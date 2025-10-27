C’è una magia particolare in autunno: la luce dorata, i toni caldi, la natura che ci avvolge in un abbraccio silenzioso. È proprio da questo spirito poetico che nasce il bracciale Custode del Cuore, un’edizione limitata di Trollbeads pensata per celebrare la bellezza dei legami più profondi e la forza gentile che ci accompagna nei momenti più preziosi. Un gioiello di design, ma soprattutto una dichiarazione di affetto, protezione e autenticità.

Custode del Cuore, il bracciale delle tue emozioni

Il Bracciale Custode del Cuore Trollbeads racchiude in sé lo spirito della stagione autunnale con un design unico. Dettaglio protagonista è il beads in vetro lavorato a mano, contraddistinto da vortici di tonalità terrose e riflessi dorati. A impreziosire ulteriormente sia il beads sia la chiusura, entrambi in argento 925, sono anche le decorazioni: foglie di castagno e un cuore, simboli di cura, amore e connessione profonda. Il gioiello perfetto da avere sempre al polso, per celebrare le persone che amiamo di più per trasformare ogni attimo in un ricordo.

Courtesy Trollbeads

Un gioiello, una piccola opera d’arte

Ogni creazione Trollbeads è una piccola opera d’arte. Dietro ogni bracciale si cela una storia di maestria e passione artigianale, di cui il brand nato nel 1976 a Copenaghen è portavoce. Trollbeads è stato inoltre il primo brand a introdurre il concetto del bracciale componibile: ogni creazione vuole essere il racconto personale del proprio stile e dei propri affetti.

Courtesy Trollbeads

I beads in vetro vengono realizzati a mano davanti a una fiamma libera, mentre quelli in argento sono rifiniti con estrema precisione perché i dettagli più delicati vengano valorizzati. Le pietre preziose sono sfaccettate manualmente perché ne emerga tutta la loro luminosità, rendendo ogni pezzo unico e irripetibile. Un’unione tra arte, emozione e savoir-faire che rende Trollbeads un marchio inconfondibile.

Courtesy Trollbeads

Il regalo perfetto per te e per chi ami

Per te o per chi ami: il Bracciale Custode del Cuore Trollbeads è il dono perfetto per chi desidera regalare un’emozione autentica o per chi è alla ricerca di un gioiello che immortali nel tempo un ricordo speciale. Già disponibile online e nei negozi, il bracciale può essere acquistato a un prezzo davvero vantaggioso se scelto nella variante completa. Perfetto per iniziare o ampliare la tua collezione Trollbeads.