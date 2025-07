Chiara Pellacani e Matteo Santoro, le due stelle emergenti dei tuffi italiani, conquistano a Singapore una storica medaglia d’oro ai mondiali di nuoto nel trampolino da 3 metri sincro. Mai l’Italia si era spinta così in alto con una coppia.

Come fratelli, il segreto di Pellacani e Santoro

Dall’amicizia fin da bambini a uno storico titolo mondiale nei tuffi per l’Italia. Chiara Pellacani e Matteo Santoro mettono a segno l’impresa vincendo il titolo iridato con il punteggio di 308.13 davanti agli australiani Cassiel Rousseau e Maddison Keeney, argento con 307.26, ma soprattutto ai favoritissimi cinesi che non vanno oltre i 305.70.

Più che colleghi, i due giovani tuffatori romani si considerano fratelli, perchè cresciuti insieme grazie anche alla vicinanza tra le due famiglie. Proprio questo affiatamento fa differenza in una gara condotta praticamente alla perfezione, tanto da mettersi alle spalle i maestri cinesi.

«Medaglia dal valore indescrivibile»

«Il valore di questa medaglia è indescrivibile. Siamo troppo contenti. Vincerla con Matteo è la ciliegina sulla torta», ha commentato commossa la 22enne Pellacani che a Singapore ha già conquistato un bronzo individuale nel trampolino da un metro. Le fa eco il 18enne Santoro, anch’egli visibilmente emozionato: «Sono così tante emozioni tutte insieme che non riesco a ordinarle, ho un mare dentro. C’è felicità, anche paura perché non pensavamo di vincere», ha dichiarato.

Pellacani a caccia del bis

Per i due atleti azzurri il Mondiale non è certo finito. Ci sono altre gare individuali, in particolare Pellacani proverà a bissare la medaglia anche nel trampolino da 3 metri. «Il prossimo obiettivo è la prova individuale. Domani riposo, poi provo a concentrarmi sulla prova individuale perché ambisco a ottenere un buon risultato», ha detto.

Nella storia con Dibiasi e Cagnotto

Finora solo la leggenda Klaus Dibiasi (nella piattaforma a Belgrado 1973 e Cali 1975) e la vice presidente della Fin, Tania Cagnotto (nel trampolino 1m a Kazan 2015), erano riusciti a vincere un oro mondiale. Adesso ci sono anche il presente e futuro dei tuffi azzurri. Già vicecampioni del mondo l’anno scorso e d’Europa quest’anno, per loro si tratta dell’ottava medaglia nel sincro misto tra mondiali, europei ed European Games.

Chi sono Chiara Pellacani e Matteo Santoro

A 22anni Chiara Pellacani è ormai già una certezza dei tuffi a livello mondiale (ha già conquistato 23 medaglie tra europei e mondiali) e l’exploit di Singapore cancella la delusione del quarto posto di Parigi. Romana, allenata dall’ex azzurro Tommaso Marconi, da dicembre 2021 si è trasferita negli Stati Uniti per studiare prima alla Louisiana State University e da tre anni è alla Univeristy of Miami, in attesa di discutere la tesi di laurea in psicologia, cui seguirà un master in comunicazione.

L’amicizia con Matteo Santoro potrà rinsaldarsi ancora di più dall’anno prossimo, quando anche il giovane azzurro, che ha appena ottenuto la maturità, si trasferirà negli Stati Uniti per allenarsi. «Sono molto contento di raggiungere Chiara. Non vedo l’ora di iniziare questa esperienza. Sarà come andare in un’altra casa perché io e Chiara ci conosciamo da quando siamo piccolissimi, le nostre famiglie sono amiche, facciamo le vacanze insieme, dunque è tutto naturale», ha raccontato. Seguito dall’allenatrice Alice Palmieri, Santoro è stato il più giovane medagliato della storia dei tuffi italiani in un Mondiale dopo l’argento conquistato nel sincro in coppia sempre con Pellacani a Budapest 2022. È inoltre vice campione europeo juniores dai 3 metri a Belgrado 2024 e campione d’Italia in carica dopo la vittoria agli assoluti Unipol ad aprile e Torino.

Dt Bertone: «Orgogliosi e felici, Santoro-Pellacani straordinari»

«Siamo orgogliosi e felici. I ragazzi sono stati straordinari anche perché hanno provato a portarcela via questa medaglia storica. La giuria non mi è piaciuta, ha pagato troppo l’ultimo tuffo della coppia cinese, ci ha messo pressione. I ragazzi sono stati bravi a mantenere la concentrazione e hanno effettuato l’ultimo tuffo quasi perfetto. Poi sapevamo che gli australiani avevano conservato il loro tuffo migliore alla fine, ma non è bastato. I ragazzi sono entrati in gara senza troppo pressione». Così il direttore tecnico Oscar Bertone commenta ai canali ufficiali della Federnuoto la storica medaglia del duo azzurro ai Mondiali di Singapore.

«Sapevano di essere da medaglia, ma non di valere l’oro e questa serenità li ha aiutati. Dalla prossima stagione Matteo si trasferirà nella stessa università di Chiara. Entrambi potranno allenarsi di più e affinare la loro intesa già perfetta. Ma ci tengo a precisare che questo oro è un lavoro di gruppo. Dietro ai ragazzi ci sono gi altri atleti – ha aggiunto – i tecnici lo staff, anche chi è rimasto a casa perché i tuffi italiani sono una grande famiglia. Inoltre questa medaglia insegna che con il sacrificio e il duro lavoro, con la costanza e la passione, si può andare lontano. Spero sia un insegnamento e uno sprone per tutti, anche per coloro che lavorano tanto e ottengono meno delle attese: continuate a impegnarvi e i risultati arriveranno».

