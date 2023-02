All’asta le lettere di Diana, tutto il dolore per il divorzio

S punta un archivio delle lettere personali della principessa Diana. Negli scritti, Lady D esprime la sua infelicità per il divorzio da Carlo

Andranno all'asta il 16 febbraio in Inghilterra le lettere personali della defunta principessa Diana. Un archivio di 32 missive nelle quali Lady D esprime tutto il suo dolore per il divorzio da Carlo. Definisce il processo di separazione "atroce e terribile" e si sfoga in questo modo: "Se avessi saputo un anno fa cosa avrei vissuto durante questo divorzio, non avrei mai acconsentito".

Diana scrisse ai coniugi Kassem

Le lettere furono inviate tra il 1995 e il 1996 dalla principessa a una coppia di amici, Susie e Tarek Kassem. Diana incontrò i due coniugi per per la prima volta nell'agosto 1995 durante una delle sue regolari visite al Royal Brompton Hospital. I coniugi Kassem hanno affermato di aver deciso di mettere in vendita la corrispondenza perché "possedere questi documenti è una grande responsabilità" che non desiderano trasferire ai propri figli o nipoti.

Le lettere valutate 90mila sterline

L'asta è in programma presso la Lay's Auctioneers di Penzance, in Cornovaglia. Le lettere saranno vendute singolarmente. Complessivamente sono valutate 90mila sterline. I proventi andranno in beneficenza alle associazioni patrocinate da Diana quando era in vita.

Diana: "Oggi sono in ginocchio"

"Sto attraversando un momento molto difficile e la pressione è alta e

arriva da tutte le parti", scrive Diana in una delle lettere datata 28 aprile 1996. "A volte è troppo difficile tenere la testa alta e oggi sono in ginocchio e desidero solo che questo divorzio vada presto a buon fine in quanto il possibile costo è tremendo". La calligrafia della principessa, normalmente fluida e ordinata, si scompone verso la fine della lettera, trasmettendo un senso di disagio e ansia.

La paura di Diana di essere intercettata

In una lettera del 1996, Lady D parla anche del timore che il suo telefono a Kensington Palace fosse costantemente intercettando e che le registrazioni delle sue conversazioni private fossero trasmesse alla famiglia reale.

Il Natale del 1995 dai Kassem

In un'altra lettera, Diana ringrazia i Kassem per averle permesso di trascorrere il Natale del 1995 con loro mentre William e Harry erano con il padre a Sandringham. Quell'anno Buckingham Palace annunciò pubblicamente che Diana non si sarebbe unita alla famiglia reale per i festeggiamenti. Si pensava che Lady D avesse trascorso la ricorrenza da sola a Kensington Palace. Invece fu accolta dai Kassem. "Ero così entusiasta di essere stata invitata a un'occasione di famiglia, - scriveva Diana - soprattutto perché mi sono sentita parte della squadra".