S e lo ami, è il tuo momento per rendergli onore con look straordinari. Se non ti sei ancora lasciata conquistare a fondo dalla sua energia, è tempo di dare al colore arancione la sua opportunità. Perché alla vitamina C non si dice mai di no!



Potere della vitamina C, vieni a noi. Esiste forse una nuance più energizzante di questa? Tempismo perfetto per esprimere tutta la nostra voglia di calore, colore e vitalità: l'arancione regna nello spettro cromatico della moda primavera-estate 2023, complici i vestiti più belli delle sfilate e i look street style da cui non riusciamo più a staccare gli occhi.

I vestiti arancioni dalle sfilate primavera-estate 2023

Durante le precedenti fashion week, abbiamo visto il colore arancione conquistare moltissimi consensi: è impossibile restare indifferenti al fascino del vestito arancione con profondo scollo a V e dettagli cut out in passerella da Ralph Lauren. La chiave per indossarlo (bene) è scegliere la formula tono su tono, con sandali cromaticamente abbinati e accessori inaspettati (come il cappello di crochet). Sandali abbinati anche in passerella da Hermès, maison per la quale il colore arancione è assolutamente iconico ed emblematico (arancione è d'altronde il packaging del marchio). Stella McCartney punta invece sulla sensualità dei collant a rete doppia, tono su tono con il proprio incarnato.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight. Ralph Lauren primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight. Stella McCartney primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight. Hermès primavera-estate 2023.

Voglia di contrasti? Con il colore arancione c'è solo da divertirsi. Sperimenta questa nuance vitaminica insieme al nero: è quanto invita a fare l'ensemble proposto da Alexander McQueen in cui la gonna arancione - asimmetrica, ma a ruota - incontra il body nero con cut out e trasparenze. Roksanda, in passerella a Londra, ha proposto invece un look perfetto di giorno e anche come mise da ufficio: la maglia dolcevita arancione si indossa con gonna a matita color panna.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight. Alexander McQueen primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight. Roksanda primavera-estate 2023.

Street style: il look total black, con il capospalla arancione

È della it-girl Anna Rosa Vitiello la prima lezione di stile su come indossare il cappotto arancione: less is more sembra essere la sua regola aurea, e anche noi ne faremo tesoro. Tradotta in una sola parola? Minimalismo. Una semplice tuta jumpuist nera, oppure dei leggings con un body, trovano spazio sotto un capospalla oversize leggermente trapuntato. È l'incontenibile gioia del colore arancione ad avere la maggiore: ruba completamente la scena, sovrastando anche décolletées e occhiali da sole bianchi. Ti consigliamo di provare questo styling anche con jeans neri e T-shirt.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight.

I look colour blocking con l'arancione

Colour blocking, mon amour! La costruzione dei look per blocchi di colore resta una tendenza imperativa della moda primavera-estate 2023. L'arancione ci offre la possibilità di scovare abbinamenti audaci e inaspettati, in compagnia di colori altrettanto vividi ed energici. Primo tra tutti, il magenta in ogni sua sfumatura: dal rosa fino all'ultraviolet. Sperimenta dunque il capospalla arancione con vestito color fragola a contrasto: non te ne pentirai.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight.

Stampe floreali su vestiti arancioni

Un vestito a fiori è sempre una buona idea, e se la base è di colore arancione... l'idea è sicuramente ottima. Da questo look street style prenderemo ispirazione per i look più chic e sofisticati: l'abito midi arancione dal taglio dritto è stato abbinato a un paio di eleganti décolletées nere in stile Mary Jane (riconoscibilissimo è il cinturino frontale che rende iconico questo stile). Per finire, orecchini arancioni en pendant e pochette nera portata a mano. Semplice e meraviglioso.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight.

A piccole dosi, cominciando dal top

Se l'arancione non ti ha mai solleticato la fantasia più di tanto, inizia a testarti nello styling di questo colore procedendo con cautela. Ovvero, a piccole dosi. Puoi iniziare dal top o magari da una borsa o un accessorio che non dà troppo nell'occhio. A differenza di cappotti, vestiti, gonne lunghe e pantaloni, potrai stemperarne l'energia cromatica in abbinamento con capi più nutrali. Un esempio è qui, merito del look street style da cui ti invitiamo a prendere ispirazione: il top arancione è stato abbinato a semplici pantaloni neri. Più facile di così!

Courtesy Launchmetrics/Spotlight.

I completi arancioni, guida all'uso

Come indossare il colore arancione, livello pro: lo street style della moda primavera-estate 2023 dice sì ai completi coordinati. Puoi optare per il tailleur coi pantaloni, ma anche per l'impeccabile connubio gonna e giacca. Sotto, a te la scelta: top, body, camicia o T-shirt, la parola finale sta a te e soltanto a te. PS. Se hai voglia di una mise dal risultato finale particolarmente scenico, opta per gli stivali cuissardes neri, per slanciare la figura e dare risalto allo spacco della gonna.