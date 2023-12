U n solo smartwatch, tante funzionalità, infinite possibilità. Digitali e di stile: perché il nuovo HUAWEI WATCH GT 4 è il connubio perfetto di moda e tecnologia, una combinazione essenziale per esprimere al massimo la filosofia “Fashion Forward” di Huawei. Pronta a scoprirne ogni dettaglio? Ecco il decalogo definitivo dello smartwatch più imprescindibile

Unire tecnologia e moda? La sfida è stata accettata da HUAWEI WATCH GT 4, il nuovo smartwatch che offre la possibilità di personalizzarne l’utilizzo per monitorare le proprie abitudini e renderle più salutari. Digitale sì, ma è sempre di un orologio da polso – ergo, un accessorio da abbinare ai propri look! – che stiamo parlando: ecco perché Huawei ha deciso di interpretarlo in due modalità. La prima, più classica, vede come protagonista un raffinato quadrante a ghiera ottagonale da 46mm; la seconda, più glamour e da 41mm, richiama la forma di un gioiello di lusso. La filosofia “Fashion Forward” di Huawei raggiunge così la massima espressione nel nuovo smartwatch della serie flagship WATCH GT già disponibile su HUAWEI store.

1. Si adatta al tuo stile

Perché adattare il proprio look all’accessorio, se è l’accessorio che può rispecchiare il nostro stile? Nell’intenzione di unire funzionalità ed estetica, il nuovo HUAWEI WATCH GT 4 offre un design elegante con 7 casse diverse con cinturini intercambiabili. Le 7 combinazioni di colori rendono il tutto ancor più accattivante! La versione più classica da 46mm è disponibile con: bracciale in acciaio inossidabile; cinturino marrone in pelle; cinturino verde in materiale composito e infine la variante con cinturino nero in materiale fluoroelastomero. La versione da 41mm, pensata per rispecchiare l’eleganza femminile, si presenta invece con: una raffinata maglia milanese dorata; cinturino bianco in pelle, oppure cinturino in acciaio inossidabile con rifiniture dorate. Nota bene, anche il display dell’orologio è ovviamente personalizzabile in base al proprio gusto: sono oltre 25.000 i quadranti disponibili tramite l’app Huawei Health!

2. Ti aiuta a monitorare le calorie

Il tracking delle calorie? Solo se la misurazione è scientifica, e con il nuovo smartwatch HUAWEI WATCH GT 4 anche questo è possibile perché offre un’analisi intelligente delle calorie immesse e bruciate. Scopo: aiutarti a mantenere un bilanciamento calorico senza andare in deficit o in iperassunzione.

Questo ti consente di mantenere uno stile di vita ancor più sano, come spiega anche l’ambassador Pamela Reif, icona della moda e del fitness a livello internazionale: “Per me è incredibile aver iniziato il mio percorso contemporaneamente a Huawei. Quando dieci anni fa ho scoperto la mia passione per il fitness, la tecnologia è stata determinante per imparare ad adottare abitudini più sane – ha raccontato in occasione dell’evento di lancio a Barcellona lo scorso 14 settembre. – Ciò che più apprezzo della strategia di Huawei è l’attenzione al design. Questi device, infatti, non hanno la tradizionale estetica di uno smartwatch, sono invece bellissimi accessori di moda funzionali, allo stesso tempo, per praticare sport“.

3. Ti motiva a tenerti in forma

Grazie all’algoritmo aggiornato, il nuovo HUAWEI WATCH GT 4 offre una versione superiore degli Anelli attività, del tracciamento GNSS e della nuova app “Rimani in forma”. Tutto il necessario per avere sempre la motivazione per tenerti in forma. Con gli Anelli attività, ad esempio, visualizzerai sul quadrante le tue statistiche fitness giornaliere: quante calorie hai bruciato, la durata di un esercizio o di quanto a lungo sei stata in piedi. Inoltre, ti aspettano anche piccole sfide! Per incentivarti a completare tutti e tre gli anelli nell’arco di una giornata, la funzione include un sistema di medaglie per premiare il raggiungimento di nuovi traguardi e il superamento dei propri obiettivi.

