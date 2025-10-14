Milano non è una città facile. Sa essere dura anche con chi la conosce da sempre, ma è ai ragazzi che arrivano in attesa di trovare il loro posto nel mondo che riserva le sfide maggiori. Dai costi degli affitti alla difficoltà di fare amicizia, non è semplice riuscire a sentirsi a casa. Ma è anche grazie a realtà come Milano Da Scrocco, community digitale che racconta la città attraverso eventi, promozioni e iniziative culturali, se qualcosa sta cambiando.

Con oltre 500.000 follower tra Instagram, Facebook, TikTok e il sito (milanodascrocco.com), Milano Da Scrocco è un punto di riferimento aperto a tutti. Su Instagram come sulle altre piattaforme, si possono condividere consigli e contenuti, il tutto condito con ironia, inclusività e attenzione alla vita cittadina. E oggi per tutti i milanesi – o fuorisede, turisti, amanti della città di ogni tipo – si aggiunge una nuova opportunità per sentirsi parte della community. Dopo il grande successo della prima collezione lanciata a febbraio 2025, infatti, Milano Da Scrocco presenta la sua seconda collezione di capi.

Tutto sul nuovo merchandising di Milano da Scrocco

La linea sarà disponibile solo online (su shop.milanodascrocco.com) dall’8 ottobre fino al 30 novembre 2025. E, per festeggiare l’inizio di una nuova avventura insieme agli affezionati follower, i creator hanno annunciato che per i primi giorni di lancio (dall’8 al 12 ottobre) tutti i capi saranno disponibili con uno sconto speciale del 20%.

Lo scorso febbraio, per il loro debutto nel mondo della moda, insieme alla community Giada e Alessio (creator e founder) hanno attraversato Milano a bordo di un tram brandizzato. Hanno chiesto a tutti di dividersi in team, scegliendo tra Team Milano e Team Scrocco. Ma questa volta sono pronti a celebrare ancora l’identità della città con tutto un altro stile.

Scattando nei punti di riferimento dei ragazzi, dall’iconico Bar Picchio al Duomo (rigorosamente di notte), Milano Da Scrocco presenta capi che non sono solo moda, ma piccoli simboli di appartenenza e di cura. Questa volta non ci portano a dividerci in squadre, ma parlano un unico linguaggio, che riflette al massimo lo spirito della community.

Lungi dall’essere solo una pagina Instagram, infatti, Milano da Scrocco è un osservatorio vivo sulla città. Un luogo dove ogni milanese – o chiunque si senta parte della city – può scoprire e vivere la Milano con curiosità. E il merch riflette tutto questo, unendo cura, ironia e senso di appartenenza.

Su magliette, cappellini e persino striscioni, si alternano slogan simpatici, come Make Milano Cheap Again e altri teneri, come Milano abbi cura di me. Perché Milano – con i suoi prezzi gonfiati, la sua classe e la frenesia che la caratterizza – può far paura. Ma basta fermarsi e conoscerla per scroprire quanto sa essere divertente. Nessuno lo sa meglio di Milano Da Scrocco. E nessuno come loro poteva racchiudere un insegnamento così prezioso in poche parole, così da infondere al solo sguardo ottimismo e solidarietà.

