In pieno lockdown non stupisce quindi che ci sia la voglia di tornare a vestirsi con piacere e il bisogno di osare.

Non è un caso poi che il designer della pandemia affondi la sua ricerca di stile nel passato, denunciando un pò di nostalgia dei colori, delle forme e delle emozioni di un'epoca come quella degli anni '50 spesso associata a grande ottimismo, sviluppo economico e benessere diffuso.

È esattamente come ti senti tu, tra la pigrizia degli outfit loungewear e l’euforia per la stagione in arrivo? Allora sei nel posto giusto: non perdere i nostri consigli di acquisto!

Maxi colletti - Inspo shopping

Da Miu miu a Rodarte, da Gucci a Saint Laurent le principali maison italiane e del mondo propongono bluse, camicie e abiti dal maxi colletto retrò e dettano la tendenza per la prossima Primavera Estate 2021.

Le aziende del Fast Fashion hanno risposto, come volevasi dimostrare, con grande rapidità al trend dei maxi colletti, proponendo soluzioni facili e alla portata di tutte.

Ecco la nostra proposta di pezzi del Pret-a-porter e del Low Cost più interessanti per la prossima stagione.

& Other Stories Camicia check di cotone con maxi collo arricciato puritano, &OTHER STORIES

Zara Tuta in maglia con colletto flat in stile anni '70, ZARA Ganni Colletto bianco staccabile in cotone con stampa gatti, GANNI

H&M Abito preppy in felpa con colletto à la Peter Pan, H&M Monki Vestito mini con colletto Chelsea ricamato, MONKI

Topshop Camicia khaki in PU con colletto Barrymore, TOPSHOP BLUETIFUL Milano Colletto staccabile stile Ruff, BLUETIFUL MILANO Patou Vestito ad uncinetto con colletto maxi a spalla stile Bertha, PATOU Atubody Couture Colletto rosso staccabile in poliestere e viscosa stile Barrymore & marinière, ATUBODY COUTURE Rodarte Vestito a pois con cintura e colletto a scialle RODARTE Miu Miu Giacca monopetto con maxi colletto puritano ricamato MIU MIU Gucci Giacca retrò in lana blu con colletto convertible, GUCCI Philosophy di Lorenzo Serafini Blusa in chiffon a pois con colletto ruff e collo a cappa, PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI Saint Laurent Abito in velluto con colletto pierrot e volants in pizzo, SAINT LAURENT



NET-MANIA: Netflix ai tempi della pandemia

Lo so, le hai divorate tutte d'un fiato rinunciando anche a quelle poche ore di libertà con le amiche e ora non sai più come uscirne. Niente panico, sei solo stata catturata dalle serie più cool del momento in fatto di stile. È la Net-Mania!

Sarà che è tempo di pandemia e che la televisione si conferma un valido diversivo alla noia ma è appurato che Netflix ormai si intreccia con la nostra quotidianità e lancia degli inconfondibili trend. Per la Primavera Estate 2021 tuffati nel passato con le serie più gettonate come “La regina degli scacchi”, "Bridgertone" e “The Crown”.

Con lo smart-working e i lockdown ci siamo tutti un po' impigriti indossando prettamente comodi outfit di “Home-dressing” che alternano maglioni extra-large, tuta e leggings. Le nuove serie portano una ventata d'aria fresca e l’abito torna ad essere protagonista e partner indiscusso di grande successi in amore e in società.

Esplode così la voglia di tornare a vestirsi, il desiderio di trovare il dettaglio cool di stagione e soprattutto di essere irresistibili nei nuovi capi retrò eppure così di tendenza. Non stai più nella pelle? Scegli anche tu la tua eroina di stile e lasciati ispirare per i tuoi outfit dai maxi colletti retrò.

La regina degli scacchi

Ecco l'imperversare di outfit dal sapore retrò in completo stile “La regina degli scacchi”. Per la prima volta anche tu hai pensato agli scacchi ?

Merito del fascino di Beth Harmon, l'affascinante protagonista femminile della serie, che non è solo un'abile giocatrice di scacchi ma è anche un'appassionata di moda e usa l'abito come alleato e come strumento rivalsa in un mondo, come quello degli scacchi, dominato da uomini.

Nelle sue partite, la Harmon sfoggia mise femminili, lancia il colore verde salvia e ispira il trend degli abiti dai colletti da educanda. Attraverso la scelta dell'abito racconta l'evoluzione di una donna, da bambina nascosta dietro un grembiule a donna cosmopolita sicura di sé con abiti dalla silhouette femminile, racchiudendo in 7 episodi anni di storia della moda in un’ America dagli anni '50 ai '70.

