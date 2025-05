Rinnovare l’idea di bellezza e benessere con un nuovo concetto, chiamato Bellessere: il marchio BeGood® si distingue nel mondo dell’abbigliamento sportivo per il nobile intento con cui ha rivoluzionato la moda athleisure, grazie a un approccio che supera i canoni estetici fondendo in un’unica e sola esperienza sia la bellezza sia il benessere. Vieni alla scoperta del Bellessere e della nuova collezione SS25: ecco i 5 punti chiave per conoscere a fondo BeGood® e le novità della primavera-estate.

Foto Courtesy BeGood®

1. Che cos’è il Bellessere di BeGood®?

Con la parola Bellessere, BeGood® crea un nuovo linguaggio, fondato sull’interconnessione tra estetica e benessere: il cuore pulsante e l’essenza del brand. Il Bellessere è infatti una filosofia di vita di cui BeGood® si fa portavoce per favorire non solo l’aspetto estetico ma anche e soprattutto quello olistico. Una dimensione totalizzante, in cui corpo, mente e spirito sono in equilibrio tra loro. Estetica, cura del corpo e funzionalità si incontrano così per offrire un’esperienza performante che, al tempo stesso, lavora anche sul miglioramento della circolazione, sulla tonificazione e l’idratazione cutanea.

Foto Courtesy BeGood®

2. Dermofibra® Cosmetics, la rivoluzione di BeGood®

La rivoluzione di BeGood® è già iniziata grazie a Dermofibra® Cosmetics, lo speciale filato cosmetotessile che caratterizza in modo unico e distintivo le collezioni del brand. È inoltre un tessuto 100% Made in Italy, che gode del brevetto esclusivo del brand. L’esclusiva innovazione che porta nel mondo dell’abbigliamento affonda le sue radici su due tecnologie. La prima si chiama “Bio Infrarosso”, e verte sull’inserimento di minerali inorganici come silicio, titanio, zinco e magnesio. La seconda invece è “Cosmetica”, ed incorpora direttamente all’interno delle fibre tessili delle microcapsule degli speciali principi attivi cosmetici, nonché ingredienti benefici per la pelle, come aloe vera, vitamina E, caffeina e retinolo. Ciascuno di questi ingredienti viene rilasciato gradualmente durante l’uso del capo.

Foto Courtesy BeGood®

3. Come funziona il cosmetotessile di BeGood®?

L’innovazione di BeGood® nell’abbigliamento sportivo è dimostrata dal funzionamento di Dermofibra® Cosmetics, che è semplice ed efficace. Il tessuto trasforma il calore del corpo in raggi infrarossi che agiscono in profondità, migliorando la microcircolazione e il drenaggio dei liquidi in eccesso. Le microcapsule, invece, rilasciano i principi attivi entrando a contatto con il calore del corpo. Tali ingredienti vengono poi assorbiti dalla pelle, tonificandola e migliorandone l’idratazione.

Foto Courtesy BeGood®

Come spiegano Andrea Abati e Silvia Previtali, rispettivamente Founder&CEO e Product Manager e ufficio stile del marchio, “BeGood® non è solo un brand di abbigliamento athleisure, ma un vero e proprio modo di vivere, pensato per rispondere alle esigenze di chi vive una vita attiva, garantendo libertà di movimento, comfort e funzionalità”. “Abbiamo brevettato il Bellessere proprio per distinguerci nel panorama dell’abbigliamento athleisure perché i prodotti BeGood® sono gli unici a promuovere ed offrire una visione globale di benessere”, spiegano.

Foto Courtesy BeGood®

4. La nuova collezione SS25 ispirata al concetto di “Bellessere”

Nella nuova collezione SS25 di BeGood®, ogni capo unisce stile e funzionalità in un’esperienza pensata per offrire benessere olistico. Per la primavera-estate 2025, il brand propone due mini capsule per rispondere alle esigenze di ogni donna. La prima è votata al lifestyle ed esprime infatti un animo molto fashion attraverso pantaloni jogging, felpe con collo alto e shorts.

La capsule si distingue per la palette cromatica raffinata, caratterizzata da tonalità delicate come la nuance vaniglia, il color noce e il color peonia. Ciascun colore è affiancato dal fascino e l’eleganza senza tempo del colore nero. I dettagli sublimano la bellezza dei capi: applicazioni in lurex, ricami tono su tono, zip a spirale con tiretto laserato BeGood® e l’inconfondibile tocco di Swarovski sulle etichette del brand. I capi di questa prima mini capsule sono realizzati in tessuto tecnico Scuba, con tecnologia Dermofibra® Infrared, che garantisce prestazioni elevate e benefici esclusivi.

Foto Courtesy BeGood®

La seconda mini capsule della collezione SS25 di BeGood® punta, invece, su tonalità più vivaci e decise come l’arancione, il ciclamino e il turchese, tutti colori ispirati all’energia e alla vitalità estiva. Questa linea, caratterizzata da capi senza cuciture, sfrutta la tecnologia Dermofibra® Cosmetics e filati riciclati. Tra le proposte troviamo leggings push-up, gonne con short integrato, felpe tecniche in costina e top con inserto frontale. I capi offrono supporto e comfort grazie alla vestibilità slim che avvolge senza costringere, modellando armoniosamente le forme.

5. La novità assoluta della collezione SS25

Novità assoluta della collezione SS25 è la polo con collo a camicia in doppio piqué con Dermofibra® Infrared. Il must-have della stagione estiva, realizzato in un tessuto leggero che offre freschezza e libertà di movimento. A impreziosirlo è un raffinato bottone gioiello e il ricamo tono su tono per un’eleganza davvero distintiva.