S ei a caccia di stivaletti caldi, comodi e di tendenza? EMU Australia è il brand sostenibile che devi conoscere subito. Ecco una lista di motivi per innamorartene a prima vista, senza dimenticare che le proposte abbracciano anche il tuo tempo libero con pantofole super confortevoli e accontentano persino le necessità di bimbi e bebè!

Comodi, sostenibili, morbidissimi, perfetti per affrontare le temperature più rigide: gli stivaletti EMU Australia sono il vero must-have del guardaroba femminile. Dal look casual e con una forte propensione al minimalismo chic, pongono al centro di tutto una forte attenzione alla qualità. Qualità che ovviamente trascende il concetto di stagione: gli stivaletti EMU Australia sono concepiti per durare nel tempo, perché tu possa farne tesoro di anno in anno, amandoli e indossandoli ogni inverno senza stancarti mai. In virtù del loro ruolo di must-have assoluto, ecco a te una guida definitiva con tutto ciò che devi assolutamente conoscere sugli stivaletti EMU Australia, e non solo. Qui troverai anche pantofole morbidissime per il tuo tempo prezioso in casa, e proposte baby per accompagnare i più piccoli (con stile) sul proprio cammino.

1. Sono realizzati con materiali naturali e biodegradabili

La qualità, prima di ogni cosa. La produzione etica degli stivaletti EMU Australia comincia da un’attenta selezione di materiali certificati Woolmark: pelle di montone australiano, lana Merino australiana e morbida pelle scamosciata. Materiali biodegradabili al 100%, con cui il brand si impegna a promuovere pratiche commerciali responsabili. Conosciute per le loro qualità straordinarie, la lana Merino australiana e la pelle di montone australiana sono materiali rinnovabili, biodegradabili e al 100% naturali.

Foto courtesy EMU Australia

2. Indossarli è una vera coccola

Non solo biodegradabili e naturali, ma anche garanzia di morbidezza e comfort: gli stivaletti EMU Australia sono una vera coccola, tutta da indossare, grazie alla consistenza soffice ma lussuosa della lana merino australiana e la pelle di montone. Non è da sottovalutare anche la loro capacità di regolare la temperatura corporea e di garantire la traspirabilità: la lana merino mantiene i piedi caldi quando fa freddo e freschi quando fa caldo. La pelle di montone permette invece un’eccellente traspirabilità, prevenendo l’accumulo di umidità e mantenendo i piedi asciutti.

Foto courtesy EMU Australia

3. Sono realizzati artigianalmente

La sostenibilità, valore insito nel cuore pulsante di EMU Australia sin dalla fondazione del brand nel 1994, non è provata solo dai materiali naturali e biodegradabili. Anche la produzione, realizzata secondo la migliore tradizione artigianale, fa sì che ogni prodotto EMU Australia sia una scelta etica e sostenibile garantendo una lunga durata nel tempo. Merito dei rigorosi standard qualitativi e dei processi di lavorazione avanzati, che assicurano una qualità superiore nel prodotto finito. Questo d’altronde è il modo più furbo di fare shopping: puntare su prodotti longevi, di altissima qualità, di cui è impossibile stancarsi con il passare delle stagioni.

Foto courtesy EMU Australia

4. Gli stivaletti EMU Australia hanno la sostenibilità a cuore

Mentre le fibre sintetiche dei prodotti fast fashion possono richiedere fino a 40 anni per decomporsi completamente, le fibre di lana merino e del montone australiano impiegano soli 6 mesi per ritornare al loro stato naturale. Ecco perché gli stivali e le pantofole EMU Australia, che sono realizzati proprio con queste materie prime 100% naturali, hanno un impatto ambientale notevolmente inferiore. Sono materie prime conosciute anche per la loro robustezza: garantiscono quindi che gli stivali siano durevoli e che resistano a condizioni impegnative. In più, EMU Australia è stato premiato come miglior marchio di calzature sostenibili ai Marie Claire Sustainability Awards del 2022 ed è candidato allo stesso premio per il 2023.