È l'inconfondibile metodo Beth: ti svegli di corsa, indossi un vestito femminile con colletto peter pan, offri una stretta di mano vigorosa e vinci la partita. E a noi le eroine ben vestite piacciono molto, isn't it?

Bridgertone

Fai parte anche tu di quelle che rispetto alla bellissima protagonista Daphne sono invece delle grandi fan di Eloise? Se la tua risposta è sì, fai parte dei nostri followers del cuore!

Nella serie in costume Bridgertone che ha impazzato su Netflix, è Eloise (sorella minore di Daphne) la nostra star indiscussa dei maxi colletti retrò, che si aggiudica il primo posto per stile con il colletto modello “ruff con fiocco” e a “jabot” che esibisce in diversi outfit.

Prossima al debutto in società non appena la sorella maggiore si fosse sistemata, Eloise ci ha conquistato per il senso di ribellione contro le regole di un'epoca che vede la donna solo come moglie-trofeo in cambio di dote: lei sogna l'università e progetta un futuro diverso.

Chi in fondo non ha sognato almeno una volta di lasciare il segno e di cambiare il mondo? Qualsiasi cosa tu stia pensando di fare, non dimenticare di farlo con il giusto outfit.

The Crown

Ne avevi sempre sentito parlare ma è solo con la serie ”The Crown” che ne sei stata folgorata e ora vuoi sapere tutto di lei. Ebbene sì, Lady D è assolutamente un'icona di stile contemporanea anche per te cara follower della Gen Z! I suoi outfit sono intramontabili e raccontano come l'abito, allora come oggi, sia il nostro biglietto da visita in società e lo specchio delle nostre debolezze o conquiste.

Il fatto che Lady D sia un'appassionata di colletti, dai candidi “Peter Pan” ai maxi colli a punta modello Bertha ti fa subito intendere che sia la regina indiscussa in fatto di stile. In tutti i look della quarta stagione Lady Diana indossa romantiche camicie con colletto, che i costumisti hanno ricostruito fedelmente con le foto originarie degli anni '80 - '90, anticipando senza dubbio il trend del maxi colletto retrò della Primavera Estate 2021.

Ti sei identificata nei suoi tormenti e nella sua originalità e non riesci più ad uscire dal personaggio? Sei anche tu caduta preda della Diana-Mania. Non preoccuparti perché con le proposte della Primavera Estate 2021 potrai dare libero sfogo a tutta la tua voglia di “royalty” con colletti bon ton di ogni tipo.

Stile che hai, colletto che trovi

Il diktat per la Primavera Estate 2021 parla chiaro: è l'ora di abbandonare l'idea di una femme fatale dalla scollatura generosa e di lasciarsi trasportare in un mondo iconico fatto di maxi colletti. Ma come abbinarli per non sembrare uscita da qualche reclame anni '50? Ecco di seguito i nostri consigli di styling.

Outfit con shorts di pelle

Nell'armadio di una vera fashionista non possono mancare gli shorts di pelle da sfoderare nelle occasioni più disparate. Ecco, è il momento di riesumarli e di abbinarli ad una camicia in vichy dal maxi collo a fiocco. Pretty girl!

Outfit con corsetto

Se sei decisa ad osare non dimenticarti di mixare una camicia over dal maxi colletto retrò con un corsetto à la Marie Antoinette per un mix di epoche da lasciare senza fiato. Per un binomio indissolubile di stile e attualità!

Getty Images

Outfit con maxi pull

Le camicie più romantiche questa stagione hanno il collo modello Chelsea con piccole ruches che spuntano da uno chiccosissimo pull-over in filo di scozia ovviamente maxi.

Sotto il pull niente. Per essere meno educanda e più sexy girl.

Se dopo tutto questo il tuo profilo IG non è full di post con foto di capi dal maxi colletto e il tuo feed non pullula di una ritrovata allure retrò significa che sei ancora out o che tra i tuoi followers non ci sono sufficienti fashion addict… Poco male, se il trend del maxi colletti retrò ti ha conquistato e ti piace il mondo dei social sei ancora in tempo per rimediare e diventare una it-girl!

Cosa aspetti, quindi, a postare immediatamente sul tuo profilo almeno un trench, un abito e una camicia dal maxi colletto retrò? Sono certa che riceverai milioni di like dalle fashion addict più disparate e aggiungerai milioni di nuovi followers. E non dimenticare di postare il tuo #ootd (Outfit Of The Day).

Vedrai che anche tu diventerai una star perché con i maxi colletti retrò avrai un perfetto outfit instagrammabile e un'attenzione maxi.

Cosa stai aspettando? Go Retrò, Go Maxi!