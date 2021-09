L 'attrice e il cantante sono stati paparazzati a Los Angeles all’uscita dal ristorante Giorgio Baldi dove si sono «intrattenuti nel privé per una cena romantica a due durata più di tre ore», come rivela Etonline

Angelina Jolie e The Weeknd sono una coppia? Se così fosse (e tutti gli indizi lo lasciano intendere) sarebbero davvero una delle coppie più improbabili di sempre. Come fanno notare i fan di entrambi sui social.

Lei, 46 anni, algida e un tantino fredda, è impegnata ormai solo con il suo lavoro di ambasciatrice delle Nazioni Unite e in poche, selezionatissime, pellicole. Perché deve «stare più vicino ai sei figli» che la uniscono all'ex marito Brad Pitt contro cui si sta "battendo" in tribunale per l'affidamento esclusivo, ha raccontato ad Entertainment Tonight.

Lui, classe 1990, di 15 anni più giovane, è un cantautore e produttore discografico canadese. Abel Makkonen Tesfaye, questo il suo vero nome, ex storico della modella Bella Hadid e con una breve liaison alle spalle con la collega Selena Gomez, è diventato famoso con la colonna sonora del film campione d'incassi Cinquanta sfumature di grigio.

Angelina Jolie e The Weeknd erano già stati visti insieme durante l'estate, sempre a Los Angeles, e sempre al ristorante italiano Giorgio Baldi. Al primo incontro, che Page Six aveva bollato come «un appuntamento di lavoro» - sono entrambi rappresentati dalla William Morris Endeavour Entertainment - la Jolie aveva portato con sé il figlio 17enne Pax, grande fan del rapper. Poi sono arrivati i due concerti seguiti dall'attrice con le figlie Shiloh e Zahara e alcune loro amichette. E infine le due cene romantiche cui hanno fatto seguito le dichiarazioni di lui, riportate da Us Weekly, che confermano come da parte di The Weeknd ci sia sempre stato più che un interesse lavorativo: «non ha mai nascosto di avere un'enorme cotta per lei e nessuno sa cosa potrebbe succedere in futuro», scrive il magazine riportando una fonte vicina al cantante.

Per i tabloid americani ad unirli sarebbero molti interessi: non solo gli impegni sociali e il fatto che il cantante è di origini etiopi, esattamente come la figlia sedicenne dell'attrice Zahara Marley - The Weeknd ha annunciato che donerà 1 milione di dollari proprio all'Etiopia che si trova in gravissime difficoltà economiche - ma soprattutto la voglia del cantante di tentare la carriera cinematografica.

Che Angelina Jolie lo stia aiutando a realizzare entrambi i sogni? Da parte della coppia nessun commento né smentita. Bisognerà quindi aspettare ancora per scoprire se è vero che tra l'attrice premio Oscar e il cantante di Blinding Lights c'è del tenero.