Foto courtesy EMU Australia

5. Sono must-have anche in chiave baby, per look “mini-me”

Condividere i valori, accompagnare i più piccoli sul proprio cammino tramandando loro un insegnamento volto alla qualità e alla sostenibilità: i look “mini-me” sono molto più di una scelta di stile. Tra i prodotti EMU Australia spiccano anche le proposte bebè e bimbo/bimba.

Foto courtesy EMU Australia

6. Non solo stivaletti: scopri anche pantofole e doposci!

Il lusso più prezioso oggi? Il tempo, per sé stesse e da trascorrere con i nostri affetti più cari. È per questo che EMU Australia ti accompagna anche nei tuoi momenti di relax in casa, con pantofole chiuse o aperte di altissima qualità. Per sentirti coccolata anche nella tua comfort zone.

Foto courtesy EMU Australia

Foto courtesy EMU Australia

E se il freddo si fa effettivamente troppo rigido, consentiti il piacere di trascorrere il tempo all’aria aperta con uno stivaletto EMU Australia ancor più performante. Perfetto da utilizzare in città, si fa notare per il suo design audace e di grande impatto estetico.

Foto courtesy EMU Australia

7. Dove trovare i prodotti EMU Australia?

I prodotti EMU Australia possono essere trovati in oltre 70 paesi, in oltre 5.000 negozi e boutique. Scopri qui il negozio più vicino a te.

Foto courtesy EMU Australia

Shopping moda donna: gli stivaletti EMU Australia da avere subito

Scopriamo subito gli stivaletti EMU Australia modello per modello!

Gli Stinger Micro, realizzati in morbido e confortevole montone australiano, sono comodissimi e resistenti all’acqua. La silhouette è iconica, il colore varia per accontentare più possibilità di styling.

Stinger Micro, EMU Australia

Stinger Micro, EMU Australia

Amatissimo dalle it-girls dello street style, il modello Foy Flatform Micro è una reinterpretazione contemporanea e ancor più cool dello stivaletto Stinger. Realizzato in pelle di pecora double-face resistente all’acqua, conferisce un fascino da vera fashionista ai tuoi look. Provali soprattutto con i jeans cropped!

Foy Flatform Micro, EMU Australia

Foy Flatform Micro, EMU Australia

Foy Flatform Micro, EMU Australia

Passeggiata al freddo invernale? Ecco lo stivaletto che fa per te. La suola della linea Sharky trae ispirazione dalla forma aguzza e seghettata dei denti degli squali (ecco perché si chiama così!). Il risultato è una proposta di tendenza audace e cool, disponibile in tre colori.

Foto courtesy EMU Australia. Il modello Sharky.

A casa, nel proprio “nido”. Non a caso, è Nest (traduzione inglese della parola “nido”) che si chiama la linea di pantofole EMU Australia. Modello Jolie o modello Mayberry? A te la scelta, in base alle tue esigenze. Queste pantofole sono morbidissime e confortevoli, avvolgono i piedi e ti offrono una sensazione di vero lusso. Realizzate in pelle di pecora naturale proveniente dall’Australia, presentano una suola resistente che permette di utilizzarle anche all’esterno.

Pantofole Jolie, EMU Australia.

Pantofole Jolie, EMU Australia.

Pantofole Mayberry, EMU Australia.

Pantofole Mayberry, EMU Australia.

Shopping moda baby: gli stivaletti EMU Australia per i più piccini

E per i più piccoli? Ecco i must-have. I Wallaby Mini sono stivaletti per bambini morbidi e funzionali (le taglie vanno dal 24 al 36), perfetti perché possano indossarli tutti i giorni, anche a scuola o all’asilo. Sono realizzati in camoscio premium e foderati con soffice lana Merino, per mantenere al caldo i loro piedini garantendogli tutta la comodità necessaria per affrontare le loro piccole grandi avventure quotidiane.

Foto Courtesy EMU Australia. Il modello Wallaby Mini.

E come resistere al modello Little Creatures? Dai vita alle loro fantasie, lascia spazio a tutta la loro immaginazione: questi stivaletti sono ispirati agli animali, grandi compagni di gioco e divertimento. Anche per questi, le taglie vanno dal 24 al 36.

Foto Courtesy EMU Australia. Il modello Little Creatures.