Fondato 30 anni fa a Geelong, in Australia, anche questa stagione il marchio EMU Australia torna a far parlare di sé nel guardaroba femminile, con i nuovi stivaletti moda inverno 2024-2025. Pratici, comodi, caldissimi e soprattutto versatili per tutti i tuoi look da giorno, gli stivaletti EMU sono autentici must-have per le passeggiate in città, i momenti di coccole in casa e le passeggiate nella natura. Su quali modelli puntare per i tuoi prossimi acquisti? Ti sveliamo tutto in questa guida, pensata per portarti non solo alla scoperta dei valori del brand, ma anche delle sue ultime novità e degli stivaletti più iconici.

THE EMU WAY, la filosofia al cuore del brand

La filosofia degli stivaletti EMU Australia si fonda in primis sull’altissima qualità, che trascende tendenze e stagioni perché ogni calzatura possa essere apprezzata e indossata nel tempo. I materiali di cui sarà impossibile non innamorarsi sono pregiatissime lana Merino certificata Woolmark e pelle di montone 100% australiana (una coccola al tatto!), garantite dalla certificazione Satra per la resistenza all’acqua.

Foto courtesy EMU Australia

Non meno fondamentale è la filosofia che caratterizza il design di EMU Australia: pulito e minimale nelle linee, viene enfatizzato da tonalità neutre ispirate alla natura. I dettagli rendono infine ogni stivaletto impeccabile, oltre che il passepartout dei look da giorno più pratici e confortevoli.

Foto courtesy EMU Australia

Sostenibilità, il focus degli stivaletti EMU Australia

“Ever Natural” è il concetto sposato dalla missione del brand, che ha a cuore il benessere del pianeta prima di ogni cosa. I materiali utilizzati sono ecosostenibili e di origine naturale certificati Woolmark, e sono scelti e pensati per realizzare un prodotto finale che duri nel tempo. Proprio quest’anno, tale impegno è stato nuovamente insignito del premio Marie Claire Sustainability Award nella categoria Moda (Calzature).

Foto Courtesy EMU Australia

Alla sua terza nomination ricevuta, il brand si è aggiudicato questa seconda vittoria dopo quella già avvenuta nel 2022. Un titolo di prestigio, conferito da un panel altrettanto prestigioso e composto da oltre 50 tra i più alti esperti di sostenibilità, fondatori di aziende, leader di pensiero, consulenti e attivisti nel settore sostenibile e innovativo.

Foto Courtesy EMU Australia

“Investiamo molto in innovazione e sostenibilità per garantire che i nostri prodotti in pelle di montone non solo durino nel tempo ma siano anche rispettosi dell’ambiente – ha affermato Rebecca Fett, responsabile marketing globale del brand, in occasione della vittoria. – Offrendo prodotti di alta qualità che le persone possono indossare per più anni consecutivi, diamo ai nostri clienti la possibilità di scegliere di essere più sostenibili. Essere premiati da Marie Claire UK è un onore incredibile per EMU Australia e un grande rafforzamento delle nostre pratiche sostenibili!”.

Shopping: guida agli stivaletti EMU Australia must-have

Gli stivaletti Stinger Micro

Si tratta senza dubbio dello stivaletto più iconico e desiderato del brand. Il modello Stinger Micro di EMU Australia è un evergreen realizzato in montone australiano double face ed è resistente all’acqua (motivo per cui adorerai indossarlo anche nelle giornate uggiose), oltre a offrire un’ottima vestibilità che copre il piede fino alla caviglia.

Stinger Micro, EMU Australia (€149)

Stinger Micro, EMU Australia (€149)

Stinger Micro, EMU Australia (€149)

Gli stivaletti Stinger Micro Flatform

La più cool delle tendenze urban incontra l’iconicità in una rivisitazione moderna e cool. Gli stivaletti Stinger Micro Flatform di EMU Australia sono realizzati in montone australiano double face resistente all’acqua e si contraddistinguono per la suola platform che ne eleva (al quadrato) il carattere. Un modello perfetto per chi desidera non passare inosservata.

Stinger Micro Flatform, EMU Australia (€159)

Stinger Micro Flatform, EMU Australia (€159)

Il modello Hartz, novità autunno-inverno 2024-2025

Tra le novità di collezione per l’autunno-inverno 2024-2025, spicca il modello Hartz. Esso racchiude in sé tutte le caratteristiche necessarie e indispensabili per creare un effetto Wow che si rispetti: dettagli in montone a vista, cinturino alla caviglia in stile scrunchie (per un tocco giocoso, che non guasta proprio mai!) e una comodissima suola platform per un accento di carattere. È anche un modello EMU Australia che si prospetta molto strategico: è perfetto da indossare sia dentro che fuori casa.

Il modello Hartz, EMU Australia (€119)

Gli stivaletti Blurred Micro della Linea Sharky

E infine, tra gli stivaletti di tendenza dell’autunno-inverno 2024-2025 non manca anche il modello Blurred Micro, con cui EMU Australia ha raggiunto un perfetto equilibrio tra stile e funzionalità. Realizzati in pelle di pecora australiana idrorepellente, questi stivaletti sono il must-have indiscusso delle passeggiate nella neve (e non solo!), perché garantiscono isolamento termico e resistenza all’umidità. Comfort e sostenibilità saranno con te a ogni passo, ovunque tu scelga di camminare: la suola in gomma EVA ultra-leggera offre trazione e ammortizzazione su molte tipologie di terreno.

Lo stivaletto Blurred Micro, EMU Australia (€159)

Lo stivaletto Blurred Micro, EMU Australia (€159)