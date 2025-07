Ha chiesto un incontro con la ex e, una volta in casa della donna ha sprangato la porta con una sedia, le ha preso il telefono e, minacciandola con un cacciavite, l’ha violentata. È accaduto la scorsa notte in un’abitazione di una palazzina in zona viale Umbria, a Milano.

Violentata con la scusa dell’ultimo incontro

L’uomo, un 33enne italiano con precedenti, avrebbe convinto la 45enne con la quale aveva avuto una relazione di sei mesi, a vedersi per un ultimo incontro. Una storia naufragata per decisione della vittima e che l’uomo non riusciva ad accettare. Così, appena entrato nell’appartamento della ex, l’ha aggredita mettendo in atto il suo folle piano.

Arrestato l’uomo, la vittima in ospedale

Un incubo durato 12 ore per la vittima, che è riuscita a recuperare il telefono a chiamare i carabinieri approfittando del fatto che il suo carnefice si fosse addormentato dopo aver assunto stupefacenti.

Immediatamente accorsi sul posto, i militari hanno liberato la 33enne e condotto l’uomo al carcere di San Vittore con l’accusa di sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni. La vittima, che aveva escoriazioni sul collo, è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli per le cure del caso.

