I n Dior al suo matrimonio, in Giambattista Valli per uno dei suoi red carpet più celebri. Ma Chiara Ferragni adora anche il surrealismo di Schiaparelli, oltre a essere una cara amica di Donatella Versace. Insomma, che le scommesse siano ufficialmente aperte. Su quale casa di moda puntate?

Quando intraprese la carriera di fashion blogger - che termine obsoleto che è oggi, vero? - le dissero che non sarebbe durata più di sei mesi. Molti anni e oltre 24 milioni di followers (solo su Instagram) dopo, Chiara Ferragni è l'imprenditrice digitale più famosa di tutta Italia. Donna in carriera, influencer, madre di Leone e Vittoria, moglie del rapper Federico Lucia (aka Fedez), e ora anche co-conduttrice di Sanremo 2023. Dalle anticipazioni, sappiamo che Chiara Ferragni spalleggerà Amadeus nella prima e ultima serata di Sanremo 2023, il 7 e l'11 febbraio. Sappiamo anche che ha deciso di devolvere il suo cachet in beneficenza: come ha annunciato lei stessa su Instagram, ha già donato l'intero compenso della sua partecipazione all'associazione D.i.Re (Donne in Rete Contro la Violenza). Ma resta ancora un nodo da sciogliere: quali marchi moda indosserà Chiara sotto i riflettori del Teatro Ariston? Il conto alla rovescia procede spedito, ma nel frattempo abbiamo deciso di puntare le nostre scommesse ripercorrendo alcuni degli abiti più famosi.

Chiara Ferragni e Dior: la sua “fata madrina” è Maria Grazia Chiuri

Tre abiti, uno più bello dell’altro, hanno accompagnato Chiara Ferragni nel magico giorno del suo sì. Era il 1° settembre 2018: l’imprenditrice digitale più famosa d’Italia convolò a nozze con il rapper Fedez a Noto, in Sicilia. Abito da sposa tradizionale? Certo, suppur la cerimonia non fu religiosa. Il bianco fu scelto come colore d’ordinanza e a rubare la scena fu un meraviglioso abito Dior Haute Couture, lungo e principesco, realizzato appositamente per lei dall’atelier della maison francese. Lo caratterizzò un corpetto ricamatissimo, completato da maniche lunghe e un colletto alto e casto.

Courtesy IPA. Chiara Ferragni accompagnata dal padre Marco.

Cambio look per il ricevimento: un secondo vestito Dior Haute Couture proseguì la narrazione della favola #Ferragnez. Si trattò di un abito bustier con maxi gonna in tulle che Chiara sostituì per il party finale con un tutù cortissimo in stile ballerina. A rendere unico quell’abito furono alcune citazioni tratte dalla canzone di Fedez Favorisca i sentimenti insieme a simboli emblematici della loro storia d’amore (compreso il leoncino come dedica al figlio Leone). Sarà Dior uno dei marchi indossati da Chiara sul palcoscenico dell'Ariston?

Courtesy Dior. Il secondo abito da sposa Dior Haute Couture per Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni, il rapporto d'amicizia con la maison Versace

Idolo per tanti, “zia” per Leone e Vittoria Lucia Ferragni. Donatella, direttrice creativa della maison Versace, può ben dire di aver instaurato con Chiara un rapporto di amicizia e di reciproca stima. Non dimentichiamo il suo look firmato Versace in occasione del Met Gala 2022 a New York: un tributo alla sensualità così come fu concepita nella visione di Gianni Versace.

Courtesy IPA. Chiara Ferragni in Versace sul red carpet del Met Gala 2022 a New York.

A proposito di Sanremo, nel 2021 anche Fedez scelse Versace per le camicie sfoggiate sul palcoscenico del Teatro Ariston. In gara con Chiamami per nome insieme a Francesca Michielin, il rapper italiano portò sotto i riflettori una camicia che Donatella aveva personalizzato ad hoc per lui. Sulla schiena, erano state infatti stampate le iniziali di sua moglie Chiara, del figlio Leone e della figlia Vittoria. Ma quello non fu l'unico momento in cui gli occhi del pubblico furono puntati su casa Versace. Nelle serate del festival, Fedez sfoggiò anche giacche, completi e pantaloni.

Courtesy IPA. Fedez in Versace a Sanremo, 71° Festival della canzone italiana 2021.

Chiara Ferragni e il surrealismo firmato Schiaparelli

E se tra i look di Chiara Ferragni a Sanremo ci fosse anche un abito Schiaparelli? Neppure in questo caso si tratterebbe di una prima volta. Ospite sempre attesissima in prima fila alle sfilate Schiaparelli a Parigi, l'imprenditrice digitale da oltre 28,3 milioni di followers (solo) su Instagram sembrerebbe avere davvero un debole per lo storico marchio fondato nel 1927. Ne danno prova i look di Chiara paparazzati in più di un'occasione dallo street style, come quello - irriverente e audace - sfoggiato nella capitale francese lo scorso settembre.

Courtesy IPA. Parigi, settembre 2022. Chiara Ferragni all'ingresso della sfilata Schiaparelli.

Un red carpet indimenticabile: Chiara in Giambattista Valli

Spuntata parte della lista di grandi marchi amati da Chiara Ferragni, non possiamo dimenticare infine un grande fashion moment da tappeto stellato (ed effetto WOW). Nel 2021, sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes, l'imprenditrice cremonese indossò un abito custom-made, realizzato ad hoc per lei dalla casa di moda Giambattista Valli. L'abito fu espressione impeccabile della tendenza fluo, ma anche di un approccio sostenibile ed etico alla moda: il ricco decoro argentato fu realizzato in alluminio riciclato. Una vera meraviglia. E adesso, che il conto alla rovescia verso Sanremo abbia inizio!