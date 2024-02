D ietro alla strage di Altavilla Milicia in cui un uomo avrebbe ucciso la moglie e due dei tre figli, si profila sempre più il sospetto di una setta. Ecco come si entra a farne parte, come si vieni agganciati, quali meccanismi esistono e soprattutto: c'è una legge che tuteli le vittime?

La vicenda di Altavilla

Man mano che passano i giorni, la strage di Altavilla Milicia (Palermo) in cui il muratore di 54 anni Giovanni Barreca avrebbe ucciso la moglie e due dei tre figli, prende sempre più i contorni di un delitto maturato all’interno di una setta. Barreca sarebbe stato aiutato da due persone, fermate nel frattempo dai carabinieri, Sabrina Fina e Massimo Caradente – che s dicono innocenti – fanatici religiosi come lui, ossessionato dal diavolo. Proprio per liberare la casa dalle presenze demoniache, il trio avrebbe ucciso la moglie di Barreca, per poi bruciarla, e i figli Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni.

Decine di migliaia di italiani vittime delle sette

Una vicenda terribile, che però rappresenta la punta dell’iceberg di un dramma che si consuma in decine di migliaia di famiglie italiane (quattro milioni le persone coinvolte nel nostro Paese), per un momento di difficoltà, di debolezza psicologica, di fragilità. Come accadde a Toni Occhiello, vicepresidente di Aivs (Associazione italiana vittime delle sette) che raccoglie segnalazioni e presta assistenza psicologica e legale alle vittime, collaborando anche con la squadra antisetta della Polizia di Stato. Occhiello è regista ed ex adepto della Soka Gakkai: «Anche questa è una setta, riconosciuta come pericolosa in tutto il mondo. In Italia è sempre stata considerata una religione, fino a due anni fa, quando il Tribunale di Firenze l’ha bollata come setta in un processo in cui noi venivano citati per diffamazione, ma alla fine abbiamo vinto».

Come si entra in una setta

Come racconta Toni Occhiello, «Conobbi questa setta più di 30 anni fa a Los Angeles e fui anche io vittima della tecnica manipolatoria di cui sono sempre protagonisti tutti coloro che agiscono in una setta: il love bombing, cioè il bombardamento d’amore della potenziale preda di cui si individuano le debolezze e carenze affettive. Vieni circondato dai membri finché non ne entri far parte, e in quel momento entrano in gioco altri meccanismi di bombardamento manipolatorio, come il senso di missione per la salvezza del mondo e l’instillamento della superstizione, che è la componente necessaria per farti restare nella setta. Ma soprattutto l’isolamento in una sorta di bolla che ti lascia fuori dai tuoi amici, affetti e colleghi di lavoro. Un meccanismo comune a tutte le organizzazioni settarie».

Come funziona il love bombing

Le sette infatti hanno una struttura gerarchica e dinamiche sempre molto simili. «Tutte le sette hanno tre elementi in comune: la ricerca del potere, del denaro e sfruttamenti in campo sessuale, soprattutto se c’è una figura carismatica come un guru, o dei sotto guru cioè responsabili dell’organizzazione piramidale. Queste figure esercitano un’influenza tale che entrano a gamba tesa nella tua vita personale in un momento di debolezza, dando suggerimenti da apprendisti stregoni. Questo determina un’invadenza che può avere anche risvolti di sfruttamento sessuale. Vieni incoraggiato a fare donazioni, acquisti di libri e materiali e prelievi diretti dal tuo stipendio. Io in tanti anni ho donato alla Soka Gakkai più di 100mila dollari».

Come vieni agganciato dalla setta

C’è sempre un amico, conoscente o partner che ti tira dentro. «Si tratta di una persona con cui ti confidi e che ti suggerisce una soluzione adatta alle tue difficoltà: un gruppo con dinamiche di miglioramento personale, oggi tanto in voga, dove puoi esplorare il potenziale umano. Si offre di riaccompagnarti e così scatta la trappola perfetta: alla riunione viene ricoperto di attenzioni che solleticano la tua vanità e coccolano le tue fragilità. Ti dicono che questa è la tua nuova famiglia dove troverai tutto ciò di cui hai bisogno. Puoi avere perso il lavoro, la fidanzata o avere avuto un lutto: gli adepti sono dei veri vampiri che a loro volta sono stati vampirizzati, in un meccanismo diabolico che ti avviluppa e ti tira sempre più giù».

