Anna Ferzetti: ecco chi è la compagna di Pierfrancesco Favino

D a quasi vent’anni l'attore romano vive una bellissima storia d’amore con la collega: i due sono legatissimi, ma in pochi conoscono tutti i dettagli della vita della moglie. Ecco le curiosità sulla Ferzetti

«Stiamo insieme da 18 anni. Il segreto? Che ci vediamo poco… se li vai a contare saranno in tutto 5 mesi. Quando ci sposiamo? Quando ci vediamo…». Scherza l'attore Pierfrancesco Favino parlando del suo rapporto con la moglie Anna Ferzetti durante la Domenica In di Mara Venier in occasione della presentazione del film di Riccardo Milani "Corro da te" che lo vede protagonista insieme alla collega Miriam Leone.

Nella nuova pellicola Pierfrancesco Favino interpreta Gianni: un bugiardo, narcisista, seduttore in crisi di mezza età e superficiale che però incontra Chiara (Miriam Leone appunto), violinista, appassionata di tennis, solare e impegnata, ma purtroppo in sedia a rotelle dopo un incidente. Gianni è il simbolo del cinismo di un’epoca e anche della mascolinità peggiore. «Mi sono divertito a interpretarlo, e anche a rappresentare l’ossessione estetica del maschio di oggi», racconta l'attore romano che ammette di essere stato in passato una persona sentimentalmente molto libera «Ho vissuto dei momenti di ubriacatura da seduzione. Ho detto tonnellate di bugie, e oggi non ho nessuna paura di ammetterlo. Cercavo di mostrare solo il lato migliore di me, che poi è il peggiore, facevo la coda da pavone. Che poi è solo un modo per nascondere le proprie insicurezze».

Poi ha conosciuto Anna Ferzetti ad una festa di amici comuni: lei solo 21enne e lui di 13 anni più grande. Una lunga chiacchierata e un ballo sono bastati per far mettere la testa a posto all'affascinante Favino. La differenza di età non ha mai costituito un problema perché da quella sera non si sono più lasciati. Stanno insieme da più di 20 anni e per un lungo periodo (prima che arrivassero le figlie Greta e Lea) hanno persino vissuto in appartamenti diversi, seppur nello stesso palazzo.

E se di lui sappiamo che è un attore pluripremiato: dopo l’exploit del 2001 ne L’ultimo bacio di Gabriele Muccino (a cui sono seguiti Baciami ancora, A casa tutti bene e Gli anni più belli) Favino si è affermato per la capacità di interpretare personaggi che hanno scritto la storia d’Italia: da Gino Bartali nell’omonima miniserie televisiva che gli ha regalato la definitiva ribalta nel 2005 a Tommaso Buscetta e Bettino Craxi.

Ma chi è invece la donna che sta accanto a lui da quasi due decenni e che lo ha sempre incoraggiato a migliorare ed era accanto a lui quando ha portato a casa tre David di Donatello, quattro Nastri d’argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e una Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia?

Figlia dell’attore Gabriele Ferzetti, Anna respira l'arte fin da piccola e diventa a sua volta un’attrice: classe 1982 la Ferzetti ha fin da giovane lavorato nei teatri per poi passare al piccolo schermo dove ha recitato in Quarantenni in salita, Terapia di coppia per amanti, Il colore nascosto delle cose e poi ancora la ricordiamo nelle fiction Rocco Schiavone e Una mamma imperfetta. Ha preso inoltre parte ad alcuni episodi della serie tv Curon e al film TV diretto da Giovanni Veronesi Tutti per 1 – 1 per tutti, ispirato alla storia dei tre moschettieri con il marito Favino nelle vesti di D’Artagnan.

Pierfrancesco Favino ha sempre ammesso di avere un ruolo molto "mammesco" nella coppia: «Siamo una generazione di padri molto femminili e di madri molto forti», ha raccontato recentemente. Il matrimonio? Per ora può attendere!