Ti diciamo di più: anche il corridore e campione olimpico Mo Farah non ne fa a meno. “Da molti anni utilizzo i wearable di Huawei per monitorare con precisione e accuratezza i diversi parametri – racconta l’atleta. – Quando gareggiavo ai massimi livelli, l’analisi dei dati e tutte le informazioni che questi device sono stati in grado di fornire a me e al mio team si sono rivelati indispensabili. Ora che ho appeso le scarpe da corsa al chiodo, almeno dal punto di vista professionale, non vedo l’ora di godermi il tempo libero in giro per la città. E anche qui gli smartwatch Huawei brillano, preziosi come le prestazioni che offrono”.

Inoltre, lo smartwatch offre l’accesso a oltre 100 modalità sportive che includono anche discipline in voga come il padel e gli E-sports. E chi pratica escursionismo e corsa può usufruire del tracciamento GNSS ad alta precisione dual-band a cinque sistemi che migliora la precisione di posizionamento del 30% rispetto ai modelli precedenti, anche quando si corre in città e la densità strutturale potrebbe potenzialmente ostacolare la ricezione del segnale (disponibile esclusivamente nella versione HUAWEI WATCH GT 4 46mm).

4. Ti supporta nei giorni di ciclo mestruale

La funzionalità Monitoraggio intelligente del ciclo mestruale 3.0 analizza gli indicatori fisiologici come la frequenza cardiaca durante il sonno, la temperatura corporea, il ritmo respiratorio e altro ancora. Perché scegliere questa funzionalità? Semplice, è davvero utile per poter prevedere il periodo mestruale.

5. Ti aiuta a monitorare il sonno

Sottovaluti la qualità del tuo sonno? Se la risposta è sì, ancora una volta il nuovo HUAWEI WATCH GT 4 si rivelerà lo smartwtch giusto per te. Questo nuovo modello propone un aggiornamento delle feature di monitoraggio della salute a 360 gradi: il nuovo sensore TruSeen 5.5 per i battiti e il TruSleep 3.0 per il monitoraggio del sonno con funzionalità “controllo della respirazione durante il sonno”. Attraverso questa analisi migliorata dei cicli del sonno, avrai una comprensione completa del riposo notturno, rilevando eventuali irregolarità nella respirazione.

6. Ti consente di condividere i dati sulla salute con parenti e amici

Non solo esteticamente bello e funzionale, ma anche ideale per restare connessa con parenti, amici e le persone che ami! Questo smartwatch, intuitivo e facile da utilizzare, ti offre la possibilità di far parte della Health Community: rimarrai aggiornata sui dati della salute dei tuoi cari. E condividerai, se vorrai, i tuoi!

7. Ha una batteria a lunga durata

Settima curiosità: lo smartwatch Huawei non ti abbandona all’improvviso. La batteria del modello con quadrante 46mm ha un’indipendenza di 14 giorni. Il modello femminile con quadrante da 41mm dura invece 7 giorni.

8. È compatibile con il tuo smartphone iOS o Android

Come capire se uno smartwatch è associabile al proprio smartphone? Semplice, basta conoscerne la compatibilità: il nuovo HUAWEI WATCH GT 4 è compatibile sia con sistema iOS sia con sistema Android (nello specifico, Android 8.0 e iOS 13.0 o versioni successive). Allo stesso tempo, garantisce che la tua privacy e i tuoi dati siano protetti in ogni momento, offrendo agli utenti la tranquillità nell’accesso alle tecnologie leader del settore.

9. È in promozione fino al 27 dicembre!

In occasione del Natale, Huawei ha lanciato tre nuove versioni Christmas Limited Edition di HUAWEI WATCH GT 4, perfette per chi vuole regalare un Natale indimenticabile. Le versioni Green o Brown Christmas Edition, da 46mm, sono disponibili su Huawei Store in un pacchetto con un cinturino speciale extra in colorazione Red al prezzo di 279,90 euro. La versione Milanese, da 41mm, invece, è disponibile in un pacchetto con un cinturino speciale extra in colorazione Pink al prezzo di 309,90 euro.

10. Con la promozione, ricevi anche un omaggio!

Inoltre, fino al 27 dicembre, acquistando HUAWEI WATCH GT 4 è possibile ricevere in omaggio HUAWEI FreeBuds SE 2.