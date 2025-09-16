Le vacanze degli italiani continuano anche nella seconda metà di settembre che si conferma il mese delle ferie consapevoli: sono infatti oltre 10 milioni i cittadini che scelgono questo periodo per rilassarsi, con una spesa media di 600 euro a persona (+3% rispetto all’anno precedente). È quanto emerge da un’analisi condotta da Confcommercio.

Perché si sceglie settembre

Il 35% dei turisti elegge settembre come periodo ideale per le ferie grazie al minor affollamento delle località e ai prezzi più convenienti, mentre un ulteriore 18% per la ricchezza del calendario di eventi locali, dalle sagre agli spettacoli, fino alle manifestazioni culturali.

Sono soprattutto vacanze brevi

La maggioranza, circa 6,4 milioni, opta per soggiorni brevi, massimo di due notti; 1,8 milioni scelgono vacanze fino a cinque pernottamenti, mentre le partenze per viaggi più lunghi, di almeno una settimana, riguardano 2,2 milioni di connazionali. Quest’ultima tipologia coinvolge soprattutto chi considera settembre come il momento clou della propria estate.

Dove soggiornano gli italiani

Gli alberghi sono la soluzione di alloggio per il 23% dei vacanzieri del periodo, seguita dal 19% di preferenze per i b&b. Seguono le seconde case di proprietà e l’ospitalità da amici e parenti, che totalizzano il 17%, e a seguire le altre soluzioni di pernottamento.

Quali sono le destinazioni preferite?

Destinazione Italia nel 78% dei casi (il 2% in più dello scorso anno) – con sei su 10 che si spostano oltre i confini della propria Regione, un raggio di azione decisamente ampio – mentre, del restante 22%, due terzi rimangono in Europa.

Il mare resta in prima posizione, con il 21% delle preferenze, ma città d’arte, col 13%, e grandi città, con il 12%, costituiscono complessivamente un ulteriore quarto delle scelte di viaggio. Lo confermano anche le scelte di destinazione per regione, con – nell’ordine – Toscana, Lazio, Emilia Romagna e Liguria in testa, seguite dalla Sicilia, il Trentino Alto Adige e un sorprendente Abruzzo, che entra nella abitudini di vacanza «esperienziale» degli italiani.

La mappa delle scelte di destinazione è però particolarmente ricca a settembre, e ricomprende praticamente tutte le regioni, a dimostrazione del fatto che il mese ha ancora grandi potenzialità inespresse di sviluppo turistico come stagione «di spalla».