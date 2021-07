Ashton Kutcher: Mila Kunis dice no al volo nello spazio

P er ora è solo per pochi (milionari) ma in futuro potrebbe essere per molti. Certo non per tutti. All'attore dell'Iowa è stato infatti vietato dalla moglie di viaggiare nello spazio

La navicella spaziale VSS Unity, della Virgin Galactic, con a bordo l'imprenditore britannico e Ceo Richard Branson, solo pochi giorni fa, era decollata dalla base di Spaceport America, nello stato statunitense del New Mexico, inaugurando il primo viaggio nello spazio.

Il volo ha segnato così la nuova era del turismo spaziale, cui faranno seguito altri viaggi organizzati da Elon Musk con la sua SpaceX e da Jeff Bezos di Amazon con Blue Origin. Ad oggi però è il fondatore del gruppo Virgin a riuscire nell'impresa di diventare il primo "turista spaziale" della storia e di galleggiare per pochi minuti, nello spazio, in assenza di gravità. Ma non è finita perché Virgin Galactic batte ogni record annunciando due nuovi voli di prova, prima di passare alla fase dell'offerta commerciale. L'obiettivo della compagnia è quello di realizzare 400 voli all'anno da Spaceport America: pensate che sono già stati venduti 600 biglietti a un prezzo di 250 mila dollari, a "clienti" provenienti da una sessantina di Paesi.

Un sogno di molti, a quanto pare, ma che oggi pochi (milionari) si possono permettere. Una star che non ha mai nascosto il desiderio di viaggiare nello spazio è l'affascinante Ashton Kutcher che aveva già acquistato un biglietto nel 2012, quando ancora non era sposato con Mila Kunis (si sono uniti in matrimonio in una cerimonia privata solo tre anni dopo) e la nascita di Wyatt Isabelle e Dimitri, di 6 e 4 anni, era ancora molto lontana. Ma soprattutto quando l'idea di un volo nel profondo blu a 80 chilometri di distanza dalla Terra sembrava solo un miraggio.

All'altitudine di 12 mila metri (anche se il volo è avvenuto secondo copione e in totale sicurezza) la bella moglie del cowboy dell'Iowa dice un categorico no. E il sogno di Kutcher si infrange ancora prima di decollare. «Quando ci siamo sposati e abbiamo avuto dei figli mia moglie mi ha fatto notare che andare nello spazio non era una scelta intelligente per la famiglia. Quindi ho restituito il biglietto. Dovevo essere sul prossimo volo, invece non ci sarò. Ma prima o poi andrò nello spazio», fa sapere l'attore in un'intervista rilasciata a Cheddar News.

Actor and investor @aplusk says he was supposed to be on the next Virgin Galactic flight, but sold his ticket to space. 🚀 Don't miss the full interview on Cheddar at 3:20 p.m. ET. https://t.co/fi07qhm3FE pic.twitter.com/HVMei8mnrZ — Cheddar News 🧀 (@cheddar) July 14, 2021

E pensare che quando aveva acquistato l'agognato biglietto diventando il passeggero numero 500 della compagnia di Branson, era così euforico da gridarlo al mondo intero via social: «Ho chiamato Ashton per congratularmi e dargli il benvenuto. È eccitato quanto noi all’idea di essere tra i primi a varcare l’ultima frontiera (e a ritornare!) e a sperimentare la magia dello spazio in prima persona», aveva commentato il magnate. Ma Ashton Kutcher nel frattempo ha messo su famiglia. E la passeggiata nello spazio deve aspettare.