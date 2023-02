C he impresa scegliere il trucco del proprio matrimonio! Con l'aiuto di una make up artist abbiamo individuato alcuni stratagemmi per non sbagliare scelta. Più che del trucco...del truccatore!

Si fa presto a "scrollare" su Instagram e Pinterest le foto che appaiono con gli hashtag #truccosposa. Ma il punto è scegliere chi ti truccherà il giorno del matrimonio! Chi sarà in grado di realizzarti quel trucco che ti fa sognare? Chi capirà al volo cosa intendi davvero? Leggi i nostri suggerimenti.

Prima di tutto, c'è l'idea del trucco sposa

La scelta del trucco da sposa è solo tua! Se l'immagine del grande giorno non rispecchia tuo stile di tutti i giorni, rischi di sentirti a disagio e di farlo apparire dalle foto. Ascolta pure il parere degli altri, ma prendi con le pinze il famoso passaparola su estetiste e truccatori: ciò che piace alle tue amiche può non piacere a te.

«L'idea che si ha di un trucco da cerimonia è molto soggettiva: non riguarda solo eventuali esigenze correttive, ma tocca anche la sfera del sogno, legato a un giorno su cui si ripongono grandi aspettative, e non sempre di carattere estetico» conferma la make up artist Anna Mauriello. «Alcune ragazze immaginano look romantici e un po' fiabeschi, altre preferiscono non rinunciare al rossetto rosso che indossano ogni giorno, altre ancora desiderano un trucco completamente naturale».

Come orientarti nella scelta del truccatore?

Documentarsi in prima persona è il segreto numero uno di una scelta a prova di pentimento. A meno che tu non abbia già un'estetista di fiducia che ti abbia già truccato in passato, per scegliere bene segui questi consigli:

cerca informazioni sui truccatori della tua zona fidandoti del tuo occhio, e del tuo istinto;

partecipa alle giornate organizzate per le spose dai saloni di estetica ;

; informati sugli eventi dedicati al wedding , dove spesso sono invitati make up artist specializzati sul trucco da cerimonia;

, dove spesso sono invitati make up artist specializzati sul trucco da cerimonia; fatti mostrare le foto dei lavori realizzati con le spose precedenti, meglio se in versione prima & "dopo: intuirai immediatamente la bravura del make up artist, individuando quello che fa per te.

Trucco sposa naturale o vistoso?

Una volta individuata una rosa di truccatori (non più di 3) che ti convincono, parla molto con ognuno di loro. Fatti raccontare cosa fanno, come truccano, che prodotti usano (senza, però, diventare "talebana"). E soprattutto, esprimi e tuoi sogni: perché il giorno del matrimonio devi avere la libertà di sognare.

Diffida del truccatore o dell'estetista che impone troppo la sua idea, e pretende che le spose vadano truccate solo in una certa maniera. Se per esempio ami il colore, e ti accorgi di imbatterti in un truccatore che ha una "impostazione troppo naturale", quasi nude, vuol dire che quel truccatore non fa per te.

«Un bravo truccatore deve saper interpretare i desideri della sposa e armonizzarli con il contesto del matrimonio. Alcune ragazze per esempio desiderano intonare il trucco al leit motiv della cerimonia, che può essere un determinato colore, un fiore, un motivo grafico e così via. Altre, invece, preferiscono non tradire l'immagine di ogni giorno, fosse anche un po' dark!» precisa l'esperta.

Abito, trucco e acconciatura: una triade imprescindibile

La scelta dell'estetista o make up artist che ti truccherà al tuo matrimonio è stata fatta. La sua professionalità ti convince, e anche la sua maestria nel valorizzarti. A questo punto non ti resta che mostrare la foto del tuo abito da sposa: il truccatore si farà un'idea più precisa del tuo stile. L'ideale sarebbe anche indicargli il tipo di acconciatura che vorresti portare, in modo da suggerirgli per esempio di dare enfasi allo sguardo o alla bocca.

Foto, sì, ma con i disegni è più facile!

Internet e i social aiutano tantissimo a farsi un'idea del trucco sposa ideale, ma - come spesso accade in un grandissimo ipermercato - l'abbondanza di materiale può confondere. Col risultato di non saper dire cosa ci piace. E così non sappiamo quali foto mostrare a chi ci truccherà. Perché non provare con le face chart? «Sono quegli schizzi che i make up artist realizzano in vista di uno shooting o una sfilata per illustrare il tipo di trucco che hanno in mente. Se entrambi avete tempo a disposizione, chiedi di disegnartene una "sotto dettatura": ti aiuterà a trovare un'intesa sul trucco che desideri indossare il giorno del tuo matrimonio» suggerisce la truccatrice Mauriello.

Viso truccato in 2 modi diversi

E siamo finalmente arrivate alla fatidica prova trucco. Un bravo truccatore ti truccherà dividendo la faccia in due: sulla prima metà realizzerà un trucco sposa come lo intendi tu, e l'altra metà, invece, nel modo in cui ti vedrebbe lui. Questo stratagemma permetterà di osservare a colpo d'occhio le differenze, aiutandoti a scegliere con obiettività. E potresti sorprenderti di scoprire che il truccatore ti valorizzerà più di quello che immagini.

Occhio agli imprevisti beauty il giorno del matrimonio

Pelle che si lucida, rossori in agguato, brufolo a sorpresa potrebbero sorgere a rovinare la tela (leggi: il tuo viso) su cui il truccatore realizzerà l'opera d'arte? Un professionista saprà rassicurarti su come correggere o nascondere gli incidenti beauty che possono capitare a poche ore dal pronunciare il sì. E soprattutto ti spiegherà che non ti farà sembrare artefatta.

Un piano sulla cura della pelle

«Il primo incontro con il truccatore deciso per il grande giorno deve avvenire almeno un mese prima: è questo il tempo minimo necessario per preparare la pelle affinché il trucco riesca bene. In questi 30 giorni si osserverà una disciplina dettata dal consulente di bellezza: pulizia professionale (se necessaria), idratazione, poco sole, niente lampade, alimentazione sana, e una maniacale beauty routine».

Capitolo extension ciglia

Ha senso farsi applicare le ciglia finte il giorno del matrimonio? «Dipende: se non si è abituata a portarle, se ne potrebbe avvertire il "peso" al punto da modificare involontariamente l'espressione che può farsi cupa o piangente. In alcune spose è successo, e in foto questa strana sensazione resta. Molto meglio ricorrere a ciglia finte a ciuffetti, da applicare solo nei punti tattici per aprire lo sguardo. Stesso discorso dicasi per le extension ciglia: in alcuni casi possono essere d'impiccio nella realizzazione del trucco, e creare un pasticcio. Nel dubbio, bisogna discuterne prima o durante la prova trucco.

Sopracciglia e baffetti lontani dal trucco sposa

Un buon trucco riesce meglio su un viso pulito e...depilato. Eventuale peluria in eccesso intorno alla bocca e ai lati del volto va eliminata qualche giorno prima del matrimonio, e mai lo stesso giorno. Stesso discorso dicasi per le sopracciglia, che vanno lasciate crescere per almeno 3 settimane, per regolarne la forma. Intervenire prima del trucco vorrebbe dire ritrovarsi la pelle arrossata. E su questo un bravo truccatore deve informarvi già dal primo giorno!