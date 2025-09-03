Alessandro Impagnatiello avvelenò Giulia Tramontano con «somministrazioni tossiche» di topicida per mesi non perché aveva premeditato l’omicidio della 29enne ma per eliminare il «feto» che portava in grembo di cui «auspicava la soppressione». Lo si legge nelle motivazioni attraverso le quali la Corte d’appello di Milano spiega perché nella sentenza dello scorso giugno ha deciso di confermare la condanna all’ergastolo dell’ex barman dell’Armani Cafè, escludendo l’aggravante della premeditazione nell’omicidio.

Una sentenza, quella del 25 giugno, a cui i familiari della vittima avevano reagito con toni durissimi. «Vergogna, vergogna. La chiamano legge ma si legge disgusto», aveva scritto la sorella Chiara, aggiungendo: «L’ha avvelenata per sei mesi. Ha cercato su internet ‘quanto veleno serve per uccidere una donna’. Poi l’ha uccisa. Per lo Stato, supremo legislatore, non è premeditazione».

Impagnatiello, «lo scopo dell’avvelenamento era l’aborto»

Per la Corte (giudici togati Caputo e Anelli), però, «non vi sono» prove che «consentano di retrodatare il proposito» del 32enne di uccidere la fidanzata «rispetto al giorno» in cui l’ha accoltellata nella loro casa a Senago, nel Milanese. Averle fatto ingerire veleno per topi nei mesi precedenti, avrebbe avuto lo scopo di causare un aborto spontaneo e dare «una drastica ‘soluzione’», scrivono i giudici, al figlio che la donna aspettava e che lui «identificava come ‘il problema’ per la sua carriera, per la sua vita». Lo scopo dell’avvelenamento era «l’aborto del feto» e non «l’omicidio (…) della madre».

«Nessuna deliberazione criminosa coltivata nel tempo»

Nelle 59 pagine di motivazioni, con passaggi molto tecnico-giuridici, pur confermando le altre due aggravanti della crudeltà (undici coltellate quando era ancora in vita, consapevole che stava morendo anche il figlio Thiago) e del vincolo della convivenza, la Corte chiarisce che non vi è stata una «deliberazione criminosa coltivata nel tempo e mai abbandonata fino a raggiungere il proposito» maturato «solo alle 15 del 27 maggio», poche ore prima del delitto.

Quel pomeriggio il barman aveva compreso che sarebbe stato «smascherato» da Giulia e dall’altra ragazza con cui aveva una relazione, perché le due si erano incontrate nello stesso giorno e si erano scambiate confidenze. Non appena saputo che la compagna stava «piombando» all’Armani Hotel di Milano, dove lui era in servizio, alle 17 aveva lasciato il posto di lavoro ed era rientrato in motorino a casa. E verso le 19, quando Giulia «metteva piede nell’appartamento dove era attesa, veniva assalita e uccisa» con 37 fendenti. Si tratta di un «intervallo temporale troppo breve per soddisfare il requisito cronologico richiesto per contestare la premeditazione e «le azioni ‘neutre’», come il rincasare e aspettare la compagna, «non riescono a disegnare alcun agguato, significativo» per ritenere sussistente l’aggravante.

«Intollerabile umiliazione» alla base del delitto

Per la Corte, si legge ancora, Impagnatiello ha ucciso la fidanzata «non già perché lei voleva lasciarlo, non già perché gli stava dando un figlio che, in fondo, non desiderava affatto, e neppure perché paventava un futuro di carte bollate, controversie giudiziarie per obblighi di mantenimento e affido congiunto», ma «perché lei (…) lo aveva sbugiardato dinnanzi a coloro che, ai suoi occhi, rappresentavano la proiezione ‘pubblica’ di sé, la facciata ostensibile, infiggendogli quella che era per lui intollerabile umiliazione» su quel «palcoscenico», che era il bar di quell’albergo di lusso in pieno centro a Milano.

Gli scenari futuribili

Alla luce delle motivazioni della sentenza, la Procura generale potrebbe ora ricorrere in Cassazione sulla premeditazione, già contestata dall’aggiunta Mannella e dalla pm Menegazzo nelle indagini dei carabinieri. Dal canto suo la difesa potrà insistere nel chiedere la cancellazione pure della crudeltà e il riconoscimento di attenuanti.