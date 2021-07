I l countdown è cominciato: manca davvero poco all'inizio degli sconti. Ecco le date regione per regione e qualche dritta utile!

Ci siamo, stanno per iniziare i tanto attesi saldi estivi 2021. Un altro step verso il ritorno alla normalità, dopo questo lungo periodo di restrizioni, rinunce e sacrifici resi necessari dall’emergenza Coronavirus. Abbiamo voglia di recuperare il tempo perduto, di rinnovare il nostro guardaroba. Di sentirci finalmente liberi. E belli, anche. Non vediamo l’ora di partire con la “caccia agli affari”, per poi sfoggiare i nostri nuovi acquisti. Allora, cominciamo con le date da segnare sull’agenda!

Il calendario completo

Regione per regione, in ordine alfabetico, ecco quando iniziano e finiscono i saldi estivi:

Basilicata: dal 2 agosto fino al 30 settembre

Calabria: dal 3 luglio fino all’1 settembre

Campania: dal 3 luglio fino al 31 agosto

Emilia-Romagna: dal 3 luglio al 31 agosto

Friuli Venezia Giulia: dal 3 luglio al 31 agosto

Lazio: dal 3 luglio fino al 13 agosto

Liguria: dal 3 luglio fino al 16 agosto

Lombardia: dal 3 luglio fino al 31 agosto

Marche: dal 3 luglio fino all’1 settembre

Molise: dal 3 luglio fino al 31 agosto

Piemonte: dal 3 luglio fino al 28 agosto

Puglia: dal 24 luglio fino al 15 settembre

Sardegna: dal 3 luglio fino al 3 settembre

Sicilia: dall’1 luglio al 15 settembre

Toscana: dal 3 luglio fino al 31 agosto

Trentino Alto-Adige: dal 16 luglio al 31 agosto (in alcuni comuni, invece, dal 13 agosto al 10 settembre)

Umbria: dal 3 luglio fino al 31 agosto

Valle d’Aosta: dal 3 luglio fino al 30 settembre

Veneto: dal 3 luglio fino al 31 agosto

Cosa acquistare

Ammettiamolo: con tutti quegli articoli in saldo - e le percentuali di sconto lievitano di settimana in settimana, facendosi sempre più allettanti - c’è il rischio di andare in confusione e non fare le scelte giuste. Il consiglio, quindi, è quello di chiarirsi le idee prima di cominciare il tour di shopping. Passa in rassegna il tuo guardaroba, prendi nota dei must have per l’estate che ancora ti mancano o che ormai sono usurati: il minidress con stampe a fiori, il tubino nero, la gonna plissè, i pantaloni morbidi in lino, un abito lungo e svasato. Magari un paio di sandali e un costume nuovi. Dopo di che individua quali, fra le tendenze fashion targate 2021, siano più adatte a te. È il momento giusto, ad esempio, per acquistare durante i saldi estivi 2021 una jumpsuit, perfetto mix fra semplicità e sensualità; oppure i bermuda, che stanno vivendo una nuova stagione d’oro. O sperimentare su di sé i benefici effetti della moda arcobaleno, portare a casa una it-bag super glam, lasciarsi conquistare dal fascino retrò del top corsetto. Compila la tua wishlist e vai!

Le regole per la sicurezza

L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 si sta placando, siamo mossi dall’ottimismo e dalla speranza che le cose vadano sempre meglio. Ma ciò non significa che sia ormai possibile abbassare totalmente la guardia, anzi la prudenza è doverosa. Ecco dunque che Confcommercio e Federazione Moda Italia sottolineano l’importanza di rispettare alcune regole durante i saldi estivi, per la sicurezza di tutti: in primis, deve esserci sempre la distanza di almeno un metro tra i clienti all’interno dei negozi e anche fra quelli che aspettano di entrare; prima di toccare la merce bisogna disinfettarsi le mani e resta l’obbligo di indossare la mascherina durante gli acquisti. Importante è trattenersi nei locali solo per il tempo necessario, evitare abbracci e strette di mano. I negozianti sono invitati a favorire le modalità di pagamento elettroniche.

