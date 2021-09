Anna Falchi entusiasta conduttrice de I fatti vostri

L o storico programma di Michele Guardì è tornato con una nuova edizione, una nuova formula e due nuovi padroni di casa: Salvo Sottile e Anna Falchi fresca della conduzione di Uno Weekend su Raiuno

La bionda più iconica della televisione italiana è tornata ed è pronta a conquistare tutti. Anna Falchi è apparsa in splendida forma nel suo abito-midi rosso, i capelli raccolti in un morbido chignon e il make up "au naturel" alla presentazione della nuova edizione dello storico programma - pensate che è il più longevo d'Europa - I fatti vostri in onda tutti i giorni alle 11 su RaiDue. Fresca della conduzione estiva di Uno Weekend sulla rete ammiraglia, la Falchi è un concentrato di sensualità e raffinatezza.

Si prospetta per lei un gran periodo dal punto di vista lavorativo, dopo molti anni in cui è stata messa da parte. Ma guai a pensare che il suo ritorno in Rai sia merito del compagno Andrea Ruggeri (nipote del famosissimo giornalista Rai Bruno Vespa oltre che avvocato e deputato) «Non fa in tempo a diventare deputato che avrebbe già questo potere. Il mio curriculum parla da sé», dice schietta la Falchi che ammette però di aver fatto un grande errore di valutazione lasciando anni fa l'intrattenimento per tentare la carriera d'attrice. «Me ne sono pentita e me ne pentirò sempre perché io non sono nata per fare l'attrice. A Luna Park mi sostituirono con Carlo Conti. Sono cose che non vengono perdonate». In effetti per quasi un decennio della bionda finlandese nessuna notizia.

Sex symbol degli anni Novanta, Anna Falchi è stata per un ventennio una delle donne più desiderate dagli italiani. In quel periodo, oltre alla carriera televisiva, a darle notorietà erano state anche le relazioni sentimentali con alcuni dei personaggi pubblici del momento. Prima con Rosario Fiorello poi con il pilota di Moto Gp Max Biaggi. Nel 2005 si è sposata all'Argentario in una cerimonia sontuosissima con l'imprenditore, finanziere (e faccendiere) romano Stefano Ricucci dal quale si è separata l'anno successivo dopo lo scandalo "bancopoli". Dal 2008 al 2010 è stata legata all'imprenditore romagnolo Denny Montesi da cui ha avuto una figlia Alyssa. Mentre dal 2011, ottenuto il divorzio da Ricucci, è felicemente fidanzata con Ruggieri.

Oggi è anche serena professionalmente: «Ambivo a diventare un volto del daytime: in questi ultimi anni ci ho lavorato molto, cercando di abituare il pubblico a vedermi di mattina. È difficile dissociare la mia immagine di sex symbol da quella di una professionista dell’intrattenimento, ma oggi sento di aver raggiunto la maturità artistica giusta. Spero che sia l’inizio di un lungo cammino» ha raccontato la Falchi.