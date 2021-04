L e scarpe non sono mai abbastanza e le sneakers lover lo sanno bene, ma come abbinarle e indossarle per non essere mai fuori luogo? Te lo sveliamo noi

Non amare le sneakers è impossibile ed è fondamentale averne almeno un paio nella propria scarpiera. Comode, cool e soprattutto facilmente adattabili ad ogni look e a ogni occasione, le scarpe sportive possono trasformarsi facilmente in un vero e proprio passepartout anche quando meno te lo aspetti.

Il trucco sta solo nel capire come indossarle e nel trovare i modelli giusti per la propria fisicità e per gli abbinamenti che più ci piacciono e che usiamo più spesso.

Ovviamente non stiamo parlando di scarpe lisce e dai toni neutri, ma spesso le sneakers sono colorate, chiassose e si notano al primo colpo d’occhio (ed è proprio per questo che ci piacciono). Per questo motivo, se vuoi un modello da indossare sempre e con qualsiasi look cerca modelli discreti e dalle forme pulite e delicate.

Sì, scegliere non è affatto semplice ed è fondamentale optare per uno shop che abbia tantissimi modelli e brand tra cui scegliere.

Proprio come eBay che offre migliaia di prodotti perfetti per tutte le esigenze e tutte le occasioni. Da quelle minimal ai modelli super colorati, dalle sneakers casual fino alle sportive adatte anche per chi ama le attività sportive.

Il market place, che mette in contatto migliaia di persone in tutto il mondo ogni giorno, non smette mai di stupire con offerte e deal imperdibili. Ma non solo da lunedì 26 aprile fino al 2 maggio potrai risparmiare fino al 60% sui modelli più cool e hot del momento, oltre ad approfittare della spedizione gratuita.

Troppi modelli e troppa indecisione? Ci pensiamo noi con la selezione dei migliori must have da aggiungere alla tua collezione di sneakers, senza dimenticare come abbinarle nel modo migliore.

Superga

Chi non ha mai avuto almeno un paio di Superga una volta nella vita? Oggi è arrivato il momento di riportarle in auge e sono le scarpe perfette per alleggerire e sdrammatizzare anche i look più formali da ufficio. Sì insieme a un paio di pantaloni neri a sigaretta con un blazer oversize e una blusa colorata.

New Balance

Le New Balance ML 574 sono un modello evergreen che può essere abbinato facilmente con tantissimi look, specialmente con i più casual. Sì ai mom jeans con una semplice t-shirt con stampa e un pullover leggero e un po’ over. Non dimenticare una borsa a tracolla per completare il tutto.

Converse

Il blu è un colore decisamente sottovalutato per le calzature, ma queste sneakers che hanno dominato gli anni ’90 danno il loro meglio nella versione navy e short. Abbinale a un look sporty dove i colori della natura come il terra, il sabbia e il greige sono protagonisti. Sì a pantaloni a palazzo in lino, senza dimenticare qualche dettaglio metallico con collane e orecchini oro.

Diadora

Colore? Sì, grazie. Non può e non deve mancare mai e se il tuo guardaroba è monocromatico le scarpe sono il modo perfetto per aggiungere un tocco di colori pastello. Baby blue e pink sono l’accoppiata perfetta da indossare in primavera anche sotto un maxi abito leggero da indossare per un pic-nic al parco.