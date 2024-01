P arola chiave: comfort. Elemento essenziale: stile. I Ragno Pants sono autentici passepartout: li indossi come vuoi e quando vuoi. Non hanno zip né bottoni, ed è come non sentirli indosso. Ma quali scegliere per i tuoi look? Scopri subito il modello perfetto per te: elegante, cool, hippie, preppy o effortless chic? A te la scelta!

Vestirci: è una delle prime azioni che svolgiamo al mattino. Un caffè, una doccia al volo e via davanti al guardaroba col sorriso: “Cosa mi metto?”. Una domanda che spalanca le porte dell’immaginazione, e la cui risposta dovrebbe passare sempre un’addizione imprescindibile: stile + comfort. Perché – diciamoci la verità – se una giornata parte col piede giusto, con i must-have per star comode tutta la giornata nei nostri abiti (e nella nostra pelle), allora la sfida con il tram-tram quotidiano è vinta in partenza. Ecco perché Ragno, marchio storico italiano di abbigliamento, porta avanti da oltre vent’anni il proprio ambizioso progetto: realizzare pantaloni elegantissimi all’aspetto, ma con le caratteristiche dei leggings in tessuto elasticizzato (senza zip né bottoni) che puoi anche non stirare dopo il lavaggio.

La sensazione va oltre l’immaginabile, il risultato invece è 100% comfort allo stato puro. Ma non solo: i Ragno Pants sono pantaloni comodi che possono interpretare ogni personalità femminile, ogni gusto e identità. La tua l’hai già trovata? In questa guida ti portiamo per mano in 5 look con 5 diverse anime: elegante, cool, hippie (in perfetta sintonia con la moda anni ’70!), preppy (un po’ collegiale!), ed effortless chic. Non plus ultra, ti consiglieremo anche un blazer e un piumino per completare il look. Scoprili subito!

Foto courtesy Ragno

1. Sofisticata, con i pantaloni a sigaretta

Si chiamano Cigarette e sono i pantaloni a sigaretta di Ragno, senza zip né bottoni. Una vera coccola averli indosso: fasciano e vestono in modo impeccabile, per garantirti massimo comfort in ogni movimento. Sono disponibili in più colorazioni, a te la scelta in base al tuo umore e alle regole dell’armocromia che meglio si sposano con la tonalità del tuo incarnato. Come indossarli? Questi pantaloni sono così versatili che fantasticare su look sia da giorno sia da sera è praticamente imperativo. Di mattina, per i tuoi look da ufficio con blusa e blazer, provali con i mocassini con suola in gomma. Oppure con le sneakers bianche se il dress code a lavoro lo consente. Di sera, invece, tira fuori le tue décolletées preferite: il tacco a spillo enfatizzerà le tue linee, già slanciata dal tessuto morbidissimo di questo alleati di stile firmati Ragno. Più sofisticata e chic di così!

Foto courtesy Ragno

2. Cool, con i pantaloni dritti

Più ampi, meno ampi, con o senza tasche: non c’è versione di pantaloni Wide Leg (Extra Wide Leg, Wide leg, Wide Leg Cropped e Wide Leg Cargo) che manchi nella proposta di Ragno. E tutti sono meravigliosamente accomunati dalla stessa morbidezza e vestibilità. Sono cool e il taglio sartoriale leggermente a vita alta li rende perfetti per i look con maglie dolcevita, che puoi abbinare tono su tono o a contrasto per una perfetta mise mix & match. Inoltre, per ottenere un risultato effortless chic, sperimentali nello styling con le sneakers bianche. Se invece desideri enfatizzarne il taglio sartoriale così impeccabile, opta per un paio di stivaletti con un pratico tacco a blocco.

Foto courtesy Ragno

3. Hippie, con i pantaloni a zampa

Nostalgia della hippie revolution? Che tu abbia testimoniato o no la magia della moda anni Settanta, poco importa: con i pantaloni a zampa di Ragno sarà semplicissimo immergersi nuovamente in quel mood all’insegna di gioia e libertà. Una libertà che non può che passare ovviamente anche attraverso il movimento: lunghi o cropped, disponibili in tanti colori, questi pantaloni senza zip né bottoni sono alleati di stile e comodità 24 ore su 24. Come sfoggiarli valorizzandoli al massimo? Già che parliamo di moda anni Settanta, non possiamo che invitarti a guardare già alla moda primaverile che presto verrà: caftani e top in crochet si sposeranno benissimo con questi pantaloni. Nel frattempo, provali con un poncho o con un cappa per un risultato etno-chic assolutamente inaspettato.

Foto courtesy Ragno

4. Preppy, con la silhouette a carota

I pantaloni a carota? Una silhouette inusuale, che forse non ti aspetti. Ma che conferisce un animo preppy e tipicamente collegiale ai tuoi look. I Ragno Pants sono assolutamente ideali per i look dal languore intellettuale: provali con una maxi camicia oversize bianca, sulla quale stratificherai un morbido e caldo gilet. Poi, ancora, una giacca trapuntata. E per finire, mocassini o penny loafer. Avrai identificato il look sine qua non per le tue giornate più dinamiche: anche in giro per la città, tra ufficio e commissioni, non vogliamo rinunciare alla combinazione più necessaria per eccellenza, stile e comfort.

Foto courtesy Ragno

SCOPRI QUI TUTTI I MODELLI E COLORI

5. Effortless chic in tailleur

Pensati per donne eleganti che amano la praticità, i tailleur Ragno si compongono con i pantaloni sopra descritti e i blazer dello stesso tessuto declinati in 2 modelli, uno over e l’altro dalla linea classica. Da provare indubbiamente con maglie dolcevita, camicie, bluse e anche top cropped per chi desidera osare lasciano l’ombelico a vista! Inoltre, a prescindere dal modello che sceglierai, il dettaglio curioso da conoscere è un altro ancora: i tailleur Ragno si lavano in lavatrice e si possono anche non stirare. La praticità dei tessuti e la comodità dell’assenza di zip e bottoni diventa così una prerogativa portata alla massima espressione anche nel lifestyle.

Foto courtesy Ragno

SCOPRI QUI TUTTI I MODELLI E COLORI

Cosa abbinare ai pantaloni? Piumerino, un vero must-have

Non rinunciare alla possibilità di enfatizzare al massimo i tuoi look. Dopo aver scelto i tuoi pantaloni Ragno, passa al capospalla: con un collo molto bello caldo e avvolgente, Piumerino – il piumino con l’anima in lana – interpreta i valori e la filosofia del brand con la sua leggerezza e vestibilità. Realizzato in nylon stretch impermeabilizzato, presenta un’imbottitura al 100% lana merino (il peso dell’imbottitura lo scegli tu: 100gr, 150gr, 200gr o 250gr) per offrire comfort e termoregolabilità. Inoltre, è 100% Cruelty Free.

Foto courtesy Ragno

SCOPRI QUI TUTTI I MODELLI E COLORI