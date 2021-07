Indimenticabile Raffaella

10 di 10

Lei non è una soubrette, ma la Soubrette, quella con la lettera maiuscola. Vulcanica, instancabile, piena di energia e talento, Raffaella Carrà si è guadagnata sul campo la nomea di mito. Non c'è niente che non sappia fare o programma cui non abbia partecipato: conduttrice, ballerina, cantante, attrice, nell'ultimo periodo si è anche rimessa in gioco, proponendo Forte, forte forte, un talent show orientato a cercare la nuova stella della Tv italiana. Qualcuno cui lasciare il testimone, insomma. Ma non lo scettro.