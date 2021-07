Adele e il nuovo fidanzato: ecco chi è Rich Paul

L a cantante frequenterebbe l'agente NBA Rich Paul. I due sono stati "pizzicati" insieme in un palazzetto sportivo. E i media americani scommettono sulla loro relazione

«Rich Paul ha portato la sua ragazza alla partita e l’ha fatta sedere accanto a LeBron», ha detto il giornalista sportivo Brian Windhorst nel suo podcast The Lowe Post. Solo che la ragazza in questione era la cantante Adele. «Questa è la prima volta che escono in pubblico insieme, quindi queste immagini saranno presto su tutti i tabloid, specialmente in Inghilterra». Le foto, in effetti, hanno fatto immediatamente il giro della Rete ma, anche se assicutati da Page Six, i diretti interessati non hanno confermato né smentito la liaison.

Forse il nome Rich Paul non vi dice niente. Ma vi assicuriamo che è "rich" di nome e di fatto. Tanto che al palazzetto dello sport di Phoenix dove hanno assistito insieme alle finali NBA, quello famoso era lui! Rich Paul, infatti, è l’agente (nonché migliore amico) di LeBron James, vale a dire il più grande giocatore di basket in attività e uno dei più forti della storia di questo sport. Per intenderci, è una specie di super Cristiano Ronaldo della pallacanestro. Non solo. Paul è anche l’uomo che, come scrive il New Yorker, «sta trasformando il business del basket»: una potenza, insomma. Erano settimane che nell'ambiente girava la voce che stesse frequentando una popstar. E lui stesso lo aveva confermato senza svelare però l'identità della donna misteriosa. Così, quando si è presentato con Adele alla partita, è parso chiaro a tutti a chi si riferisse.

1 di 11 Getty Images 2 di 11 Getty Images 3 di 11 NBC 4 di 11 Getty Images 5 di 11 Getty Images 6 di 11 Getty Images 7 di 11 Getty Images 8 di 11 Getty Images 9 di 11 Getty Images 10 di 11 Getty Images 11 di 11

Di Rich Paul, che ha 40 anni, sappiamo che per molto tempo è stato fidanzato con Jennifer Meyer, ex moglie di Tobey Maguire e figlia di uno dei più potenti produttori di Hollywood. Per Adele invece non è la prima volta negli ultimi tempi cui viene attribuito un flirt. L’ultima era stata con il rapper Skepta, ex di Naomi Campbell, per colpa di un pomeriggio di shopping trascorso insieme in California. Era stata la stessa Adele (dopo settimane di gossip) a smentire la relazione definendosi «single e gattara» con un post ironico su Instagram.

Insomma, nella vita della cantante, almeno finora, c’è stato un unico grande amore, l’ex marito Simon Konecki, al quale è stata legata per otto anni fino al 2019 e da cui ha avuto un figlio, Angelo, 7 anni. Forse ancora l'unica (ad oggi) ragione di vita.