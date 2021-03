E leganza, raffinatezza ma anche quella voglia di stupire. Sul palcoscenico del festival, oltre alla musica, va in scena il Made in Italy

Pronti, partenza, via... Il sipario si alza sulla 71esima edizione del Festival di Sanremo che, nonostante il periodo di pandemia, non manca di stupirci... Sempre e comunque. Ripartenza. È questo il segnale che ha voluto lanciare Amadeus che, ancora una volta, conduce la kermesse che affascina tutti gli italiani. Al suo fianco c'è Fiorello con la sua ironia e il savoire faire da showman. Ma non solo canzoni, sotto i riflettori i look di Sanremo 2021 che non possono sottrarsi alla nostra attenzione.

Il Festival della Canzone Italiana infatti non è solo un appuntamento imperdibile per la musica, ma anche per la moda. E proprio su quel palco va in scena il Made In Italy con gli abiti disegnati su misura dai grandi designer. Via libera quindi ai tailleur dallo stile rigoroso e i long dress da grand soirée che affascinano per i bagliori e i luccichii.

Lo stile elegante si alterna a quello più moderno, senza contare che c'è sempre quella voglia di stupire i telespettatori con i abiti particolari... Oltre ogni misura. Perché in fondo Sanremo conserva il suo animo classico tipico della canzone italiana che si alterna alla voglia di osare e di restare impresso nel mondo nella moda, facendo la storia dei look del palcoscenico.

Prima serata

L'eleganza si alterna al glam rock. I look sobri all'estrosità. La prima serata di Sanremo 2021 è una vera e propria contaminazione di stili e di generi. La raffinatezza dei completi in smoking come quello di Amadeus si alterna agli abiti originalissimi che stupiscono al primo sguardo. Un esempio? Il mantello tempestato di fiori indossato da Fiorello o la tuta interamente di paillettes con piume di Achille Lauro, sui generis senza dubbio e d'avanguardia, in piena linea con il dna di chi lo ha indossato e di chi lo ha disegnato: Alessandro Michele per Gucci. E non solo. Se da un lato c'è la voglia di stupire, dall'altro però vanno in scena anche la femminilità e lo stile bon ton come il long dress Dolce & Gabbana di Noemi ricoperto di pavé di cristalli Swarovski, o Matilda De Angelis in Prada che va ben oltre la scaramanzia e osa con un abito vinaccia. Tanta luce anche su Alessia Bonari, l'infermiera vittima della lotta al Covid, ha calcato il palcoscenico del Festival di Sanremo con un delicatissimo e brillante abito firmato Giorgio Armani.

Ma non è tutto, scoprite tutti i look e gli stilisti che hanno firmato gli abiti della prima serata del Festival di Sanremo nella nostra gallery!

Achille Lauro con uno stile glam rock indossa una creazione di Gucci Matilde De Angelis con un abito con la gonna a palloncino vinaccia di Prada Per l'ultimo cambio d'abito Matilda De Angelis indossa un completo giacca e pantalone sempre di Prada Alessia Bonari con un long dress di Giorgio Armani Amadeus in smoking nero luccicante di Gai Mattiolo Annalisa con un mini abito nero di Blumarine e i gioielli Rue Des Mille Arisa con il tailleur rosso fuoco di Maison Margiela Fezed in Versace Francesca Michelin in Miu Miu Fiorello in un tripudio di fiori colorati Ghemon in un completo giacca e pantalone di Marni Loredana Berté in un mini dress nero di Gianluca Saitto con farfalle colorate sui capelli Madame con un tailleur di paillettes di Dior Noemi con un long dress di paillettes argentate di Dolce & Gabbana Diodato con un completo di Giorgio Armani Max Gazzé indossa un costume interpretando Leonardo da Vinci