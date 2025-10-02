Presentata all’Università Roma Tre la nuova versione della guida La tua scelta zero ostacoli, che da opuscolo cartaceo diventa un sito web accessibile a chiunque (consultabile qui: www.ivgsenzama.it) L’iniziativa, nata dalla collaborazione di diverse associazioni, tra cui Aidos, Se Non Ora Quando?, Lucha y Siesta e Period Think Tank ha come obiettivo quello di rendere più semplice reperire informazioni e strumenti utili per l’interruzione volontaria di gravidanza, aiutando chi si trova ad affrontare ostacoli burocratici, sanitari o culturali.

Informazioni pratiche e diritti tutelati

Il sito raccoglie informazioni pratiche, moduli scaricabili e spiegazioni passo dopo passo sui diritti garantiti dalla legge. La guida è organizzata in tre sezioni: la prima descrive il percorso ideale che dovrebbe seguire l’interruzione volontaria di gravidanza, la seconda inquadra le difficoltà e gli ostacoli che le donne potrebbero incontrare nel corso del processo, l’ultima offre suggerimenti utili e pratici per poterli superare.

Gli ostacoli più comuni

Tra gli esempi riportati, la guida ricorda che la legge vieta pratiche come far ascoltare il battito cardiaco durante l’ecografia per esercitare pressione psicologica, o l’obiezione di struttura, cioè il rifiuto collettivo di un intero ospedale di garantire il servizio. Indica inoltre che, quando le donne sono costrette a spostarsi fuori regione per accedere all’IVG, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.

Un diritto sancito ma non sempre accessibile

Il messaggio di fondo è chiaro: l’accesso a un aborto sicuro non è soltanto una questione sanitaria, ma un diritto umano, come sottolinea anche l’Organizzazione mondiale della sanità. Eppure, in Italia e in Europa, questo diritto incontra ancora molti ostacoli. La legge 194 del 1978 garantisce l’IVG entro i 90 giorni di gestazione, ma nella pratica l’elevato numero di medici obiettori – in alcune aree oltre il 70% – rende spesso difficile trovare strutture disponibili. Le differenze territoriali sono marcate: in alcune regioni il servizio è relativamente accessibile, in altre le donne devono affrontare lunghi viaggi, spese extra e tempi che rischiano di oltrepassare i limiti legali.

Disparità e conseguenze

Le difficoltà non si fermano qui. I ritardi tra la certificazione e l’intervento, la burocrazia che appesantisce il percorso e le resistenze culturali continuano a creare ostacoli che la legge, almeno sulla carta, aveva già superato. In casi estremi, quando l’accesso legale è impraticabile, alcune donne ricorrono all’acquisto online di farmaci per abortire in autonomia, una soluzione pericolosa che mette a rischio la salute.

Un passo avanti, ma non basta

La trasformazione della guida in un sito web rappresenta un passo avanti importante sul piano informativo: offre strumenti concreti, linguaggio chiaro e indicazioni immediate per chi ha bisogno di orientarsi. Ma la sola informazione non basta. Perché il diritto all’aborto sia effettivo servono politiche sanitarie coerenti, la garanzia che esistano strutture disponibili e personale non obiettore, e una vigilanza costante sulle pratiche che tendono a limitare l’autonomia delle donne.

