Chi ben comincia è a metà dell’opera, no? Quindi che tu sia con le gambe al sole, la testa sotto l’ombrellone, o gambe in spalla per le strade del mondo, di tanto in tanto un pensiero al settembre venturo non guasta. Soprattutto sei hai già perso il conto delle volte in cui hai detto: “Lo faccio a settembre”. E se c’è una nota amara che il nono mese dell’anno si trascina da tempi immemori è quello della remise en forme o dell’inizio della famigerata attività fisica (costante). Le ragazze fitness più brave dicono che l’outfit giusto svolta anche la motivazione in palestra, quindi anche se è agosto vogliamo mantenere alta l’asticella delle tue aspettative e spronarti a prenderti la versione migliore di te stessa dopo le vacanze. Partiamo con la ricerca del top sportivo perfetto per il tuo seno: non hai scuse perché lo trovi su Amazon.

I top sportivi più performanti in vendita su Amazon

1. Per chi cerca sostegno, ma quanto basta

Ti sei detta “da settembre comincio a muovermi un po’”, ma per iniziare vuoi una partenza soft. E allora andai di yoga, camminate e esercizi a basso impatto (con pochi salti per intenderci). Quindi, se dal tuo bra vuoi un sostegno moderato, quello che fa per te è qui: scollo rotondo, dorso a vogatore e il massimo del comfort.

2. Il bra ideale per le amanti dello yoga

Se sei una yoga addicted perché questa pratica ti ha cambiato la vita o se hai un seno piccolo (e cerchi poco sostegno), puoi optare per un bra dalle spalline sottili e coppe estraibili. Il taglio senza cuciture e il tessuto morbido e traspirante rendono questo reggiseno ideale non solo per l’attività fisica, ma anche per il tempo libero.

3. Il top sportivo perfetto se necessiti di molto sostegno

Per te che invece hai bisogno di molto sostegno, ci vuole un top molto performante, resistente e comodo. Meglio se dal design simile a quello del reggiseno intimo che indossi di solito. Le caratteristiche fondamentali sono l’assenza di ferretto per avere il massimo della comodità, spalline larghe e regolabili e allacciatura con gancetti. Così sarai pronta per qualsiasi sforzo!

4. Per chi cerca la coolness anche durante l’allenamento

Questo che stiamo per proporti è uno dei best seller tra i top sportivi in vendita su Amazon, nonché uno dei modelli preferiti delle ragazze che non saltano mai l’allenamento. E visto che la motivazione ogni tanto può scemare, a darti lo sprint giusto potrebbe essere questo reggiseno dal design semplice ma iper femminile: solo indossarlo ti farà sentire al posto giusto, carica per una super sessione.

5. Il reggiseno effetto seamless ideale per la sala pesi

La ghisa è la tua migliore amica per ricaricarti dopo una giornata faticosa, abbiamo il reggiseno sportivo perfetto per te: l’effetto seamless lo renderà una seconda pelle, facilitando tutti i tuoi movimenti. Anche la fatica sarà sopportabile.

6. Il reggiseno sportivo ad alto supporto e coprenza

Qualsiasi sia l’attività fisica cui ti dedichi, dallo yoga agli allenamenti ad alta intensità, questo reggiseno diventerà il tuo preferito. È imbottito, ma senza ferretto, le spalline sono larghe con dorso a vogatore, quindi avrai il massimo del comfort. Infine, la lunghezza lo rende un’ottima opzione per chi non ama scoprire del tutto la pancia.

7. Il top sportivo in cotone

I tessuti tecnici sono confortevoli, ma potrebbero non essere adatti a tutte. Se la tua pelle necessita di tessuti naturali e traspiranti anche durante l’attività fisica, meglio optare per un top sportivo in cotone: sarà un po’ meno coprente, ma sarai salva da irritazioni.

8. Il reggiseno sportivo per un seno generoso

Per un seno generoso l’opzione migliore è un top sportivo dal design simile a quello di un reggiseno intimo. Così ti sentirai davvero comoda, qualsiasi allenamento tu stia per fare. Quello che ti proponiamo ha delle coppe senza cuciture e sfoderate, ferretto e spalline larghe e regolabili.

9. Il top sportivo effetto push up

Per chi desidera un effetto push up la soluzione è il top sportivo con coppe rimovibili e lavabili in lavatrice. È adatto a qualsiasi attività sportiva, dallo yoga al running, al tennis e al pilates. E il dettaglio incrociato sulla schiena rende questo reggiseno perfetto da indossare anche da solo, con i tuoi leggings preferiti.

10. Il top sportivo per chi ha un seno molto piccolo

Se hai un seno molto piccolo e molto spesso fai a meno anche del reggiseno, indossare un top per l’allenamento potrebbe non farti impazzire. Per questo, meglio optare per un modello in cotone, senza imbottiture o cuciture. Impalpabile sarà come non averlo.

