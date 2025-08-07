Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha deliberato di impugnare la legge della Regione Sicilia datata giugno 2025 e relativa alle «Norme in materia di sanità», che introduce l’obbligo di assumere negli ospedali pubblici medici non obiettori di coscienza. Spetterà ora alla Corte costituzionale esprimersi sulla costituzionalità della legge, che resta per ora in vigore.

Secondo l’esecutivo, «eccedendo dalle competenze e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di ordinamento civile» le disposizioni della Regione Sicilia «violano l’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, nonché i principi di uguaglianza, di diritto di obiezione di coscienza, di parità di accesso agli uffici pubblici e in tema di pubblico concorso».

FdI: «Obiezione strumento concreto di tutela della dignità umana»

Una scelta condivisa da FdI: «L’obiezione di coscienza rappresenta l’espressione più autentica della libertà personale, religiosa, morale e intellettuale. Per tale motivo apprendiamo favorevolmente l’impugnativa da parte del consiglio dei Ministri della legge 23 del 5/06/2025 della Regione siciliana che prevedeva l’assunzione negli ospedali pubblici di assumere medici e altro personale non obiettore di coscienza», dichiarano il senatore e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione insularità Raoul Russo e Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in commissione giustizia.

«La legge violava l’articolo 117 della Costituzione, che garantisce i principi di uguaglianza, di diritto di obiezione di coscienza, di parità di accesso agli uffici pubblici e in tema di pubblico concorso. La legge 194 del ’78 – aggiungono Russo e Varchi – garantisce appieno tutti i diritti in campo ed in Sicilia non vi è alcun problema legato alla sua concreta applicazione. La legge impugnata da Roma, pertanto, aveva un carattere strumentale».

«Noi non siamo contro l’obiezione di coscienza che non è solo una questione di principio ma anche uno strumento concreto di tutela della dignità umana, della pluralità delle coscienze e della convivenza democratica, ma – concludono Russo e Varchi – va garantita a tutti la possibilità di partecipare ad un concorso pubblico».

Il plauso di Pro Vita & Famiglia onlus

Esulta anche Pro Vita & Famiglia onlus, che «plaude alle decisioni del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge siciliana che discrimina i medici obiettori di coscienza» e ricorda che «il 24 luglio, la Onlus aveva consegnato a Palazzo Chigi 20.000 firme per chiedere il ricorso del Governo contro la legge siciliana che favorisce l’assunzione di medici abortisti, nonostante i dati del Ministero della Salute indichino che in Sicilia il personale non obiettore svolga in media poco più di un aborto a settimana».

Cgil: «Il governo torna a calpestare diritti donne»

«Con una decisione incredibile e gravissima, il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale siciliana che prevedeva l’assunzione di medici ginecologi non obiettori per garantire l’applicazione della legge 194 e il diritto delle donne all’accesso a un aborto sicuro e libero, che il Governo calpesta». Così in una nota congiunta la Cgil nazionale e la Cgil Sicilia.

«Il Consiglio dei ministri dell’esecutivo Meloni – proseguono – sembra dimenticare che l’Italia è stata ripetutamente condannata dal Comitato europeo dei diritti sociali per aver violato il diritto alla salute delle donne che vogliono abortire, riconoscendo che esse incontrano ‘notevoli difficoltà’ nell’accesso ai servizi d’interruzione di gravidanza, anche per l’alto numero di medici obiettori di coscienza. E invece di adoperarsi per garantire l’accesso a un’Ivg sicura e pubblica, impugna la legge della regione Sicilia varata per superare il problema».

La Cgil ricorda che «la Sicilia è una delle regioni italiane ad avere i maggiori problemi nel rispettare le previsioni della legge 194. La stessa relazione annuale sulla legge, firmata dal ministro Schillaci, evidenzia come in questa Regione ben tre strutture non abbiano personale non obiettore, mentre i medici obiettori sono circa l’85%. Solo nella provincia di Messina su 36 medici 35 sono obiettori».

«Il Cdm – osserva il sindacato – sostiene argomentazioni che non reggono: tutelare il diritto all’uguaglianza del personale medico significa anche, come ha rilevato il Comitato europeo dei diritti sociali, consentire ai medici non obiettori di occuparsi non solo di aborti, ma di esercitare pienamente la propria professione».

«La Cgil – conclude la nota – continuerà in tutte le sedi e con tutti gli strumenti, a impegnarsi per garantire il diritto delle donne all’autodeterminazione e la non discriminazione del personale medico».

Barbagallo, Pd: «Si torna indietro»

La decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana, che garantisce la presenza di personale non obiettore nelle strutture pubbliche, rappresenta un segnale gravissimo. Un chiaro passo indietro sul terreno dei diritti, che mostra la deriva ideologica e reazionaria di questo Governo». Lo dice Anthony Barbagallo, deputato del Partito Democratico e segretario regionale del Pd Sicilia, commentando la scelta dell’esecutivo Meloni di bloccare la norma siciliana promossa dal democratico Dario Safina.

«In una regione dove l’obiezione di coscienza supera l’80%, la legge regionale rappresentava un tentativo concreto e ragionevole per garantire alle donne l’accesso effettivo a un diritto sancito dalla legge dello Stato – aggiunge -. Impugnare quella norma significa voltare le spalle alla realtà sanitaria del Sud e mettere ancora una volta a rischio il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza. È una scelta che non possiamo accettare e che contrasteremo in ogni sede».

«La Sicilia non può diventare il laboratorio di un ritorno al passato, in cui i diritti delle donne vengono messi in discussione nel nome di un’impostazione ideologica e minoritaria. Difenderemo questa legge e continueremo a batterci affinché ogni donna, in ogni parte del Paese, possa esercitare liberamente e concretamente i propri diritti», prosegue.

