Terremoto in Marocco, negate le tende alle donne single

O ltre 2.800 morti, aiuti a rilento e intere zone ancora irraggiungibili dai soccorsi. Dopo il sisma, il quadro in Marocco rimane sconfortante, come intollerabile appare la situazione di alcune donne non sposate che, nella zona del Grande Atlante, si sono viste rifiutare il ricovero nelle tende in quanto non sposate

Si aggrava di giorno in giorno il bilancio delle vittime del terremoto in Marocco: siamo a oltre i 2.800 morti, più di 2.500 feriti, imprecisato il numero dei dispersi. Si continua a scavare tra le macerie, anche se le probabilità di salvare vite umane sono ormai quasi nulle. Sulle montagne dell’Atlante molti villaggi rimangono inaccessibili. Il re Muhammad VI ha decretato tre giorni di lutto nazionale.

Il devastante terremoto di venerdì

Il terremoto di magnitudo 6,8 di venerdì ha colpito anche un gruppo isolato di villaggi montuosi a 45 miglia a sud di Marrakech e ha scosso le infrastrutture fino alla costa settentrionale del paese. Tantissime le tradizionali case di mattoni di fango completamente rase al suolo.

Il Marocco e gli aiuti internazionali rifiutati

Il Marocco ha detto sì alle squadre di soccorso di Spagna, Qatar, Gran Bretagna ed Emirati Arabi Uniti, ma non hanno ancora accettato ulteriori proposte di aiuto da altri Paesi. Italia, Francia e Turchia, tra gli altri, hanno offerta la loro disponibilità immediata a fornire assistenza. Il ministero dell’Interno marocchino ha chiarito di aver accettato l’aiuto solo di quei quattro Paesi “in questa fase specifica”, giustificando la sua decisione con il fatto che “una mancanza di coordinamento in tali situazioni potrebbe essere controproducente”.

Marocco, gli aiuti della Commissione europea

Anche la Commissione europea ha sbloccato un milione di euro per “contribuire alle necessità più urgenti della popolazione” e ha contattato i Paesi membri “per una possibile mobilitazione di squadre di intervento”. Ma sempre “qualora il Marocco lo ritenga necessario”.

La discriminazione di poveri e donne single

In un Paese devastato, in preda all’emergenza generale e al caos dei soccorsi emergono situazioni paradossali legate a una cultura dominata dal patriarcato, in cui le donne, e chi non ha i mezzi economici adeguati, può trovarsi del tutto privo dei diritti fondamentali. Secondo quanto riportato da alcune testate giornalistiche, fra cui “Repubblica” nel reportage di Matteo Pinci, nella regione dell’Atlante le poche tende giunte con i soccorsi non bastano per tutti. Gran parte della popolazione residente nei villaggi maggiormente martoriati dal sisma, sulle montagne del Grande Atlante a Sud di Marrakech, è costretta ancora a dormire senza nulla sopra la testa, con temperature che di notte si fanno molto rigide. “La vergogna è che danno le tende ai più ricchi: chi può pagare qualcosa agli agenti trova la sua brandina. – è una testimonianza riportata su ‘Repubblica’ – Noi restiamo fuori. Non abbiamo nemmeno una coperta. E la notte è freddo. Siamo scesi dalle montagne per trovare un riparo, ma non ci vogliono aiutare”. E poi nella lotta fra disperati per accaparrarsi un posto per la notte o qualcosa da mangiare, spunta una ragazza a cui viene negato il ricovero in una tenda semplicemente perché single: “Io un posto in tenda non lo avrò mai. – riporta il quotidiano – Sono sola, non sono sposata, un poliziotto mi ha detto: che vuoi? Sei solo una donna, vattene”.