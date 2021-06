L a campagna mira a diffondere quest’estate l’ottimismo in tutta l’Europa. Divertiti a creare 3 look per festeggiare la ripartenza e la voglia di tornare a vivere e festeggiare

Pronte…partenza…via! L’estate 2021 sta per iniziare e tutte noi non vediamo l’ora che arrivi. Specialmente dopo un periodo difficile causato dalla pandemia, fatto di blocchi e di distanziamento sociale. Anzi, è proprio questo il momento in cui bisogna “ripartire”. Zalando lancia la nuova campagna “Creatori di ottimismo” che mira a diffondere messaggi di speranza in tutta l’Europa.

Come? Donando un sorriso alle persone grazie a 11 attivisti selezionati con un cast che si è svolto sui social. Avanti alla positività, alla libertà e alla gioia di vivere…E quale periodo migliore se non proprio l’estate? Zalando, quindi, lancia uno spot composto da 22 videomessaggi tutti creati con cortometraggi social di 15 secondi.

Ma non è tutto. Zalando lancia anche il “Festival dell’Ottimismo”: una serie di eventi e momenti pop-up in tutta l’Europa. Tra gli attivisti coinvolti ci sono l’influencer e modella Rianne Meijer, nota per le sue immagini body confident sui social media, il ballerino Salif Gueye, conosciuto per il suo stile di danza energico che dona subito allegria a chi lo guarda e la modella olandese Naomi Shimanda che diffonde un messaggio di positività attraverso la moda.

Una collaborazione speciale è nata anche fra l'attrice e modella milanese Cristina Marino e Zalando. "Sono molto felice perché Zalando ha tantissima scelta e soprattutto ha tantissimi brand che si basano sull'ecosostenibilità", ci ha spiegato Cristina. Anzi, indossare capi e accessori sostenibili è una delle tendenze più hot del momento.

Ma chi sono i creatori di ottimismo? Sono persone che hanno vissuto il distanziamento sociale proprio come tutti noi, e per questo vogliono portare gioia agli altri e a loro stessi con una canzone, un ballo o un innovativo tutorial sul trucco su Tik Tok.

Quest’estate, insomma, dovrai assolutamente festeggiare…partendo (anzi, ripartendo!) proprio dai tuoi look. L’obiettivo numero uno? Riprendere in mano la propria vita con maggiore fiducia nel futuro. Segna dunque nella tua wishlist i capi e gli accessori che non potranno assolutamente mancare per essere la regina (di stile!) dell’estate!

Look per un concerto/festival estivo

Ripartire significa anche tornare a fare tutto ciò che ti piace. L’estate, si sa, è il periodo dei concerti o dei festival…E quale occasione migliore se non quella di sfoggiare un look di tendenza? Via libera, dunque, a un abbigliamento che sia comodo e glamour al tempo stesso. Indossa, ad esempio, un paio di shorts e abbinali a una canotta o una t-shirt. Un outfit semplice, certo, ma che potrai personalizzare grazie agli accessori come un paio di stivaletti e uno zainetto portando con te tutto l’indispensabile. Non dimenticare qualche gioiello come una collana con le frange per un look boho-chic, ideale per questa occasione.

Look per un party a bordo piscina (in campagna)

Gioia, ottimismo e sorrisi... Sei stata invitata a un party in campagna? Nessun problema: su Zalando troverai i capi e gli accessori con cui farai l’upgrade di stile. Indossa, ad esempio, un mini abito in denim e dai un tocco in più con gli accessori. Ad esempio, un paio di sandali metallizzati con il tacco e un bucket hat, ovvero il cappello da pescatora per proteggerti dal sole. Porta con te il tuo costume preferito!

Look per un aperitivo musicale sulla spiaggia

Parola d’ordine: eleganza. Ti hanno invitata a un aperitivo sulla spiaggia, ma non sai ancora cosa mettere? Intanto segna nella tua wishlist i capi e gli accessori disponibili su Zalando. Ad esempio, un mini abito bianco che abbinerai a un paio di sandali con il tacco e una borsa a tracolla per portare con te tutto il make up necessario, basta anche un lucidalabbra e un mascara…Non sai quale costume indossare? Che ne diresti di un bikini nero decorato da lacci multicolore?

E adesso che sai proprio tutto quello che indosserai per vivere con gioia la tua estate…Lasciati ispirare dalla nostra selezione e sfoglia le gallery che abbiamo preparato per te!