Ashley Graham è la più sexy del mondo: «Difficile accettarsi dopo una gravidanza»

A shley Graham è stata eletta "donna più sexy del mondo" dalla rivista Maxim. Ha colto l'occasione per difendere ancora una volta il corpo delle donne e ha rivelato quanto sia stato difficile accettare i cambiamenti provocati dalla gravidanza. Ecco cosa ha detto

«Ho visto il mio corpo cambiare così tanto dopo aver avuto tre figli uno dopo l'altro. Non è stato facile accettare quanto il mio fisico sia diventato nuovo e diverso». Lo ha detto Ashley Graham, che è appena stata eletta donna più sexy del mondo dalla rivista Maxim. La modella curvy appare sulla copertina del magazine in lingerie color nude e coperta solo da una vestaglia con le piume. Ha approfittato dell'occasione per spiegare quanto sia difficile per una donna accettare il proprio corpo che cambia durante e dopo una gravidanza.

La battaglia di Ashley Graham per tutte le donne

Una carriera dedicata alla difesa del corpo delle donne, quella di Ashley Graham. La modella ha debuttato nel mondo della moda quando aveva vent'anni. All'epoca, sulle passerelle sfilavano solo top model magrissime dai fisici statuari. La sua battaglia ha portato, nel corso del tempo, a una maggiore diversity nel mondo fashion e a un riconoscimento della bellezza del corpo delle donne così com'è. Ora che ha visto il suo fisico cambiare completamente durante due gravidanze molto ravvicinate, la top model e imprenditrice statunitense ha deciso di continuare la sua battaglia e di farlo in nome di tutte le donne.

Le foto sui social per mostrare il corpo che cambia

Ha iniziato pubblicando su Instagram le foto del suo corpo che cambiava durante la prima e la seconda gravidanza. Si è mostrata senza filtri, ha ripreso persino le smagliature. Il 7 gennaio del 2022 Ashley Graham ha dato alla luce due gemelli, Malachi e Roman, avuti con il marito Justin Ervin. La coppia aveva già un altro figlio, Isaac Menelik Giovanni, nato nel 2020. Così come aveva fatto con il primo bambino, la modella ha deciso di allattare al seno anche i gemelli e di non curarsi del fatto che il suo décolleté sarebbe cambiato irrimediabilmente. Ha addirittura provato ad allattare i due figli contemporaneamente. E c'è riuscita. Infatti, ha condiviso sui social network una foto dove appare stanca, ma felice perché li sta allattando in tandem. Al quinto mese, però, ha dovuto smettere.

L'impossibilità di allattare al seno

È stata la stessa Ashley Graham ad ammettere quella che ha vissuto come una “sconfitta”. In una intervista al The Daily Show, la modella ha raccontato: «Ho smesso di allattare i miei gemelli dopo cinque mesi dalla nascita. Non era più sostenibile, ma non è stato affatto facile accettarlo. Con il mio primo figlio, allattare mi sembrava la sola possibilità. Ma, quando ho iniziato a farlo con i gemelli, ho presto capito che sarebbe stata un’impresa impossibile. Mi sono detta: non ce la faccio».

Ashley Graham: «Non dite a una madre cosa deve fare»

Ashley Graham non ha nascosto il rammarico per non essere riuscita a proseguire con l’allattamento al seno. Ha lasciato percepire al pubblico il senso di colpa che l'ha attanagliata, e che altre donne hanno vissuto prima e dopo di lei. Un sentimento che, spesso, viene rinforzato dalle pressioni esterne che le neomamme subiscono. La stessa Graham ha, infatti, sentito la necessità di ribadire che «nessuno dovrebbe dire a una madre cosa deve o non deve fare».

«Si può essere hot in tanti modi. Ma che fatica accettarsi»

Sono passati tanti mesi da quando Ashley Graham ha dato alla luce i suoi gemellini. La modella è rimasta sorpresa quando la rivista Maxim l'ha contattata per comunicarle di averla scelta come “donna più sexy del mondo”. «La prima volta che sono stata sulla copertina di Maxim non avevo tre figli, e questa volta ho tre bambini piccoli», ha detto al magazine la modella. Ha aggiunto: «Ti fa ricordare che si può essere hot in tanti modi diversi, in tutte le forme e dimensioni. L'ho sempre predicato, ma dopo aver visto il mio corpo cambiare così tanto dopo aver avuto tre figli uno dopo l'altro, è stato difficile accettare il mio corpo».

La sensualità secondo Ashley Graham

Ashley Graham ha sbaragliato star del calibro di Margot Robbie, Cara Delevingne, Ana de Armas e Doja Cat. Si è, quindi, fatta fotografare per la copertina del numero di Maxim dedicato alle “Hot 100”, cioè le cento donne più hot del pianeta. Ha posato in lingerie e anche in una serie di look sensuali, come un abito in pizzo nero trasparente, una gonna rossa arruffata e rovente e un tailleur composto da giacca e pantaloni abbinato a un reggiseno della sua collezione Ashley Graham x Knix, realizzata appositamente per far sentire sexy tutte le donne.