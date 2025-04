Una collezione per donne dinamiche, che punta sul COMFORT

I capi della Performance Collection sono traversali e realizzati con tessuti performanti dalle caratteristiche easy care. Sono capi pensati perché tu non perda troppo tempo: possono essere lavati stesi e indossati, senza alcun bisogno di stirare. Luisa Viola l’ha concepita come una collezione dedicata a donne dinamiche, sempre impegnate e molto esigenti: se anche tu hai poco tempo a disposizione nella tua quotidianità, questa è la collezione moda giusta per te. Tutti i capi possono essere facilmente mixati tra di loro e anche con altri capi, al di là del color block.

A spasso in città con la Performance Collection di Luisa Viola

L’ottimizzazione dei tempi è tutto, la vocazione allo stile è infinita. Ce lo dimostra proprio questo completo: pantaloni, blusa e blazer in un jersey fluido dall’aspetto serico e compatto. A rendere ancora più speciali questi must-have primaverili è il finissaggio antipiega, per essere sempre perfette lungo tutto l’arco della giornata. In definitiva, il look non plus ultra per le giornate trascorse tra un impegno e l’altro in città.

Foto courtesy Luisa Viola

Foto courtesy Luisa Viola

Copia il look da città

Foto courtesy Luisa Viola

Foto courtesy Luisa Viola

Look primaverili per la città: pronta per qualsiasi evento

E quando finalmente arriva il momento di potersi rilassare, ecco tailleur e pantaloni lasciare spazio anche a vestiti morbidi e fluidi. La palette cromatica è un’altra caratteristica della Performance Collection di Luisa Viola: le tonalità sono vibranti, perfette per conferire ancora più carattere e personalità ai tuoi look. E soprattutto, ideali per creare dei look ton sur ton. Per concludere la giornata nel segno dell’eleganza Luisa Viola, ecco il completo che noi sceglieremmo per un aperitivo con le amiche, un evento speciale o una cena con chi desideri.

Foto courtesy Luisa Viola

Foto courtesy Luisa Viola

Foto courtesy Luisa Viola

Copia il look per gli eventi

Foto courtesy Luisa Viola

Foto courtesy Luisa Viola

Scopri qui tutti i capi della Performance Collection di Luisa Viola e crea subito il tuo look primaverile.