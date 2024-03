L a borsa a tracolla è un must have del guardaroba di ogni donna: sa essere sia pratica che elegante, basta scegliere il modello giusto. Ecco i nostri consigli per trovare quella che fa per te

Pratiche e versatili, ma anche eleganti ed esclusive, le borse sono assolute protagoniste della moda femminile. Per ogni occasione, dalla più casual alla più formale, esiste (almeno) un modello perfetto per completare l’outfit e, al contempo, esprimere la propria personalità in maniera autentica e originale. Sono le migliori alleate per tutte le amanti della moda, perché non hanno soltanto un valore estetico ma una spiccata funzione pratica, soprattutto per quanto riguarda alcune tipologie di modelli. In particolare, è la borsa a tracolla a coniugare, forse meglio di qualsiasi altra opzione, il connubio ideale tra stile e funzionalità.

Davanti alle borse noi donne non resistiamo e nell’indecisione di individuare la borsa a tracolla perfetta per la tua primavera/estate ecco qualche tips prima di scoprire tutta la collezione Carpisa.

Step 1: la qualità dei materiali conta

La regola numero uno è una legge aurea, vale per tutti gli acquisti moda: ove possibile, scegli un materiale di qualità. Prima di tutto per una questione estetica, poi per evitare di doverla cambiare a breve, sprecando soldi e danneggiando l’ambiente.

Per quanto riguarda le borse a tracolla di grandi dimensioni, come le tote bag, è bene propendere per materiali robusti, ben confezionati e rifiniti. La tote è la borsa ideale per fare la spesa, trasportare pc e materiali di lavoro. Se del giusto materiale, può reggere maggiore peso e diventare una preziosa alleata per affrontare le giornate. La robustezza è una caratteristica imprescindibile per tutte le borse ‘da giorno’, che sono maggiormente esposte a danni come graffi o abrasioni.

Alla pelle – che sicuramente assicura qualità, ma è costosa e poco etica – è meglio preferire materiali come ecopelle, finta pelle o tessuti tecnici particolarmente resistenti.

Step 2: come scegliere il colore della borsa a tracolla

La borsa a tracolla tende a cadere in prossimità dei fianchi, accentuando le caratteristiche dell’abito o fungendo da raccordo tra i vari elementi dell’outfit indossato, esaltando lo stile di chi la sceglie. Le tonalità pastello, ad esempio, sono generalmente neutre e risultano quindi più versatili in termini di abbinamento. Icolori vivaci, invece, come il giallo o il rosso, il verde acido o il blu elettrico, si prestano maggiormente per creare un contrasto che possa esaltare l’outfit, soprattutto se color block.

Step 3: dimensioni e stile adatte all’occasione

Le borse a spalla sono particolarmente versatili, non conoscono dress code, anzi si adattano a qualsiasi occasione ed è per questo che nelle ultime stagioni sono sempre più di tendenza. Per esempio, un modello ‘basic’ e di dimensioni generose (shopper, tote bag e affini) è adatto sia per fare shopping e andare in palestra, ma anche per un aperitivo con le amiche o un giro in centro. La semplicità si sa è sempre duttile.

Per stupire invece, ci vuole una tracolla trapuntata, con dettagli ricercati in oro o in argento, che si trasforma in punto luce su ogni outfit. Perfetta quindi per occasioni speciali come cene formali o cerimonie dove l’effetto wow è tassativo. La tendenza di questa primavera predilige le piccole dimensioni, ideali per le occasioni in cui servono solo cellulare, rossetto e tanta voglia di divertirsi senza troppi vincoli.

Step 4: funzionalità e comodità

Che sia preziosa o minimal da giorno, la borsa a tracolla deve avere due caratteristiche imprescindibili: comodità e funzionalità. Per quelle da giorno, non può mancare uno spazio interno capiente e ben organizzato, oltre ad uno spallaccio regolabile a piacimento per modulare l’altezza della borsa. Per quella da sera, invece, la funzionalità va ricercata soprattutto nella presenza di ganci (o altri meccanismi di chiusura, che devono essere ben saldi) e tracolla (fissa o regolabile).