La setta della chiesa evangelica pentecostale

L’organizzazione a cui sembra appartenesse Barreca è quella della chiesa evangelica pentecostale Fratelli di Dio. Ci spiega Francesco Brunori, presidente di Avis: «Il mondo della cristianità ha mille rivoli e quando si ha a che fare col fanatismo religioso, il crinale su cui si cammina è molto stretto. È facile, dall’essere zelante, diventare angelo sterminatore: con la maschera delle religione, si commettono i peggiori crimini in nome di Dio. Abbiamo ricevuto nel tempo qualche segnalazione di persone inghiottite da una delle varie chiese evangeliche pentecostali. Il fatto è che le stesse sono autocefale, cioè chiunque può autoproclamarsi papa e vescovo e stabilire regole tutte sue». Non esiste insomma un’organizzazione superiore a cui rispondere e fare riferimento.

Manca una legge che protegga le vittime della setta

Ma il vero problema è che, anche se si ricevono segnalazioni, non si può fare nulla perché non esiste una legge che protegga le vittime. «Da quando nel 1981 è stato abolito il reato di plagio, l’Italia ha ricevuto diversi richiami dall’Europa per legiferare in materia, ma nessuna delle proposte di legge a cui abbiamo partecipato anche noi è stata mai calendarizzata. In Francia, Germania e Belgio la manipolazione mentale e lo sfruttamento delle debolezze altrui vengono puniti, in Italia no».

Denunciare un familiare finito in una setta: cosa succede?

«La magistratura ha le mani legate, non si può fare nulla a meno che non si denunci una violenza sessuale, una truffa o la riduzione in schiavitù. La riduzione in schiavitù in Italia non esiste come reato codificato ma grazie a una recente sentenza della Cassazione a sezioni unite – che fa giurisprudenza – oggi si può ottenere il riconoscimento per questo reato. Tutto però deve partire dalla persona interessata, che deve sporgere denuncia: nessuno accoglie una denuncia su un fatto accaduto a una persona maggiorenne, se non è questa a farsi avanti. Il problema è che passa molto tempo prima che tu te ne renda conto, e nel mentre, oltre a perdere i soldi, posso accadere anche tragedie come quella di Altavilla, in cui una famiglia è stata distrutta.

I Testimoni di Geova sono una setta?

Aivs riporta diverse testimonianze di persone fuoriuscite dall’organizzazione dei Testimoni di Geova, che così appunto la definiscono: una setta. Sulla stessa via si muove una sentenza del 13 dicembre 2023 del Tribunale spagnolo di primo grado n. 6 di Torrejon de Ardoz, che ha appunto definito i Testimoni di Geova una setta: nella sentenza, la Corte spiega che le pubblicazioni dei Testimoni di Geova danno prova di un controllo eccessivo – contrario al pluralismo – sulla vita dei suoi membri riguardo ad esempio agli studi universitari, ai rapporti con persone di fede diversa, a matrimoni di persone con sensibilità religiose diverse. Pur riconoscendo il diritto di una religione di mantenere le proprie convinzioni particolari riguardo a tali questioni, la corte considera i Testimoni di Geova come un rigido sistema gerarchico, in cui regna un’atmosfera di supervisione insistente e l’assenza di un rapporto fluido con persone che non condividono la loro fede. Il dizionario spagnolo definisce “setta” (in spagnolo “secta”) come “una comunità chiusa di carattere spirituale, guidata da un leader che esercita un potere carismatico sui suoi seguaci”, intendendo per potere carismatico anche “un atto coercitivo o indottrinante energia”. L’elemento chiave di questa definizione è che la comunità religiosa è tagliata fuori dalla società e i suoi membri sono obbligati dai suoi leader a essere molto obbedienti alle loro regole, ai loro avvertimenti e ai loro consigli.

Chi aiuta un familiare finito in una setta

Oltre all’Aivs (https://www.associazioneaivs.org/), a occuparsi delle vittime delle sette c’è naturalmente la Polizia di Stato con la squadra antisetta, che però – dice Toni Occhiello – ha poche risorse. Esiste poi il CeSAP – centro studi abusi psicologici – che non interviene direttamente ma studia il fenomeno.